A una semana de la desaparición de Loan Danilo Peña, el chico de 5 años que desapareció en la localidad correntina de 9 de Julio, el intendente local, Hugo Ynsaurralde, pidió que "revisen a la Policía" por este caso y habló de la influencia del narcotráfico en la zona. Además, dio su versión sobre lo que cree que le ocurrió al niño y manifestó que "es evidente que se lo llevaron".

"Todos somos padres y hoy nos toca vivir una situación que jamás vivimos. Pero no seamos hipócritas, hay muchos involucrados con esa `porquería`", comenzó diciendo el jefe comunal en referencia a las drogas desde la puerta de su casa, lugar al que se habían trasladado los vecinos para reclamar por la aparición con vida del pequeño.

La desaparición de Loan: uno de los abogados dijo que habrá "pruebas relevantes" en la investigación y que "no se perdió"

La manifestación tuvo su epicentro en la plaza central de 9 de Julio, luego se trasladó a la sede policial y finalmente hasta la casa de Ynsaurralde. "Hoy tenemos un chico desaparecido, hay muchas aristas, pero desde hace tiempo y ahora también, le pedí a las autoridades que tomen medidas con respecto a la conducción actual de la Comisaría", continuó diciendo el intendente.

"Hace años venimos advirtiendo algunas situaciones y parece que nadie hace nada. La ruta que atraviesa el pueblo, la 123, es una bendición, pero también un problema. Por acá pasan muchas cosas", aseguró en declaraciones al canal Crónica HD.

En ese sentido, el mandatario local mencionó a las mafias y consideró que la desaparición de Loan puede estar relacionada con el narcotráfico.

"Es evidente que se lo llevaron", continuó diciendo el dirigente al descartar la hipótesis de que el niño probablemente se habría perdido. "Si en unos días Loan no aparece, esto puede volver a pasar. Estoy y estamos todos aterrados. Por mi hijo y por los hijos de todos", agregó.

Además, señaló que no tendría inconveniente en presentarse a declarar en la Justicia para testificar sobre las acusaciones que estaba realizando. "Si me llaman, voy, no tengo nada que ocultar", lanzó.

"Si tiene que rodar mi cabeza, díganmelo"

“Acá hay mucha mafia y porquería. Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo. Lo que yo le quiero decir a mi gente es que en esta situación tiene que caer, caiga quien caiga", manifestó la autoridad del distrito correntino.

Luego expresó que "es respetuoso de las instituciones" y que está "comprometido" en que esto se solucione. "Hoy nos toca vivir una situación que jamás vivimos", añadió.

En tanto, habló directo hacia los vecinos y les dijo: "Si tiene que rodar mi cabeza o ustedes creen que hice algo mal, díganmelo y yo doy un paso para el costado, no hay problema”.

Sin embargo, exigió mayor compromiso a la delegación policial y que "el comisario salga y diga algo concreto o algo que nos lleve a alguna verdad".

"Hay que empezar a actuar. Necesitamos el compromiso de la sociedad. Pero ahora estamos pasando por un caso horrible", completó.

Rastrillajes y operativos

Hasta el momento no hay indicios concretos de dónde podría estar Loan, si se perdió o si se lo llevaron, mientras que en el marco del caso fueron detenidas tres personas. Se trata de Bernardino Antonio Benítez, de 37 años, Daniel "Fierrito" Ramírez, de 49, y Mónica Millapi, de 35.

El primero de ellos es trabajador rural y está en pareja con la tía del niño desaparecido, Laudelina Peña. El segundo detenido trabaja en una empesa de electricidad, es amigo de Benítez, e incluso se lo aprehendió tras compartir un almuerzo en casa de la abuela de Loan. Millapi, por su parte, es pareja de Ramírez y junto a él y Benítez se fueron del lugar con un grupo de niños, entre los que estaba Loan.

Para el fiscal Juan Carlos Castillo, los tres son responsables por el descuido del niño y por este motivo se los imputó por el delito de abandono de persona. Entre otras novedades, se confirmó que el chico no está en Chaco y que la media con sangre no es del pequeño, además de reportarse el hallazgo de una zapatilla de Loan arriba de la heladera de la casa de uno de los detenidos.

