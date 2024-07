Diputado Almirón, LLA: "El ministro de Seguridad de Corrientes tiene que renunciar"

El abogado Lisandro Almirón manifestó su ilusión por la aparición con vida de Loan Peña: "No nos van a robar la esperanza de que Loan aparezca con vida". Además, se refirió a la "fragilidad institucional" del gobierno correntino y a la necesidad de una comunicación responsable por parte del gobernador de la provincia. A su vez, hizo hincapié en que los responsables políticos tomen medidas efectivas para mejorar la seguridad y evitar que crezca el malestar social en la población. “El correntino en sí es una persona de escuchar, pero cuando el correntino pierde la paciencia, yo no le garantizo que haya paz”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lisandro Almirón es abogado y diputado nacional de La Libertad Avanza en representación de Corrientes. Anteriormente, se desempeñó como concejal de la capital correntina y Convencional Constituyente de la provincia en 2007.

Recalca que fue uno de los primeros que advirtió que algo raro estaba pasando con el caso de Loan, y no sé cuánto de esto afecta al gobernador. Le pido su evaluación tanto de la situación criminal como de la situación política en la que queda el Gobierno de su provincia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La fragilidad institucional que viene teniendo la provincia de Corrientes, no de ahora sino de hace un tiempo atrás, creo que esta vez queda más que evidenciada por la presencia de los distintos medios nacionales, cobró notoriedad en el estado público nacional e internacional.

Pero creo que en los últimos años Corrientes fue plaza de situaciones aberrantes, algunas muy conocidas como en el caso de Ramoncito, y esta situación que, indudablemente, tiene que ver no solamente con la desaparición, porque por un lado, yo como padre de familia te digo que, teniendo una hija de la edad de Loan, no nos van a robar la esperanza de que Loan aparezca con vida. Es una apreciación personal, así lo siento y así me manifiesto fuera de todo tipo de participación política o de una situación funcional en el Estado que hoy me toca cumplir, pero como padre de familia debo decir que tengo la esperanza de que esto sea así.

Por otro lado, creo que las declaraciones del gobernador muestran también los riesgos de las comunicaciones hoy, comunicar por redes sociales determinados actos de Gobierno o, en este caso, informar a la población de manera apresurada, un poco subestimando y de alguna manera desnaturalizando las instituciones. En un país, en una provincia, donde hay división de poderes la comunicación muchas veces debe seguir un carril institucional, para eso están los ministros, para eso están las etapas preliminares en las que el Poder Judicial también cuenta con una manera de informar a la gente la situación del proceso en estos casos.

Caso Loan: la abuela cree que el niño "está vivo", mientras investigan un camino cerca de su casa

Entonces, en primer lugar me pareció inadecuado e inoportuno, pero ya es una modalidad que él la tiene como instalada, una sobreactuación por ahí para difundir una sensación de bienestar que la gente evidentemente no percibe, y en este tipo de medios de comunicación como son las redes sociales, uno puede ver la cantidad de visualizaciones que tuvo la declaración del gobernador, pero también sirven para que cualquiera pueda expresar su opinión, y si uno recoge el descargo y las manifestaciones de toda la gente que hablaba por redes, uno como funcionario tiene que darse cuenta de los errores y cuando uno comete errores tiene que tratar de tomar una solución rápidamente.

Decir a todos los periodistas que era un caso resuelto y que cada uno vaya a su casa, me parece que habla de una sensación que se trata de generar en una provincia que tiene que efectuar muchos cambios estructurales. Y me parece a mí que hay que reconocer cuando los ministros, que terminan siendo fusibles del Poder Ejecutivo, deben accionar casi de manera gatillada y eyectada en los casos de mal funcionamiento, porque hay responsabilidades y hay que asumirlas. Cuando uno asume la responsabilidad también tiene que estar preparado para dar un paso al costado, y lamentablemente en Corrientes esto no está pasando, no es que no pasó, sino que no está pasando y por supuesto que se genera un clima de malestar.

