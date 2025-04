Caso Kiczka: hoy dictan sentencia contra los hermanos acusados de distribuir material de abuso sexual infantil

El Tribunal Penal Nº1 de Posadas dictará este miércoles 16 de abril el veredicto en el juicio que tiene como imputados a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka. La audiencia arrancará a las 8:30, en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales de la capital misionera.

Germán, exdiputado del partido Activar, está acusado de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI); mientras que Sebastián es sospechoso de tenencia y facilitación de videos de violaciones en perjuicio de niños y niñas, y abuso sexual sin acceso carnal en concurso real de una adolescente de 15 años.

Los cargos por las filmaciones de explotación sexual se ven agravadas porque las víctimas son menores de 13 años. Los hermanos podrían recibir penas que van de los 3 a los 6 años de prisión, según el artículo 128 del Código Penal.

Los hermanos Kiczka

Sebastián Kiczka afirmó que “es muy fácil conseguir videos de abuso sexual infantil”

Sebastián Kiczka declaró nuevamente este martes 15 de abril en el juicio. El hombre de 47 años dijo: “Aclaro que es muy fácil de conseguir ese material". "Bajaba esos videos para mis trabajos artísticos porque andaba de acá para allá con pendrives y necesitaba imprimir cosas. Entonces, ese día aproveché y usé el dispositivo de mi hermano”, comentó.

El hombre sostuvo que durante la noche que se reunió con su hermano usó la computadora para “descargar videos” y “realizar trabajos digitales”. “Aprovecho cualquier computadora ya que no tengo la mía y son grabaciones bastante extensas con una temática específica, espacial, futurista. Es considerado como un estilo ciberpunk", relató.

Sebastián cerró su declaración diciendo: “No sabía que mirar ese tipo de videos era ilegal. Para mí eso está en Internet y está al alcance. Un día, en la casa de Germán, me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido de que había eliminado todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”.

HM/ML