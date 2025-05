El enojo de Germán Kiczka tras conocerse los fundamentos de la condena por pedofilia: "Es un mamarracho"

El Tribunal Penal 1 de Posadas dio a conocer este martes los fundamentos del fallo por tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, condenados a 14 y 12 años de prisión respectivamente. En ese contexto, el exdiputado provincial de Misiones se mostró enojado al sostener que “es un mamarracho” y ratificó que es "inocente".

Los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya leyeron la sentencia ante la presencia de los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Vladimir Glinka; la defensa del exlegislador a cargo del abogado Gonzalo de Paula, y la de su hermano, en manos de María Laura Alvarenga; quienes adelantaron que van a presentar la apelación ante el Superior Tribunal de Justicia.

El hermano del exdiputado Kiczka dijo que "no sabía que era ilegal ver esos videos en internet"

Por mayoría, Germán Kiczka fue condenado a la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo, por ser encontrado autor penalmente responsable de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil (MASI) agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad en concurso real, según los artículos 128 1º, 2º y 5º en función del artículo 55 del Código Penal.

Se trató de una resolución en mayoría, ya que la jueza Cukla votó por condenarlo a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo. Para el exdiputado del partido Activar, fundado por el legislador misionero Pedro Puerta, se ponderaron como agravantes la acción concreta de distribución de archivos con material pedófilo, el contenido grave de lo divulgado, la organización del mismo en los dispositivos, su fuga de la Justicia y su condición de diputado provincial.

Sebastián Kiczka, por su parte, recibió la sentencia de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, por ser encontrado autor penalmente responsable del mismo delito y por abuso sexual sin acceso carnal, todo ello en concurso real; que se encuentran subsumidos en el art. 128 1º, 2º y 5°, 119 1º párrafo en función del art. 55 del Código Penal.

Sebastián y Germán Kiczka en la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia.

En esta sentencia también disidió Cukla, quien votó por condenarlo a la pena de 6 años de prisión. Para fijar la pena, se tomó como agravante la vulnerabilidad de la víctima de abuso -que habría ocurrido en el baño de un gimnasio de la ciudad de Apóstoles-, el aprovechamiento de una relación asimétrica de poder, la existencia de conductas manipuladoras, la pluralidad de dispositivos con material y el entorno educativo y socioeconómico.

La reacción de Germán Kiczka tras la lectura del fallo

El dirigente político estuvo presente junto con su hermano en la lectura de los fundamentos de la sentencia y, con las esposas puestas, se dirigió a los magistrados y manifestó que “tiene muchas cosas por decir”. Visiblemente enojado, sostuvo que la decisión del tribunal “es un mamarracho”.

"Soy inocente, es un fallo judicial político", agregó Germán Kiczka, que a lo largo de todo el proceso insistió en que la causa es una presunta persecución en su contra por oponerse al Gobierno provincial de Hugo Passalacqua. En su sentencia, los jueces se basaron en pruebas técnicas, pericias psicológicas, testimonios firmes y cientos de archivos digitales con el material mencionado, aportadas en parte por redes internacionales.

Luego, en diálogo con el medio Misiones Online, el exdiputado provincial expresó: “No soy culpable. Desde un principio mantuve mi inocencia y lastimosamente no hay justicia en la provincia de Misiones y eso va a quedar demostrado”.

La defensa de la abogada de Sebastián Kiczka

Al cierre de la jornada, la abogada defensora del hermano del exlegislador habló con la prensa y se mostró en contra de cómo transcurrió la causa. “No mataron a nadie, no abusaron a nadie; tienen más pena que algunos homicidios”, fue la justificación que realizó la Dra. Alvarenga.

En este marco, enfatizó que los hermanos “descargaron vídeos, los cuales están en línea. Si uno lee técnicamente, estrictamente, el artículo 128, sin ni siquiera mirarlos es delito. Si uno los mira en línea, no pasa nada. Esos vídeos siguen ahí”. Por otro lado, agregó: “No se sabe quién lo produjo, ni de dónde salió. No se conocen las víctimas. No sabemos si eso fue hace 50 años o dos meses".

