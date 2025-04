Se conocieron las declaraciones de los hermanos Kiczka, acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

El Tribunal Penal número 1 de Posadas difundió este miércoles 2 de abril las declaraciones del exdiputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián, acusados de los delitos de tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Fuentes judiciales informaron que los defensores de los imputados les pidieron a los jueces que se hicieron públicos los testimonios. Al no encontrar objeciones del Ministerio Público Fiscal (MPF), los magistrados autorizaron que las declaraciones se divulguen a través de YouTube.

Sebastián no quiso responder preguntas, pero pidió la palabra para aclarar que la computadora encontrada en su casa era de su propiedad, al tiempo que aprovechó para pedirle perdón a su hermano: “En diciembre presenté acá una carta en la que aseguraba que la computadora de marca Aser era mía, la utilizaba yo. También quiero aprovechar por enésima vez para pedirle disculpas a Germán por meterlo en este embrollo”, declaró

El presidente del Tribunal, Gustavo Bernie, le solicitó al acusado de 47 años que reconozca el documento, por lo que una asistente le acercó el material y Sebastián reconoció que la carta fue escrita por su puño y letra.

Luego llegó el turno de Germán, quien optó por prestar testimonio, pero se negó a contestar preguntas: “Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos que se imputan. Bajo juramento, sostengo que jamás en mi vida busqué, investigué, descargué y mucho menos compartí pornografía infantil”.

El exlegislador del partido Activar señaló que “en todos sus dispositivos electrónicos no hay nada”. “Mire que me allanaron, señor juez, fueron a mi casa, a mi oficina en la cigarrera, mi oficina en la Legislatura, la vivienda de mis suegros y no encontraron nada”.

Germán Kiczka denunció que todo se trata de una “persecución política”. “Fui el único diputado de cuarenta que me opuse en reiteradas ocasiones a leyes nefastas que el Ejecutivo quería implementar en detrimento de la provincia, por eso la Cámara se apresuró en expulsarme de forma inconstitucional, a pesar de que yo ya había renunciado a mis fueros. Aún me siento y soy diputado de la provincia de Misiones”, aseguró.

La causa contra los hermanos Kizcka

“Se ha acreditado que Germán Kiczka tenía en su poder, facilitó y distribuyó 913 archivos digitales de material de abuso sexual infantil”, se detalla en el expediente judicial que confirma la cifra de fotos y videos encontrados en dos computadoras portátiles del exlegislador provincial.

Posteriormente, personal del Servicio de Atención Integral a la Justicia (SAIC) de Posadas describió que las dos computadores del exdiputado libertario “tenían el programa eMule instalado con sistema P2P, programa de intercambio de archivos de computadora a computadora, almacenando en la carpeta denominada ‘Incoming’ esos archivos, la cual es de libre acceso y distribución para los usuarios de dicho programa, comprobándose que varios de los archivos almacenados eran fotos y videos con contenido MASI con mucha violencia sexual, niños y niñas en actos sexuales con animales, agravados por la edad de las víctimas, muchos de ellos menores de 13 años de edad, y quedando acreditada la distribución”.

“Además registra parámetros de exportación que se repite al momento de intercambio de archivos, realizando búsquedas con un patrón específico relacionado al incesto y búsquedas específicas de material de abuso sexual infantil, inclusive material de menores practicando zoofilia”, detalla.

El material analizado durante la etapa de instrucción en los dispositivos electrónicos confiscados durante los allanamientos realizados a la familia Kiczka permiten sostener los cargos que se le imputan a ambos hermanos que son "tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil (MASI) agravado por ser las víctimas menores de 13 años, varios hechos en concurso real".

El juicio en su contra continuará hasta el 16 de abril, día de los alegatos y las sentencias.

