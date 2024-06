Caso Loan: peritan veinte celulares, suman más testimonios y realizan nuevos operativos

“Todas las hipótesis están abiertas”. A dos semanas de la misteriosa desaparición de Loan Peña (5), los investigadores del caso no descartan nada y buscan sumar más elementos de pruebas para determinar si el menor fue entregado a una red de trata de personas –como plantearon los fiscales de la Justicia ordinaria de Corrientes– o si fue atropellado por la camioneta en la que se retiraron del lugar la exfuncionaria María Victora Caillava (52) y su esposo, el exmilitar Carlos Pérez (62), la nueva pista que cobró fuerza en las últimas horas.

El juzgado federal de Goya arrancó prácticamente de cero la investigación: ordenó más allanamientos, citó nuevamente como testigos a los padres y hermanos del niño desaparecido y dispuso realizar un nuevo operativo de rastrillaje con más de 200 efectivos de la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Gendarmería.

El principal objetivo que tienen por estas horas pasa por reconstruir los momentos posteriores a la desaparición de Loan, un punto central para cualquier investigación penal. Los detectives parten de la base de que el chico estuvo en el naranjal y plantean que desapareció cuando regresaba a la casa de su abuela Catalina Peña (86), una versión en la que coinciden dos de los seis detenidos que tiene el caso y los menores que declararon en cámara gesell.

Como primera medida, el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, mandó a peritar los veinte teléfonos celulares que fueron secuestrados en los distintos operativos realizados hasta el momento. Entre ellos están los aparatos de los seis detenidos y otros familiares directos del niño.

El estudio, que durará varios días, se llevará a cabo en los laboratorios forenses de la Policía Federal Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. La idea es acceder a toda la información almacenada para reconstruir los chats y establecer con quiénes se comunicaron los acusados antes y después de la desaparición del menor.

De acuerdo con fuentes de la fuerza, la apertura de los dispositivos se realizará mediante la aplicación UFED Premium (Universal Forensic Extraction Device), utilizado en varios casos resonantes, entre ellos el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Entre otras cosas, sirve para analizar contactos telefónicos y, sobre todo, recuperar elementos que fueron borrados. También para recuperar chats en Telegram o WhatsApp, entre otras aplicaciones de mensajería.

Los voceros indicaron que la información que extraigan de los teléfonos serán enviados en copia al Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología (Cicat), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Al mismo tiempo, los investigadores avanzan con la toma de más testimoniales buscando que alguno de ellos se quiebre o aporte información que permita encaminar la causa hacia una de las pistas que están analizando. Los padres de Loan, María Noguera y José Peña, prestaron declaración este jueves 27 de junio junto con cuatro de sus hijos: César, Mariano, Alfredo y Cristian. Salieron cerca de las 10 de la noche. Ayer fue el turno de José, otro de los ocho hermanos de Loan. Resta todavía que declaren los dos más chicos de la familia, que serán asistidos por la Justicia de menores.

Esta semana hubo más allanamientos: la Policía revisó la casa de la abuela de Loan, y de su tía Laudelina (45), esposa de Antonio Benítez (37), uno de los detenidos y señalado como el entregador. Entre otras cosas, secuestraron siete teléfonos celulares, entre ellos el aparato con el que supuestamente se tomó la foto del almuerzo.

Visita a la guardia. Un dato que se conoció en las últimas horas indica que el jueves 13 de junio, el mismo día que Loan fue visto por última vez, la exfuncionaria María Victoria Caillava (52) se atendió en la guardia del Hospital de 9 de Julio. La enfermera recordó que estaba muy nerviosa y que le inyectaron penicilina y le dieron un medicamento para la tos.

Caillava fue detenida junto a su esposo el jueves 20 de junio, una semana después de la desaparición de Loan, cuando los perros entrenados para seguir pistas de personas extraviadas detectaron rastros de Loan en sus dos vehículos: la camioneta Ford Ranger blanca en la que fueron a la casa de la abuela del chico y el Ford Ka en el que supuestamente viajaron a la ciudad de Resistencia, el día siguiente.

Los fiscales de Goya, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, les imputan el delito de “captación de personas con fines de explotación agravado”, pero esta semana la Justicia federal comenzó a trabajar en otra teoría que también los pone en la mira: que atropellaron y mataron a Loan con la camioneta y luego descartaron el cuerpo.

Según los investigadores, el jueves 13 de junio a las 14.20 Daniel Ramírez y María del Carmen Millapi, Bernardino Benítez, su esposa Laudelina Peña y una mujer de nombre Camila, también familiar del nene desaparecido, salieron de la casa de Catalina, rumbo a un naranjal. Lo hicieron junto a Loan y otros cinco niños de entre 5 y 10 años.

Caminaron 587 metros por un sendero de campo. Benítez salió un rato antes y fue el primero en llegar. Laudelina Peña y Camila, en cambio, regresaron cuando estaban a unos metros del naranjal. Los menores jugaron y corrieron un rato por el monte.

