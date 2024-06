Dos semanas después de la desaparición del niño Loan Danilo Peña en Corrientes, nadie sabe dónde está y los seis detenidos por la justicia federal se niegan a hablar. Aunque su abuela cree que fue llevado por el mítico "Pomberito", la hipótesis principal de los investigadores es que el nene de 5 años fue secuestrado.

En medio de una exhaustiva búsqueda del niño, Antonio Benítez, tío de Loan, fue el primer detenido, seguido por sus amigos Mónica Millapi y "Fierrito" Ramírez. Días después, se hallaron rastros de Loan en dos de los tres autos peritados, lo que derivó en la detención de Caillava y Pérez.

Además del comisario Walter Maciel, acusado de encubrimiento y entorpecimiento de la investigación, hay otros involucrados en el supuesto rapto: Benítez, Millapi, Ramírez, Caillava y Pérez, quienes quedaron imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Puestos a disposición de la justicia federal, Benítez, Millapi y Ramírez están imputados como partícipes primarios, mientras que Caillava y Pérez, como coautores materiales.

La desaparición de Loan Peña: una visita sorpresa, un almuerzo con desconocidos y un paseo por el monte

Loan Danilo Peña, de 5 años, desapareció el 13 de junio de la casa de su abuela en la localidad correntina de 9 de Julio.

Loan Danilo Peña, un niño de 5 años, desapareció el jueves 13 de junio de 2024 durante un almuerzo familiar en la zona rural de 9 de Julio, provincia de Corrientes.

Antes de que se le perdiera el rastro, Loan estuvo en la casa de su abuela paterna, Catalina, de 87 años, en la localidad correntina de 9 de Julio, donde almorzó con su familia.

En ese almuerzo que hizo Catalina, y en el que Loan desapareció, estuvieron presentes cinco de los seis imputados por trata de personas que lleva adelante la Justicia Federal. Se encontraban Antonio Benítez y la pareja amiga de este, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Caso Loan: la Justicia Federal citó a declarar a sus padres y hermanos, que se trasladaron a la fiscalía

A su vez, se había invitado a María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal, y a su esposo, Carlos Guido Pérez, ex capitán de la Armada. "María Victoria es mi prima. Vino al almuerzo con su marido, y nada más. Era la primera vez que yo veía a Carlos", dijo Catalina.

"No desconfío de nadie de la mesa. Es toda gente de mi confianza", agregó. No sé qué pasó con Loan. Uno dice una cosa, otra cosa, pero… Ahora estuve con el otro que me llamó, que me dijo que los pomberitos le dieron a la criatura".

Ese 13 de junio, Catalina recordó que su hijo José Peña y su nieto Loan "cayeron de sorpresa" en su casa, ubicada a 4 kms al sur de la Ruta 123. "José y Loan llegaron a la mañana. Vinieron de sorpresa a la mañana, no los esperaba. No los conté para la comida porque no sabía que venían".

José Peña, el padre de Loan.

"Yo pedí que sacaran una foto y que me la den en sobre para tener de recuerdo", relató la mujer, de 87 años.

"Fue un almuerzo muy normal y tranquilo como siempre", relató Camila, la esposa de Diego Peña, primo de Loan, que explicó que habían sido invitados a comer por Catalina con motivo del Día de San Antonio.

"Cuando llegué ya estaba mi tía Laudelina, y mis primas", continuó. "Después de un rato, llegó mi tío José con Loan que habían llegado más temprano, pero habían ido a ver los a animales y no los había visto. Loan se sentó al lado del tío porque era chiquito y él le cortaba la comida".

Caso Loan: secuestraron siete celulares en los allanamientos a la tía y a la abuela

Después de ese almuerzo se produjo la salida de la vivienda del niño junto a estos tres mayores y algunos de su primos para buscar naranjas en un árbol ubicado a 600 metros de distancia.

"No vi cuando se fue mi hijo", dijo el padre de Loan, José Peña, recordando el almuerzo. Relató que fue Antonio Benitez, el esposo de Laudelina, el que confirmó que "había perdido a Loan".

Después de acompañar al grupo hasta la tranquila, Camila regresó a la casa y se sentó en la mesa donde estaban su tío José, María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Catalina Peña, la abuela de Loan, invitó a cinco de los imputados a comer a su casa el 13 de junio.

Cuando el grupo regresaba de recolectar naranjas, se percataron de que Loan no estaba con ellos.

