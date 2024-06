La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó una reunión con la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y habló de "un punto ciego" en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña. Sumado a esto, adelantó que se volverán a analizar las pericias de la causa, en especial la olfativa que se hizo en el auto del matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

"Estuvimos hablando con los fiscales provinciales que tienen un punto ciego, hay un momento en el que una parte de la familia sale de la casa a un naranjal, cerca, y a partir de ahí hay una pérdida absoluta de la razón por la que se apartó y no se encontró más a Loan en ese grupo", denunció desde el Ministerio de Seguridad.

Sumado a esto, puso reparos alrededor del momento en que el auto del matrimonio de Caillava y Pérez se va de la casa. "No hay un momento donde un auto se va, no hay un ruido antes. El [auto] que se fue, se había ido antes, no hay un indicio que muestre ese momento por lo que hay que mirar la situación con mucho detalle. Hay que ver quién lo extrajo, cómo, en qué vehículo, de qué manera. Es un momento en que todo rastro se pierde", explicó la ministra en diálogo con TN.

Consultada sobre las pericias olfativas realizadas en los vehículos de la pareja, Bullrich confirmo que se volverán a revisar, además de que no descartó que se vuelvan a llevar a cabo. "Esas pericias se van a volver a mirar. Se va a volver a analizar a fondo esa pericia que es la única que indica que Loan podía estar en un auto, pero ese auto salió antes, por eso hay que pensar cómo fue esa operatoria sin ruido de motores, sin llantos, sin nada", detalló.

Las pericias olfativas dieron positivo en la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, acusados de ser coautores materiales.

Y agregó: "Hay un momento que reconstruir y trabajar a fondo para saber cómo pudo haber sido la operatoria de extraer a ese chico. Sin gritos, sin llanto, sin ruido de motores".

De esa manera, contradice con lo declarado por Caillava y la abuela de Loan, Catalina, quien remarcó que la pareja seguía en el campo cuando el niño de 5 años se había perdido. En esa línea, la primera hipótesis de la fiscalía sostuvo que el matrimonio podría haber sacado al nene del campo a bordo de la camioneta Ford Ranger blanca con la excusa de ir a ver el partido de River. Es que ese rodado es uno de los dos coches donde dio positiva la pericia por el rastro olfativo del chico.

Además, tras el intercambio con la jueza Pozzer Penzo, la funcionaria señaló que resolvió continuar con el rastrillaje en las zonas aledañas. "Hablamos con la jueza de seguir el rastrillaje porque son zonas donde hay planicies, otras que no, hay montes bajos, tupidos, esteros, animales", planteó, y reafirmó que las distintas fuerzas "mandaron lo mejor de cada una, lo más especializado".

"Loan estaba caminando con los familiares y después se perdió. Nadie podía pensar que ahí había alguien que se lo llevó. Es una zona muy solitaria. La primera hipótesis de los fiscales fue la del rastrillaje y la búsqueda. Esa búsqueda va a seguir", insistió. "No descartamos que lo hayan sacado del país. Llegaron muchos llamados con la pista Paraguay, también otros que trabajamos con la policía brasileña", añadió.

Según reveló Bullrich, la competencia de la causa no está definida, cuestión que está en trámite, pero destacó el trabajo de "los equipos de alta especialización de las fuerzas federales en un comando unificado a cargo de un comisario experto en búsqueda de personas".

Asimismo, cuestionó los tiempos de la justicia de la provincial al remarcar que su cartera accedió a la causa el pasado lunes y reveló que se enteró del hecho por los medios de comunicación: "El Ministerio de Seguridad de la Nación se enteró por los medios de comunicación. La directora del sistema de búsqueda de personas llamó de manera inmediata y lanzamos el alerta Sofía, que se activa en muy pocas oportunidades".

"Los fiscales de la causa mantuvieron sin dar a conocer lo que contenía su investigación. No es una crítica", aclaró, y dijo que en un primer momento "nadie podía pensar que se lo llevaron". "Es un lugar muy solitario, se escucha una voz a lo lejos, un motor. Por eso la primera hipótesis fue el rastrillaje", comentó, sobre el descarte de la posibilidad de un secuestro al comienzo de la investigación.