Desde el día de la desaparición permanecen detenidos Ramírez, Millapi y Benítez, los tres adultos que vieron por última vez a Loan. Benítez es uno de los dos acusados que fueron indagados. Le dijo al fiscal Barry que luego de almorzar salió solo rumbo al naranjal con una bolsa arpillera para recolectar frutas. Diez minutos después, según su versión, llegaron los demás.

El tío de Loan hizo hincapié en que nunca vio cuando su sobrino se fue supuestamente solo a buscar a su papá y aclaró que después salió a buscarlo por la zona y que incluso fue hasta la localidad de 9 de Julio para llevar linternas por si se hacía de noche y el chico no aparecía.

Millapi también declaró. Realizó un pormenorizado relato de todo lo que hizo desde el momento en el que llegó a la casa hasta que el chico desapareció. Entre otras cosas, reconoció que el niño desapareció cuando su pareja recibió un llamado telefónico.

La mujer explicó que la comunicación de su pareja estaba relacionada con el estado de salud de uno de sus hermanos, quien supuestamente se encuentra internado en un hospital de Goya.

El papá del nene contó que le preguntaron de todo y dijo que solo quiere encontrar a su hijo

R.P.

El papá de Loan Peña vivió una jornada extenuante el jueves pasado, cuando fue citado a la fiscalía federal de Goya para prestar declaración testimonial junto a su mujer y cinco de sus hijos.

La familia del nene de 5 años que desapareció el 13 de junio pasado cuando volvía de un naranjal en el Paraje El Algarrobal, a diez kilómetros de la ciudad correntina de 9 de Julio, llegó cerca del mediodía y se retiró poco antes de las 10 de la noche.

El padre del chiquito reconoció ayer que le preguntaron “de todo” y reiteró que su único objetivo es recuperar a su hijo con vida. “Yo lo que quiero es encontrar a Loan”, manifestó.

José Peña estuvo con Loan en el almuerzo en la casa de su mamá Catalina, pero no lo acompañó cuando el nene salió con sus primos y tíos rumbo a un naranjal ubicado a unos 600 metros.

El hombre reiteró que vio cuando Loan se fue con “Laudelina rumbo al naranjal”. Esta mujer es tía del nene y mujer de Bernardino Antonio Benítez, uno de los seis detenidos que tiene hasta el momento el caso.

Peña indicó que llegó hasta el lugar con su hijo y a caballo, como coinciden todos los testigos que declararon hasta el momento, y que después de su desaparición recorrió todo la zona, pero no halló ninguna pista ni señal del chiquito.

“Vine con mi hijo a caballo, vinimos a almorzar. Nunca me fui a dormir la siesta como dijeron en un primer momento. Yo estaba en perfecto estado, no había tomado alcohol. A Loan se lo llevó una tía, los seguí con la mirada. Al rato, ella vuelve y me pregunta: ‘¿Viste a Loan?’”, le dijo al fiscal federal Mariano de Guzmán.

La tía Laudelina reconoció haber escuchado a un policía decir que habían encontrado a Loan

R.P.

Laudelina Peña, una de las tías de Loan, se encuentra en la mira de la Justicia como todas las personas que estuvieron en la casa de la abuela Catalina el jueves 13 de junio pasado, cuando Loan desapareció misteriosamente.

La fiscalía federal de Goya no quiere dejar ni un cabo suelto y este jueves avanzó con una serie de medidas: allanó el domicilio de Paraje El Algarrobal y también inspeccionó la propiedad donde vive Laudelina. Poco después del operativo, la mujer dio una entrevista y reiteró que estando en la comisaría de Goya escuchó cuando alguien decía que habían encontrado a Loan.

“Yo estaba en la comisaría. Nos llevaron a tomarnos declaración, pero nunca nos tomaron nada. Cuando dijeron por la radio que había aparecido Loan. Era el comisario Maciel que le decía a un móvil de la radio que tenía trabajando. Después, cuando fuimos a mirar la huella de las zapatillas estaba Alfonso, que es mi suegro, otra señora vecina que es de acá del pueblo con su marido y su hija”, dijo Laudelina, en declaraciones a TN.

“Cuando encontramos la huella, otro hombre que andaba por el monte le sacó la foto y se la mandó al viceintendente, que es el marido de la señora policía. Después nosotros seguimos caminando y buscando más”, recordó la mujer.

Un llamado desde Córdoba

R.P.

En las últimas horas surgió una pista inesperada que llegó desde la provincia de Córdoba: una mujer aseguró haber visto a un chico de la misma edad y con características físicas similares a las de Loan.

La información llegó a los investigadores el miércoles pasado. De acuerdo con la versión de esta mujer, el nene que describió estaba en la puerta de un centro de salud en el barrio Obispo Angelelli.

“De manera inmediata se dispusieron múltiples medidas de búsqueda y averiguación a los fines de corroborar o descartar esta información, las cuales se están diligenciando. La causa se encuentra en pleno estado de investigación”, informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Juan Pablo Quinteros, a cargo de la cartera, apuntó que la denuncia se recibió al 911 y detalló que la mujer señaló que el chico estaba acompañado de una persona “que tendría tonada correntina”.