"Mi hermana me dijo que Loan estaba desaparecido. Me dijo que se fueron a buscar naranjas. ¿Cómo van a ir para ese lado? No lo encontraba nadie. Le pregunté a mi cuñado a dónde lo habían dejado y me respondió 'No sé, se me perdió'", relató.

Según el fiscal Juan Carlos Castillo, Loan "no conocía esos campos" ya que "era la primera vez que iba a la casa de la abuela".

Pero Laudelina, tía de Loan, contradijo esta versión: "No es la primera vez que Loan venía a esta casa. Lo que sí es que nunca había llegado con su papá en caballo solo", dijo.



María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal y amiga de la abuela de Loan

María Victoria Caillava fue invitada por la abuela y la tía de Loan a comer el 13 de junio con su esposo, el marino retirado Carlos Pérez. Su campo se encuentra a 3 kms de la casa de la abuela.

En la captura de un mensaje de WhatsApp difundida por TN, se ve el chat en el que Laudelina Peña (tía de Loan) le envía la invitación a comer de parte de Catalina Peña (abuela).

"Dice doña Catalina que te invita para mañana al mediodía para comer el pollo”, escribió Laudelina a Caillava, quien aceptó y dijo: "Me llevo a mi marido". Luego, la funcionaria preguntó qué debía llevar, a lo que Laudelina respondió: "Lo que va a tomar".

Caso Loan: todos los detenidos fueron trasladados a cárceles federales

"El día 13 de junio del 2024 a eso (sic) de las 15 horas aproximadamente los imputados (Carlos) Pérez y (María Victoria) Caillava captaron al menor Loan de 5 años de edad, lo trasladaron a un destino desconocido con fines de explotación. La captación tuvo lugar en mediaciones (sic) de la casa Catalina Peña (abuela paterna de Loan) ubicado en Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio", declararon los fiscales.

"Para lograr el objetivo Pérez y Caillava contaron con la colaboración de los imputados Bernardino Antonino Benítez, Ramírez Daniel Oscar y Mónica del Carmen Millapi (la pareja amiga del tío)", agregaron.

Según la abuela de Loan, María Victoria le dijo: "Nos vamos porque mi marido está queriendo mirar el partido del fútbol". Horas después de la desaparición, Caillava fue al Hospital de 9 de Julio por un ataque de nervios y vómitos, según confirmó una enfermera en declaraciones a TN.

"Vino muy agitada. Tenía mucha tos y catarro, se le hizo un tratamiento para la tos. Vino sola", dijo. "Me contó que había estado en el campo y que recibió un llamado de la abuela para que se fijara si Loan estaba en la camioneta". "La vi nerviosa, con la cara roja", agregó.

El 14 de junio, al día siguiente de la desaparición del pequeño, el automóvil Ford Ka de Caillava y Pérez quedó registrado en el ingreso a Resistencia.

Caillava y Pérez habían pedido permiso al comisario local, Walter Maciel, para ir a Resistencia, para visitar a una hija que estudia en la capital chaqueña, mientras que al regresar se alojaron en la casa de la abuela de Loan.

Durante todo esa jornada el matrimonio estuvo en Chaco pese a que la investigación por Loan había iniciado y todos estaban bajo la mira. Ahora los investigadores tratan de establecer ahora es si aquel viernes 14 Caillava y Pérez se llevaron al menor dentro del auto.

Carlos Guido Pérez, un ex capitán de la Armada Argentina: "Cuando nos retiramos del lugar, el niño desapareció"

Esposo de María Caillava, es un Capitán de Navío de la Armada Argentina que se retiró en 2017 y la acompañó el 13 de junio a la casa de Catalina Peña para almorzar.

De 62 años, Pérez se retiró en la Armada en 2017 tras 37 años de servicio como capitán de navío. Su último puesto fue como jefe de Auditoría de la Inspectoría General del Estado Mayor Conjunto de las FFAA.

Pérez dijo que, durante el almuerzo en la casa de Catalina, estuvo "todo el tiempo sentado en la mesa, imposibilitado para salir de ese lugar". Y agregó: "Tenía de un lado a mi esposa y del otro al padre del niño, o sea que para salir tendría que haber desplazado a alguno de los dos".