"Todos por Loan": correntinos se manifestaron ante la residencia del gobernador Gustavo Valdés

Además, por otro lado, la disfunción de la policía, donde se rompe la cadena de mando y la policía, que había sido descabezada de la cúpula hace muy poco tiempo, viene de un conflicto, no solamente de degradación, porque te cuento que nuestra policía no dista mucho de lo que estaba pasando con la policía de la provincia de Misiones hace poquito, tienen magros sueldos y el crimen organizado paga mejor, entonces es muy difícil si vos no tenés gente que tenga vocación de servicio, formación y que las modernizaciones legislativas vayan acompañadas de los recursos humanos necesarios y los recursos volcados a la seguridad. Vamos a seguir teniendo este problema.

El problema de raíz es un problema cultural, donde la policía es una salida de empleo donde, muchas veces, los barrios más humildes tienen la aspiración a ser policía, en gran medida porque es una salida laboral, con una obra social segura y un sueldo seguro en provincias pobres como la nuestra. Hay que decirlo y hay que reconocer que vivimos en una provincia pobre.

La riqueza la genera el sector privado, el sector público ha generado pobrismo en los últimos años y las consecuencias se notan rápidamente en materia de seguridad, en el avance del delito y el crimen organizado, esto si no se toma conciencia en una provincia que tiene triple frontera y que tiene delitos muchísimos más complejos, no vamos a poder avanzar. Si se rompió la cadena de mando en la fuerza de seguridad, el mensaje que se baje no va a ser cumplido efectivamente y todo lo que se esté haciendo en materia jurisdiccional cae en una bolsa de cuantiosas nulidades en las cuales las personas que hoy están siendo imputadas, procesadas e investigadas, indudablemente en poco tiempo van a pasar al anecdotario judicial porque la verdad el manejo de la policía es realmente de gente poco preparada e improvisada.

La última foto de Loan antes de desaparecer.

Caso Loan Peña: difundieron la última foto previa a la desaparición y corrieron de la investigación a la policía de Corrientes

El año pasado se modificó el Código Procesal Penal y se designó a un fiscal que no está a la altura de la circunstancia, un fiscal en la zona rural que no debiera tener una actividad tan importante, ya que generalmente estos fiscales actúan en delitos de robo a animales, del abigeato, un delito muy común en el sector del campo, pero en este caso, cuando pasan estas cosas, te das cuenta de la falta de preparación y de la infraestructura porque el fiscal Castillo no tiene teléfono, no tenga comunicación con el juez de garantía y no tiene la más mínima prolijidad para manejar esta etapa preventiva, donde uno debe ser muy minucioso con las pruebas de las primeras horas en que uno toma contacto con el hecho antijurídico.

Yo sinceramente tengo una sensación muy desagradable porque, lo digo con la mano en el corazón y lo vuelvo a repetir como padre de familia, tengo hijas, una tiene cinco y la otra tiene dos años, y una cosa es cuando vos lo ves en tercera persona y otra es cuando lo vivís en primera persona. Sé que venimos de una provincia muy pobre, pero hay algo que es esencial que son los valores de la familia y si a vos te tocan a tu hijo yo creo que no hay sentimiento que te pueda atajar las ganas de olvidarte de la política, de la función y decir que tiene que aparecer Loan. No hay pretexto ni excusa.

Si algo está funcionando mal, auditenlo. Si algunos se tienen que ir de su cargo, ya no importa la cuestión cuasi familiar de zona feudal que son propias de las provincias del norte, que se vayan a su casa y que trabajen en sus profesiones, para eso estudiaron y para eso están calificados, que se dediquen a la actividad privada. Si no están a la altura de las circunstancias los funcionarios que van llevando adelante la seguridad, que es una herramienta que nos protege a todos, tienen que, como el juego de la oca, volver al inicio,porque no están a la altura de las circunstancias, y esto me parece que pasa con algunos de los funcionarios.

Para Javier Milei, la desaparición de Loan es un tema de Corrientes: "Problemas de otra dependencia"

Yo he visto pocas veces situaciones como las que se están viviendo hoy en Corrientes. Yo era muy chiquito, pero me acuerdo de las Malvinas, ver a las madres llorando porque sus hijos se iban a la guerra y llorando al recibirlos en nuestra plaza cerca de la Casa de Gobierno, y esta vez vi muchas madres acongojadas por la situación que está viviendo Corrientes y no es una cuestión política.

