La investigación por la desaparición de Loan Peña (5) cambió radicalmente este sábado, cuando se supo que su tía Laudelina confesó que los detenidos Carlos Pérez y María Victoria Caillava habrían matado al niño luego de atropellarlo con su camioneta. José, el padre de Loan, había apuntado contra ella este viernes. Con el correr de los días fue cambiando su testimonio.

"Yo me encontraba en la casa de la abuela y ahí mi marido me llamó y me preguntó si el nene estaba acá", llegó a decir la mujer en una de las entrevistas que dio hablando sobre el caso que conmociona al país. Según los registros, la llamada habría sido a las 14:24 del 13 de junio.

Respecto a las últimas horas de Loan y el supuesto camino que hizo hasta un naranjal que quedaba a varios metros de la casa de su abuela, donde almorzó por última vez en el paraje El Algarrobal, declaró: "Mi marido me cuenta que le peló una naranja y se la dio, pero que nunca observó que Loan se había ido por otro camino. El nene sí le dijo a los otros chicos que se iba a buscar a su papá, pero nunca a los grandes".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes: la tía declaró que la ex funcionaria y su marido atropellaron al nene

Durante los primeros días de la investigación, Laudelina Peña estuvo cuidando de su madre, Catalina, abuela de Loan y madre de José. Sin embargo, la Justicia empezó con demora a sospechar de sus versiones, algo que sucedió con todos los participantes de aquella comida donde muchos no tenían trato.

También se conoció la captura del mensaje donde Laudelina invitó al matrimonio Pérez-Caillava a almorzar a la casa de Catalina, un diálogo que también levantó sospechas. "Dice doña Catalina que te invita para mañana al mediodía para comer el pollo”, escribió la tía del niño. Este mensaje generó todo tipo de conjeturas, sobre todo porque en esa comida se sirvieron fideos.

"Me llevo a mi marido", fue la respuesta de Caillava, en referencia a Pérez. Luego, la funcionaria preguntó qué debía llevar, a lo que Laudelina respondió: "Lo que va a tomar".

Las sospechas del hermano y el papá de Loan contra Laudelina Peña

Quien había comprometido a Laudelina en el marco de la causa que investiga la desaparición de Loan es su propio hermano, José Peña, padre del niño. Fue durante su declaración frente a la Justicia que este apuntó directamente contra la tía del menor y esposa del detenido Antonio Bernardino Benítez.

“Cuando todos van al naranjal, quien se lleva a Loan para allá es Laudelina. Yo lo vi. Y los seguí con la mirada hasta que los perdí de vista”, dijo el hombre, y enfatizó: “Yo nunca la perdí de vista a Laudelina y Loan se fue con ella”.

En este sentido, José explicó un dato que comprometió las primeras versiones de la mujer: “Al rato vuelve Laudelina y me pregunta por Loan. Yo le dije que se había ido con ella. Pero ella me dice que no, que Loan estaba conmigo. Pero yo vi que se fue con ella”.

Cabe destacar que, previo a sus declaraciones de este sábado, Laudelina había brindado una entrevista testimonial a la Justicia provincial donde contó que efectivamente acompañó a los menores, incluido Loan, hasta la tranquera del campo, ubicada a unos 280 metros de la casa de la abuela del chico.

En este sentido, explicó que al llegar a ese punto decidió volver a la casa y dejar que el resto siguiera. Pero acá es donde llega la contradicción entre la declaración de la tía del menor y lo que contó el padre. La mujer había detallado que volvió a la casa y que luego recibió el llamado de Antonio Benítez, avisándole que Loan había desaparecido.

En ningún momento Laudelina contó que al volver de la tranquera ya estaba al tanto de lo ocurrido. Además, sería imposible que supiera de la desaparición, tal como contó el padre de Loan, si ella llegó hasta la tranquera y luego regresó, sin haber llegado hasta el naranjal donde el niño desaparece.

Desaparición de Loan: el gobernador Valdés dijo que “hay un principio de resolución del caso”

En línea con lo dicho por José Peña, el hermano mayor de Loan también apuntó contra su tía paterna, en este caso por sus comportamientos durante la investigación. "Si la hubiesen detenido desde un principio, la búsqueda hubiese sido más clara. Confundió a todos los medios. Me da bronca lo que hizo. Hablé con ella, no sé por qué dijo una cosa y después otra", expresó el joven con evidente indignación.

Otro punto de controversia surgió con la revelación de una fotografía realizada por Camila Gómez, hija de Laudelina, que nunca antes había sido mencionada. "Nunca dijeron que tenían esa foto. No sé por qué tardaron en dar ese dato. Si ella no tenía culpa de nada, ¿por qué no dar esa foto antes? Mintieron desde un principio todos", agregó el hermano de Loan, quien reafirmó su teoría de que "se lo llevaron".

El joven hizo referencia a la foto compartida este viernes por la prima del nene, quien afirmó que tenía una foto sacada a las 13:52 de él "yendo al naranjal", antes de llegar a la primera tranquera. En ella se ve a la izquierda a Laudelina Peña y a la derecha Mónica Millapi, quien está presa, y al fondo a Loan y sus primos de entre 6 y 11 años.