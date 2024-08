Ministro de Gobierno de Misiones: "Fue clave en la detención de Germán Kiczka la recompensa decretada por el gobernador"

Marcelo Pérez detalló la captura en Corrientes de Germán Kiczka, el diputado acusado por pedofilia, y señaló que actualmente se encuentra custodiado por la policía misionera a la espera de ser trasladado para declarar ante el juez. También agregó que "sería imprudente" implicar a la familia Puerta, y confirmó que el hermano del diputado, Sebastián Kiczka, también involucrado en la causa, sigue prófugo. "Las causas de este tipo, donde hay material que está en medios móviles, pueden tener varias aristas y disparar otro tipo de investigaciones”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Qué detalles se pueden conocer de las últimas horas sobre lo que pasó con Kiczka y de su aprehensión?

En la noche de anoche, el personal de la comisaría de Loreto, una localidad correntina que queda aproximadamente a 190 kilómetros de la ciudad de Apóstoles, fue a un camping donde había bungalows de alquiler, y en ese lugar estaba el diputado Kiczka, que era buscado por la policía de todo el país y también internacionalmente, con un pedido de captura emitido por el juez que lleva la causa. Estaba en su vehículo, del que habíamos hecho un seguimiento en cuanto a la movilidad del diputado previo a que se diera a fuga.

El dato lo aportó una vecina del lugar, que no tiene tendido eléctrico y que iba día por medio a cargar el celular a ese camping. Ayer fue a lo de su hija y vio en la tele la foto de Kiczka con el pedido de recompensa, que decretó el gobernador de la provincia de Misiones, de cinco millones de pesos. Se acercó a la comisaría, dijo que creía haber visto a Kiczka y después de eso ocurrió el desenlace de la policía capturándolo.

Inmediatamente el ministro de Seguridad de Corrientes, el doctor Alfredo Vallejos, me avisó y yo avise al juez. La policía de la provincia de Misiones lo capturó, y junto una comisión de cibercrimen secuestraron los celulares, tanto de quien regenteaba el lugar, como el que tenía en su poder Kiczka, y se lo trasladó a la provincia de Misiones. Hoy está alojado en la dependencia policial de la localidad de Apóstoles y puesta a disposición del juez, como corresponde.

Germán Kiczka detenido en Corrientes.

Germán Kiczka preso: cómo fue la detención y la polémica foto con el celular en el bolsillo

Elizabeth Peger: ¿Ustedes tenían algunos indicios respecto de que podía estar en ese lugar? ¿Y se hallaba ahí justamente como para escapar del país? Porque tengo entendido que esa localidad está muy cerca del límite con Paraguay...

Pistas teníamos varias, y también fuimos descartando. Se habrán anoticiado de que hubo varias pistas que fueron falsas, una que había ido por Paraguay con su hermano, otra que estaba por Iguazú. En toda nuestra zona hay muchos pasos fronterizos, legales e ilegales. ¿Cuál sería el derrotero?, ¿cuál sería su intención?, no lo sé. Tenía dinero en efectivo como para movilizarse.

Creo que acá fue clave, más allá de las pistas que se podían haber tenido y que se comparten interfuerzas, que suelen ser varias, la recompensa decretada por el gobernador de la provincia, eso moviliza a la sociedad a estar más advertida de extraños o gente que está en una localidad muy pequeña, como en el caso de Loreto. Creo que eso fue clave para dar con el paradero de él.

Cuando hay un prófugo, o un pedido de detención de alguna persona, hay varias formas de detenerlo. Una es con las pistas, y la inteligencia que pueden hacer una fuerza o las fuerzas de seguridad, y otra suele ser el dato que aporta el propio vecino o alguien que lo ve y advierta a las autoridades.

Detuvieron a Germán Kiczka, el diputado de Misiones acusado de pedofilia

Detención de Germán Kiczka.

Claudio Mardones: ¿Quién le comunicó la novedad al Gobierno nacional? Algunos dicen que fue el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, otros que directamente la comunicación la recibió la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, de parte de ustedes, y que otros que se enteró cuando el juzgado tuvo la noticia. Finalmente, ¿cómo fue la comunicación con el Gobierno nacional?

Desconozco. Por mi parte no fue, yo solo me comuniqué con el ministro de Seguridad de Corrientes, nos comunicamos mutuamente e inmediatamente partió una comisión hacia Loreto, que bueno no es lejos de aquí, para traer al detenido lo más pronto posible y ponerlo a disposición de nuestro juez o el juez que lleva la causa.

AG: Este caso tiene mucha repercusión política y algunos actores involucran a la familia Puerta justamente aquí. ¿Puede crecer el caso hacia allí?

No sé si hacia la familia Puerta, sería muy imprudente decir una cosa así.

Fíjese que el caso deriva en el diputado Kiczka a partir de un allanamiento que se hace en febrero de este año a su familia, no a él. Eso llevó al inicio de una causa por la eventual responsabilidad que podía tener Kiczka y en el allanamiento que se realizó el 6 de agosto. Es decir, las causas de este tipo, donde hay material que está en medios móviles, computadoras y celulares, pueden tener varias aristas y disparar otro tipo de investigaciones también.

Exdiputado en Misiones: "No creo que la red de pedofilia termine en Kiczka"

AG: ¿El hermano de Kiczka sigue prófugo?

Aún sigue prófugo.

AG: ¿Fue trasladado ya? ¿Va a declarar? ¿Cómo sigue el procedimiento?

Por el momento está alojado en una dependencia de la Policía de la Provincia de Misiones y aguardando que el juez ordene el trasladado al juzgado para seguramente prestar declaración y defender.

