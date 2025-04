Juicio a los hermanos Kiczka: el exdiputado admitió que descargó pronografía "pero no con menores de 13 años"

El exdiputado misionero Germán Kiczka y su hermano, Sebastián, declararon este martes en el juicio en el que son acusados de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil, el cual se desarrolla en la ciudad de Posadas. El exlegislador provincial se declaró inocente y denunció una "persecución política" en su contra, mientras que el otro imputado "le pidió perdón" por haberlo comprometido en la causa.

Como estableció el Tribunal Penal 1 de Posadas, a cargo de los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante), la audiencia comenzó con la resolución de cuestiones preliminares, "incorporando por lectura la declaración de la presunta víctima por determinación de la profesional en psicología ante el riesgo de revictimización, que no aconseja la realización de la Cámara Gesell”.

Antes de que comiencen los testimonios de los testigos citados para esta jornada, entre los que se encontraba Leonardo Kiczka, padre de los acusados, los hermanos hablaron frente a los magistrados. Además, el Poder Judicial de Misiones informó que se citaron a otros de los testigos citados por los fiscales Martín Alejandro Rau Antonio Vladimir Glinka, entre los que se encuentran el psicólogo Rubén Mieres y el diputado provincial Pedro Puerta, hijo del exgobernador misionero Ramón Puerta.

El hijo del también expresidente es el fundador del partido Activar y exjefe político de Germán Kiczka. De hecho, en el marco de la causa se allanó uno de sus emprendimientos, donde funcionaba un bar y una fábrica de cigarros, e inicialmente la defensa del exdiputado presentó un recurso para pedir que Puerta no fuera citado a declarar.

La Fiscalía apunta a elevar considerablemente la pena para los dos hermanos al encuadrar el delito de “tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), agravado por ser las víctimas menores de 13 años, en concurso real”. A Sebastián Kiczka también se le imputa un abuso sexual simple de una menor, hecho que habría sucedido en el baño de un gimnasio de Apóstoles.

La declaración de los hermanos Kiczka

El primero en hablar ante los magistrados fue Sebastián, que y ratificó lo que dijo en su indagatoria. Además, sostuvo que no tuvo “ninguna relación” con la adolescente mencionada y sostuvo que no se fugó. Si bien no respondió preguntas, admitir su responsabilidad en relación al MASI y le pidió disculpas a su hermano “por haberlo comprometido” en esta causa.

Por esa línea también se movió Germán, que volvió a manifestar que tampoco se dio a la fuga, pese a que fue arrestado días después del pedido de detención en su contra en un campo de la provincia de Corrientes, el 29 de agosto de 2024. El exlegislador provincial se declaró inocente y se desligó de los archivos que contenían imágenes de abuso sexual infantil.

Asimismo, insistió en que desde el año pasado es blanco de una "persecución diagramada" para perjudicarlo como figura política. Otra de las cuestiones que indicó fue que buscó y descargó videos pornográficos, “pero no con menores de 13 años”, acorde a lo consignado por la agencia Noticias Argentinas.

Tras el testimonio de los imputados, el primer testigo en declarar fue su padre. Allí ratificó lo expresado en el momento del allanamiento a su casa y “negó conocer los ilícitos que ocurrían en su vivienda”. En esta segunda jornada del juicio, también se tomó conocimiento por escrito de otros dos testigos. Se trata de los peritos presentes en el allanamiento a la casa de los Kiczka.

Respecto a cómo seguirán las próximas audiencias, se detalló que "considerando el feriado en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas la próxima jornada de debate se realizará el día jueves 3 de abril a las 8,30hs. en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales”, donde declararán otros 9 testigos.

