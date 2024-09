La pista de pedofilia en un chat del ex diputado Germán Kiczka: "Puede haber material viejo"

El caso que investiga la presunta pedofilia en la que estaría involucrado el ex diputado Germán Kiczka sumó un nuevo capítulo con el allanamiento que se realizó en la casa de sus suegros, en el cual se encontraron dos computadoras en el patio de la vivienda.

El hecho se dio en el barrio San Martín de Apóstoles en Misiones, en donde, el juez de Instrucción Nro. 4 Miguel Ángel Faría encabezó el allanamiento junto al personal de Cibercrimen, en la vivienda la pareja del exlegislador de Activar detenido por distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

Según información policial recabada por MisionesOnline, los investigadores actuaron a una cuadra de la casa de Kiczka, en donde residen su pareja, de 36 años, y sus padres, quienes presenciaron el procedimiento judicial.

Luego del trabajo de campo, los oficiales secuestraron dos netbooks y un disco que estaban ocultos entre malezas, en el patio de la casa. Además formarán parte de la evidencia decomisada una CPU y dos viejos celulares que estaban en distintos sectores del inmueble.

Por el momento, con una grave imputación en su contra, el exlegislador fue expulsado de la Cámara de Representantes y espera en prisión el juicio, que es la instancia que se ejecutará tras la etapa procesal. Junto con él se encuentra su hermano Sebastián, acusado del mismo delito.

En el patio de la casa, en una bolsa de alimento para mascotas que estaba escondida entre las plantas, se hallaron dos computadoras portátiles del Plan Conectar Igualdad y el cargador de un celular que no coincide con los que se secuestraron dentro de la vivienda junto a un disco rígido. La pareja de Kiczka estaba muy molesta cuando vio el procedimiento en su casa.

Incluso, durante el operativo de allanamiento, los padres de ella sufrieron una descompensación y debieron solicitar una ambulancia.

La pista de la conversación de Kiczka y su pareja

El procedimiento en esa casa se realizó a partir de datos que se obtuvieron de los teléfonos secuestrados al legislador. Allí se encontró una conversación de WhatsApp entre Germán y su pareja, en la que hablan de la necesidad de deshacerse de una notebook marrón porque “puede haber material viejo” y que “no sea cosa que un día caigan a casa o algo”, le advierte la mujer. “Rompela o llevala a lo de Clarita”, le pide.

La conversación fue en abril, justo dos meses después de que la Justicia allanara la casa del padre del diputado por orden de una fiscal porteña. “Ok china, pero yo tengo fueros”, le dijo, intentando llevar tranquilidad. “No pueden entrar a mi casa de ninguna forma... no hay juez que pueda”, agregó.

En ese momento es en el que por las dudas le sugiere a su pareja “meter en una bolsa y la llevamos a lo de mi mamá”. Es por eso que la Justicia decidió allanar la casa, dejando en claro que los jubilados no eran parte de la investigación.

La esposa de Kiczka parece estar al tanto del consumo de material de abuso sexual del político. “Aaaah mirá cómo revisaste todo eh... no se te escapó nada”, le dijo entonces Germán. La respuesta fue categórica: “Lo del aparato me contaste vos, que pusiste las fotos ahí”. La charla se cierra con un mensaje de la mujer, que le asegura: “Yo ya no reviso esas pavadas, me voy a las cuentas del banco”.

Ahora la Justicia investiga si la mujer también consumía este material de pedofilia, al tiempo que pareciera confirmarse que estaba al tanto del contenido que tenía su pareja. También investigan a una funcionaria del Juzgado de Paz de Apóstoles, esposa del defensor de los hermanos Kiczka en la causa, ya que el diputado se comunicó varias veces a su celular mientras estaba prófugo, y lo hizo con el teléfono del cuidador del camping municipal de Loreto, Corrientes, donde se refugió para evitar que lo detuvieran a fines de agosto pasado.

Detención de Germán Kiczka

La Legislatura de Misiones dictaminó por unanimidad la expulsión del diputado provincial Germán Kiczka, imputado por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil y pedofilia.

Los 38 legisladores presentes determinaron la expulsión con la excepción de Kiczka, quien se encuentra detenido, y la ausencia de Pedro Puerta, ambos integrantes del partido Activar.

Luego, la decisión de la Legislatura se tomó después de escuchar un informe de la Comisión Especial de la Legislatura que ya en forma previa había firmado el dictamen de expulsión del legislador.

Anteriormente, el pleno le habían quitado los fueros y después el goce de sueldo a Kiczka que fue detenido en Corrientes.

La Comisión Especial está presidida por la diputada provincial Anazul Centeno y sus pares Mabel Cáceres, Mario Vialey, Santiago Mancilla y Rosa Kurtz, quienes se encargaron de revisar el caso y fundamentar la solicitud de destitución contra el hombre de 44 años.