La hermana del tío político de Loan declaró: "Mejor que esté detenido porque no sé si no vendió a la criatura"

n un mensaje de audio que envió posteriormente a sus excompañeros del Ejercito, Pérez dijo: "Estuvimos con María Victoria, con mi esposa, participando de ese almuerzo donde se perdió el niño Loan. Quiero aclarar que nosotros fuimos invitados por la abuela, que era señora Catalina, de 87 años, amiga de mi esposa. Al resto de las personas no conocíamos a nadie".

Y agregó: "Lamentablemente por la desaparición del niño pero nosotros pasamos un momento muy agradable. Cuando nos retiramos del lugar, todo lo que se comenta en la televisión, el niño desapareció. Después nosotros participamos de la búsqueda. Estuvimos todo ese día, hasta las 11 o 12 de la noche, participando de la búsqueda del niño. Y los días posteriores también, colaborando en todo lo que se podía".

"Estamos bastante angustiados por el hecho, principalmente, de que haya desaparecido este chiquito", dijo. "Nosotros lo tratamos en algún momento de la reunión. Estamos un poco angustiados porque estamos también dentro del grupo de gente. Y bueno, hay que ver para dónde escala esto. Ojalá que sea realmente la teoría de la pérdida del niño. Se perdió, digamos, se extravió, y que aparezca, Dios quiera, sano y salvo".

Durante los peritajes, se encontraron rastros de Loan en el auto de Caillava y en el de Pérez.

Pérez y su esposa quedaron detenidos e imputados acusados de ser coautores materiales del delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años.

El 24 de junio se informó que Pérez intentó suicidarse en la comisaría de Goya donde estaba detenido.

En la propiedad chaqueña del matrimonio la policía halló un arma, cargadores y cartuchos, además de un DVR con las cámaras de seguridad del edificio, celulares y huellas.

El matrimonio ahora se encuentra detenido en el Complejo 3 de Güemes, Salta.

Antonio Benítez, tío de Loan Peña: su hermana lo acusó de violador y de haber vendido al nene

Bernardino Antonio Benítez es uno de los tres adultos -junto a Ramírez y Millapi- que llevaron a Loan y a otros cinco niños a un naranjal ubicado en las cercanías de la casa de Catalina Peña.

Es el único sospechoso al que se le realizó exámenes de sus genitales para corroborar si hubo o no un delito vinculado a la explotación sexual.

"Mi tío Antonio fue el que quiso ir al naranjal, se suponía que las iba a buscar y traer", dijo Camila. "Después de un buen rato, Daniel 'Fierrito' Ramírez preguntó si queríamos ir a tomar las naranjas o si las traía y su mujer le dijo que si no era lejos iba. Mi tía dijo 'vamos si es acá cerquita' y ahí como vieron que salieron todos, los chicos dijeron que también querían ir".

Según una carta que Benítez le envió al fiscal de Goya como declaración, dijo que primero fue él solo a buscar naranjas y minutos después lo hicieron Ramírez y Millapi y los nenes. También detalló que le peló una naranja a Loan y su hijo Joaquín en el momento en el que Ramírez recibió una llamada telefónica y su pareja, Millapi, se acercó para escuchar.

En la carta, el detenido detalló que se fue del lugar minutos antes que los otros adultos y los niños, pero que a mitad de camino una nena se dio vuelta y dijo que faltaba Loan, motivo por el cual todos regresaron al naranjo y observaron que el pequeño ya no estaba.

En ese momento, llamó a su esposa, y le preguntó si Loan estaba en la casa de Catalina, su abuela.

"Yo me encontraba en la casa de la abuela y ahí mi marido me llamó y me preguntó si el nene estaba acá", relató Laudelina, esposa de Benítez.

"Mi marido me cuenta que le peló una naranja y se la dio, pero que nunca observó que Loan se había ido por otro camino. El nene sí le dijo a los otros chicos que se iba a buscar a su papá, pero nunca a los grandes", dijo.

Laudelina Peña, la esposa de Antonio Benítez.

Según relató el padre de Antonio, Alfonso Benítez, su hijo fue a verlo después de la desaparición de Loan. "Me llamó y me dijo que se había perdido el hijo de José. Que estaba pelando naranjas a cada uno, que fueron cinco minutos, y que ahí desapareció. Sonaba creíble".

"Vino en moto. Estaba apurado por buscar a la criatura. Me dijo: '¿Me prestás tu linterna, papá?'. Se la di y se fue rápido. Él quería encontrarlo".

