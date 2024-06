La hermana del tío político de Loan declaró: "Mejor que esté detenido porque no sé si no vendió a la criatura"

La hermana de Antonio Benítez, el tío político de Loan Peña que fue imputado por "captación de menores para fines de trata", brindó una entrevista televisiva en la que respaldó su detención, insinuando que no le sorprendería que hubiera “vendido a la criatura”. “Estaba necesitando plata, tenía una deuda, dijo. Sí, capaz se lo llevó él a Loan”, comentó.

“Está bien que esté detenido mi hermano porque no sé si no vendió a la criatura, o si Antonio se lo entregó a Victoria”, expresó la mujer en referencia a la exfuncionaria municipal Victoria Caillava, quien junto a su pareja y excapitán de navío Carlos Pérez, estuvieron presentes en el último almuerzo del que participó el menor en la casa de su abuela y son señalados como los responsables del rapto.

“Necesitaba plata, así que no sé qué está pasando con Antonio. Mejor que esté detenido, que la policía lo haya agarrado. Le pegó a unos cuantos, ojalá que no lo larguen más”, continuó la hermana de Benítez en un móvil de Crónica. “Todavía no sé qué pasó con la criatura. Pero tenía causas, es violador, vende droga, de todo tenía mi hermano. Estaba necesitando plata, tenía una deuda, dijo. Sí, capaz se lo llevó él a Loan. Confío en que Antonio se lo entregó a Victoria”, mencionó.

Por su parte, el abogado que representa a Benítez desde este lunes, José Codazzi, denunció golpes y aprietes contra su defendido. “Sufrió una serie de golpes, un apriete como le dicen, en donde querían resolver inmediatamente la causa y donde le daban la posibilidad de que le eche la culpa a una u otra persona y para que él se vea favorecido de esos dichos. Mi representado mantuvo su firmeza diciendo que él no podía inventar nada y que no podía hacer una declaración que no era”, narró en entrevista con C5N.

“Recibió una piña por parte de la policía. Hicieron una condena social y lo consideraban culpable a él y a otra persona”, recriminó y contó que lo encontró "quebrado" y "anímicamente muy mal". También afirmó que Benítez nunca se resistió y colaboró con la investigación para hallar a Loan Peña.

Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, María Caillava y Carlos Pérez fueron imputados por captación de menores para fines de trata, mientras que el comisario Walter Maciel fue imputado por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.

La Justicia Federal se hará cargo del caso que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, mientras que los seis detenidos fueron trasladados a diferentes penales del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del país.

La exfuncionaria municipal María Caillava fue derivada a la Unidad 7 de Salta, mientras que el capitán de la Armada Argentina Carlos Pérez, el tío Antonio Benítez, el comisario Walter Maciel y Mónica Millapi se encuentran alojados en el Complejo 3 de Güemes, también en Salta. En tanto, Daniel "fierrito" Ramírez fue derivado a la Unidad N°7 de Chaco.

El fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, aseguró que la causa tiene rasgos de "criminalidad organizada" al tiempo que pidió "agotar ciertas vías probatorias y adoptar aquellas medidas que permitan descartar la mayor cantidad de hipótesis criminales posibles".

Loan Danilo Peña, de 5 años, desapareció el 13 de junio

Guzmán reconoce que falta una "determinación concreta de hipótesis delictiva" pero igualmente debe hacerse la Justicia Federal a cargo de la investigación. Por la tarde, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el presidente Javier Milei para brindarle un "estado de situación detallado" para dar con el paradero de Loan.

En este sentido, la titular de la cartera nacional precisó en su cuenta de la red social X que, durante el encuentro, expuso todas las acciones realizadas hasta el momento y destacó el "esfuerzo incansable" de las personas involucradas.

Asimismo, el abogado Miguel Ángel Pierri asumirá la defensa del comisario Walter Maciel, uno de los detenidos en el caso. El letrado consideró en diálogo con Crónica que en el expediente no hay nada concreto "porque mienten todos". También cuestionó por el camino en el que está el caso: "Me sorprende como se habla con tanta ligereza el tema de trata de personas".

