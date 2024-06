La búsqueda frenética de Loan en un país con 90 chicos desaparecidos

María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera, explicó que el “Alerta Sofía” se implementó en 2017 y es un protocolo que implica la colaboración de las fuerzas de seguridad y las redes sociales para dar con el paradero del menor desaparecido. Delgado expresó su esperanza porque Loan sea encontrado rápidamente y señaló que las primeras 24 horas después de la desaparición son cruciales. “En las provincias no se capacita a la gente para actuar de la manera en que tiene que actuar cuando hay una desaparición”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

María Elena Delgado es la mamá de Sofía Herrera, la niña que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping en Tierra del Fuego. Desde hace cinco días, Loan Danilo Peña, de cinco años, está desaparecido en Corrientes. Al momento de su desaparición se activó en todo el país la “Alerta Sofía”.

Me gustaría si pudiera compartir, de la manera más didáctica, en qué consiste y lo que implica la “Alerta Sofía”.

Consiste en activar un protocolo de búsqueda urgente cuando hay un menor de 18 años en peligro. Trabajan las fuerzas de seguridad y también colaboran las redes sociales. De hecho, se firmó un convenio con Facebook, y vinieron desde Brasil y Estados Unidos, y con Whatsapp.

Se activa en la zona cercana a la que haya desaparecido el nene y se permite poner las fotos del menor en las redes sociales, para de esa manera también buscarlo, porque así puede haber mucha gente que colabore, ya que si ellos ven algo, lo avisan y de esa manera entre todos se busca.

¿Cuándo se puso en marcha este protocolo?

En 2017, más o menos, mi hija ya llevaba desaparecida varios años en ese momento.

Es un programa de Estados Unidos, igual que el “Alerta Amber”, pero acá se le cambió el nombre porque tenía que ser una búsqueda emblemática en el país y cumplir muchos requisitos para poder implementarlo. Se hizo desde el Ministerio de Seguridad, en ese momento estaba Patricia Bullrich y la gente de seguridad que hizo posible esto.

¿En qué estado se encuentra la causa de su hija y cuál es la hipótesis que manejan los investigadores?

Mi hija se buscó, pero acá no había nadie preparado para la búsqueda de una nena. Con los años se fue aprendiendo, pero lamentablemente las primeras horas son las fundamentales. Tienen que aprender los investigadores, y la gente que esté a cargo de una provincia, que cuando desaparece un nene las primeras 24 horas son las primordiales.

Acá, en la causa de mi hija, apareció un hombre diciendo que él sabía lo que había pasado con mi hija. Después, uno de los nenes que estaba con nosotros habló nuevamente cuando tenía 18 años, se hizo un retrato hablado y coincidió en un 75% con este mismo hombre que estaba en la zona, y hoy se lo busca él porque se cree que puede saber algo, pero tampoco se lo encuentra, así está la causa hoy.

Hay gente que llama y manda datos, también se trabaja con esos datos, mandan muchas fotos de chicas más o menos de la edad de mi hija.

También estamos esperando una actualización del rostro, porque cuando mi hija desapareció tenía 3 años y ahora tiene 18, no la podemos seguir buscando con la carita de 3 años.

Alejandro Gomel: ¿En el caso de Loan se están haciendo las cosas bien? ¿Hay posibilidad de que aparezca?

Yo no sabría decirlo, pero ojalá que aparezca. También está toda la esperanza porque son pocos días, ojalá que lo encuentren porque lo que más importa en este momento es él, Loan. Ojalá lo puedan localizar pronto.

Y después hay que revisar quién hizo las cosas mal y que en algún momento caiga la culpa en la cabeza de alguien, porque cuando desaparece un chico y no se lo encuentra, todo el mundo sigue su vida normal. Al ministro de Seguridad de la provincia lo ponen en otro puesto, el jefe de policía también sigue su vida y hay un nene desaparecido.

Mi hija está desaparecida hace 15 años y no hay ninguna respuesta.

AG: Por lo que pudo ver, ¿se activó bien el protocolo con Loan?

Tengo entendido que pasaron 24 horas, y es mucho tiempo, tienen que llamar urgente. Lo mismo pasó en el caso de Guadalupe, pidieron el protocolo Alerta Sofía como a los tres días, más o menos, es muchísimo tiempo.

No sabría decirte cómo se está trabajando porque uno no está en el lugar ni sabe los pormenores.

AG: Ya han pasado seis días, ¿es mucho?

No sabes cómo tomarlo, porque uno lo que quiere son resultados, y los resultados serían que encuentren a Loan lo antes posible.

AG: ¿Falta profesionalización en búsqueda y rescate a la fuerzas de seguridad? ¿Hay gente preparada o seguimos con improvisaciones como hace tantos años?

Yo veo que en las provincias no se capacita a la gente. Por ejemplo, a un comisario o un policía de un pueblo no se lo capacita para actuar de la manera en que tiene que actuar cuando hay una desaparición, es decir, rapidísimo. No se los capacita o no lo implementan.

Ya hay varios chiquitos desaparecidos en la Argentina, se tendría que trabajar con más celeridad, tendrían que tomarse de ejemplo otros casos, porque no es mi hija sola, ya hay como 90 chicos desaparecidos que siguen creciendo y no están en su casa. Los años pasan, mi hija tiene 18 años y no está conmigo.

Admiro su entereza, trato de imaginar el dolor que significa y cómo ha canalizado ese dolor de una manera tan positiva, mis respetos.