La hermana de Antonio, Ana, dijo que los vecinos de 9 de Julio le contaron que su hermano es "violador" y que "vende droga"

"Mi hermano tenía una deuda y necesitaba plata. Yo pienso que él le entregó a Loan a Victoria", contó. "Tenía una causa y estuvo preso. Ahora está preso de nuevo. Él robaba vacas, toda la policía estaba viendo".

"Fue en un momento de cinco minutos que se perdió la criatura acá en el campo", dijo Benítez a una mujer llamada Carmen en un audio enviado por WhatsApp tras la desaparición de Loan.

"Eso sí que fue un misterio, una cosa muy rara que se haya perdido de golpe esa criatura", agregó. "Yo estoy viniendo acá de lo de Paniagua, anduve todo por allá por el arroyo. Ahí hicimos el rastrillaje completo ya casi al campo".

"No hay rastros de nada, Carmen. Peinamos el campo completo. Lo único que nos falta es del lado para el pueblo, pero por camino yo me fui para el lado del pueblo a mirar por las dudas y no hay nada", relató.

Detenido por el presunto delito de captación de personas con fines de explotación agravado, como artífice primario, Benítez está detenido en el Complejo 3 de Güemes, Salta.

Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez: amigos del tío de Loan, fueron con él a buscar naranjas

Mónica Millapi y su esposo Daniel "Fierrito" Ramírez son dos de los tres adultos que salieron de la casa de Catalina Peña con Loan y sus primos rumbo a un naranjo a pocos kilómetros para recolectar naranjas, y realizaron llamados ni bien advirtieron que perdieron de vista al nene.

"A Ramírez y Millapi los invitó mi hija, vinieron con sus sobrinos. Él vino el domingo anterior porque quería comer locro a leña", dijo la abuela de Loan. Según la abuela de Loan, Ramírez "vino a comer el domingo y me dijo de venir también el jueves".

Según declaró Millapi ante la Justicia, cuando estaban en el campo, Ramírez se distrajo por un llamado que recibió donde le informaron sobre el estado de salud de un hermano que está en grave estado en Goya.

Según la fiscalía, Millapi y Ramírez colaboraron con Pérez y Caillava para apropiarse de Loan.

"Benítez, Ramírez y Millapi, quienes pergeñaron y llevaron a cabo una maniobra consistente en sacar al menor de la esfera de custodia de su padre y llevarlo a una zona de montes, con la excusa de recoger y consumir naranjas, ayuda sin la cual los primeros no habrían podido consumar el delito".

Mónica Millapi se encuentra detenida en el Complejo 3 de Güemes, Salta, en tanto que Daniel Ramírez está en la unidad penitenciaria N°7 de Chaco.

Walter Maciel, comisario a cargo de la investigación: es acusado de haber "plantado" evidencia y de encubrimiento

El comisario de 9 de Julio es el único de los imputados que no se encontraba en el almuerzo celebrado en la casa de Catalina Peña.

Fue detenido tras ser acusado del imputado por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.

Según los funcionarios del Ministerio Público de Corrientes, Maciel fue "uno de los funcionarios principales de la investigación" durante ocho días, hasta que fue apartado el 21 de junio.

"Maciel dijo que lo habían encontrado y era mentira. Dijo 'lo encontraron, lo encontraron'. Esperamos para ver si era verdad y salió que no era cierto. Eso fue el viernes posterior a la desaparición", declaró José, padre de Loan.

"Me decían que era de esas características, que hacía cosas raras y que no iba a llevar por buen camino. Primero confíe, después con las pruebas no", agregó José.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, destacó que fue la misma Policía provincial la que aportó las pruebas para acusar al comisario. El MPF dijo que Maciel "alteró rastros y pruebas entorpeciendo el curso de la investigación".

Los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry denunciaron que durante las tareas de búsqueda "la zapatilla de Loan fue plantada"

"la evidencia en cuestión había sido colocada intencionalmente para desviar la pesquisa, toda vez Loan no había estado en el lugar de la ubicación de la zapatilla", dijeron los fiscales.

"Hubo una clara alteración de la escena del hecho", agregaron. "Notamos inconsistencia en algunas evidencias y que había un entorpecimiento en la investigación".

Según las pruebas, Maciel autorizó a María Caillava y Carlos Pérez a viajar a Chaco horas después de la desaparición de Loan, por lo que muchos sospechan que los encubrió para poder llevarse al niño.

Maciel, que contaba con una denuncia previa por presunto abuso sexual previa en 2019, está detenido en el Complejo 3 de Güemes, Salta.

ds