También quiero decir que yo soy del espacio de La Libertad Avanza, y si se quiere hasta podríamos hablar de algún tipo de afinidad política por los últimos acuerdos que se llevan entre el gobernador y el espacio. Yo no tengo ningún inconveniente con el gobernador, pero cuando algo no funciona hay que reconocer los errores, buscar gente preparada e idónea, hacer las auditorías que hay que hacer y ponerse en manos de la justicia que para eso existe la división de poderes. Si no funciona el Poder Judicial y si hay irregularidades, porque constitucionalmente no se están acatando los principios que están claramente expresados en la Constitución Nacional, que se hagan cargo, porque la provincia viene teniendo problemas en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y la escribanía ya se ha consolidado en el Poder Legislativo, porque como legislador es inconcebible que no haya habido una actitud propositiva para enderezar y poner en marcha el funcionamiento normal de las instituciones, que es dar la cara y decir “acá tenemos un problema y tenemos que solucionarlo”, pero el problema es de todos, no solo del gobernador, es de todos.

Si yo me callara y no dijera lo que pienso también me cabe la responsabilidad de la ley porque yo soy correntino, pago mis impuestos en Corrientes, tengo mi familia en Corrientes y la seguridad de mi familia la deposito en la confianza de quienes están custodiando la seguridad en la provincia de Corrientes. Imagínense cómo me siento yo a mil kilómetros de mi familia, que no es una familia millonaria sino que somos gente de trabajo, teniendo a mis hijas en esta situación donde claramente hay gente dentro del Estado que tiene otros intereses, y no están para perseguir el bien común.

Protesta ante la residencia del gobernador de Corrientes por el caso Loan Peña.

Caso Loan Peña: acusan al comisario detenido por "apretar" vecinos para que no vayan a las marchas

Elizabeth Peger: Me gustaría hacer hincapié en el reciente malestar de la gente en Corrientes, que se verifica casi todos los días con protestas que van in crescendo y que tienen que ver con que a 21 días de la desaparición de Loan, no se sabe nada. ¿Hay temor de que estas movilizaciones y el malestar social crezca más y provoque situaciones más complejas?

La sensación es la que te acabo de describir y que debe pasarle a cualquier correntino. La seguridad es uno de los tres pilares del Estado, y la inseguridad es la consecuencia de que las instituciones no están funcionando.

Ahora, si entra en crisis uno de los soportes fundamentales del funcionamiento del Estado es que estás entrando en una etapa crítica donde habrá que evaluar los remedios institucionales para recuperar esas garantías que te da la Constitución y que te las tiene que brindar el Estado. Yo entiendo que en este momento son etapas críticas y horas difíciles, pero hay que tomar decisiones, que no las estoy viendo.

Yo he tenido una conversación con la ministra Bullrich, me he acercado la semana pasada, previo a que la ministra vaya a Corrientes, y la preocupación del Estado Nacional se vuelca hacia lo institucional. Muchas veces, en esta etapa donde vos requerís de todas las actuaciones efectuadas en las primeras horas, depende de la producción de pruebas originarias, que está toda mal hecha. Entonces, reconstruir lo mal hecho es más difícil que arrancar de cero.

Acá yo debo reconocer que fue oportuna la intervención de la jueza federal en las investigaciones, quien rápidamente advierte y deja en evidencia la precariedad de nuestra justicia, lejos de girar lo más rápido posible las actuaciones a la justicia federal, improvisan un cambio de carátula, trasladan a una testigo y la hacen declarar con un juez que no tiene absolutamente nada que ver. Yo no conozco tanta improvisación en el manejo de algo que termina siendo político, lleno de vicios de nulidad, con una alta exposición donde la gente está pidiendo que hayan tomas de decisiones políticas, judiciales, que se concreten y se materialicen en cuestiones puntuales. Alguien se tiene que ir, alguien se tiene que hacer responsable, y eso yo no lo veo.

Hubo una sesión, creo que en la Cámara de Diputados, donde pidieron la interpelación al ministro. Obviamente, ahí es donde la vulnerabilidad y las fragilidades de “pertenecemos a lo mismo, entonces no tiene que ir”. ¿Cómo que no tiene que ir? Tiene que ir a dar explicaciones.

La increíble frase de Patricia Bullrich por el Caso Loan: "Ver la panza de los animales con aparatos radiológicos"

EP: ¿Y quién se tiene que ir?

Quien está al frente de la policía, y es el ministro de Seguridad. El ministro de seguridad es el primer responsable.

EP: Usted está pidiendo concretamente la renuncia del ministro de Seguridad de Corrientes.

Sí, es una persona que se da cuenta que hizo todo mal, y que su subalterno, o las personas a las que se le encomienda la responsabilidad de llevar adelante institucionalmente las situaciones, no lo hacen, se tiene que ir. No hay mucho para pensar.

Aparte, no estamos hablando de un Gobierno de hace dos años. Este es un Gobierno reelecto que lleva siete años.

EP: Y el año que viene tiene elecciones también.

Es un ministro que está hace siete años. Si en siete años no aprendió lo que hay que hacer, qué lástima que nos dimos cuenta por un hecho desgraciado, porque si es por una cuestión de idoneidad y de manejo de cómo se lleva adelante una investigación se hubiera ido antes.

Caso Loan: Bullrich dijo que "cada dato que se haga público puede poner en peligro la situación"

EP: ¿Hay temor de que las protestas de la gente alcancen un nivel de violencia más significativo?

Yo le digo una cosa de mi provincia, puede que a la gente de campo, nuestra gente de tierra adentro, le cueste hablar, porque es cierto que hablamos arrastrado, nos cuesta expresarnos, somos un pueblo muy humilde y personas muy pacíficas, el correntino en sí es una persona de escuchar, pero cuando el correntino pierde la paciencia, yo no le garantizo que haya paz.

El correntino, de la misma manera en la que siente su dignidad de pueblo, también lo siente en la indignidad del desprecio. Porque una cosa es la investigación sumaria, donde hay todo un proceso para recolectar pruebas y uno tiene que ser muy cauto, fíjese que yo hace unos días atrás decía, cómo puede ser que no hayamos aplicado la figura del arrepentido rápidamente a quienes están detenidos, no puede ser que no se haya quebrado ninguno en todos estos días. Es imposible que bajo la figura del arrepentido, donde vos tenés probablemente una condena perpetua y te ofrezcan la figura del arrepentido para empezar a dar datos que sean conducentes para el proceso, nadie la haya asumido. Yo a la fecha no sé si se aplica o no, pero me parece algo incorporado a la legislación que hay que tenerlo en cuenta, y es algo importante en esta etapa procesal. No puedo entender que no haya ningún indicio o prueba.

Ayer escuché que tanto Pérez como Caillava se abstenían de declarar, es una herramienta procesal básica el silencio cuando uno se da cuenta que está todo mal hecho el proceso, es el ABC de la defensa. Si los abogados se dan cuenta que han plantado pruebas, que el comisario reconoce que hay cambio de competencia, que fabrican una competencia extraordinaria para solucionar y tapar no sé qué cosa, cualquier abogado, hasta un recién recibido les dice que no hablen porque se cae todo como un piano por la impericia, tanto de las primeras horas de actuación como de un montón de gente que estuvo al frente de algo que no estuvieron a la altura de la circunstancia.

Entonces, en función de eso, yo creo que también tiene que existir, de la misma manera, que el beneficio de abstenerse, porque saben que tienen la gran posibilidad de salir de este laberinto, ya que a ciencia cierta, yo escucho, leo todo y consumo todos los medios respecto a este tema, técnicamente hasta ahora faltan pruebas, y al faltar pruebas no dejan de ser imputados con el beneficio de la libertad, que cuando hay una cuestión federal no van a darle a excarcelación, pero las nulidades van a ser procedentes y por un mal manejo del Estado.

MVB VFT