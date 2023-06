Niños desaparecidos en Argentina: hay más de cien búsquedas y 40 de ellos ya serían adultos

Los aplausos en la playa, la desesperación de los padres y las madres, los chicos que lloran porque perdieron de vista a quienes los cuidan. Un adolescente que se esfuma de un momento a otro, una niña que estaba ahí, a la vista de todos, pero que apenas segundos después no estuvo más. La gran mayoría de los menores perdidos en Argentina regresa a sus hogares, ya sea de manera voluntaria o mediante una búsqueda activa, pero muchos de ellos hoy son adultos de los que se desconoce su paradero.

Ana Llobet, presidenta de Missing Children Argentina, aclara en diálogo con PERFIL que si bien el número es relativo –varía cada día con entre tres o cuatro denuncias nuevas y menores que se reencuentran con sus familias– son alrededor de 60 los chicos buscados y lo que se mantiene constante es la cifra de quienes se perdieron hace años, que asciende a 43.

“Las herramientas las tenemos para que de inmediato la búsqueda sea intensa y federal, que en todos lados se sepa que hay un chico perdido, y evitar que salga del país o le pase algo”, dice Llobet, aunque reconoce que en muchos casos esas herramientas resultan insuficientes y las búsquedas nunca pueden concluirse. En todos los casos, remarca, la difusión es lo que puede hacer la diferencia.

–¿Cuántos niños y adolescentes desaparecidos hay actualmente en Argentina?

–En Missing Children tenemos una parte de los chicos desaparecidos, pero sabemos que se pierden muchos más chicos que las denuncias que recibimos. Recibimos muchos casos de provincia de Buenos Aires, de Misiones, de Jujuy. En este momento en Argentina se está buscando a 59 chicos menores de edad. Y hay 43 que se perdieron siendo niños y hoy son adultos, que necesitamos seguir buscando y seguir difundiendo porque alguna vez alguien puede reconocerse o aportar algún dato. Todavía nadie sabe qué fue de la vida de ellos. En total son más de 100 chicos perdidos para Missing Children.

–¿Cómo toman conocimiento para intervenir en la difusión?

–Nosotros recibimos muchas denuncias del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) y también de muchísimas comisarías; también a través de redes sociales, tal vez ahora más que antes. La mayoría de los chicos de los que recibimos denuncias son adolescentes y mujeres, chicas. La particularidad de los últimos años es que cada vez son más chicas, antes eran de 16, 17, 18 años. Ahora tenemos más chicas de 12,13 y 14 años, que en muchos casos se van voluntariamente y muchas veces también vuelven voluntariamente.

Chicos menores de edad buscados en Argentina. Foto: Missing Children.

–¿Qué porcentaje de los casos que se denuncian terminan con la aparición de los menores y cuántos siguen sin resolver?

–Tenemos más del 95 por ciento de los casos resueltos positivamente. Eso es un número muy alto. De las denuncias diarias, que a veces son 3,4,5, la mayoría son chicos que se encuentran rápidamente y vuelven a su casa, a veces en forma espontánea. Lo que pasa es que hay un 5 por ciento de los que no se sabe nunca nada más y siguen estando ahí. Son los que nos preocupan y nos impulsan a organizar campañas. Nosotros notamos que después de las campañas hay una respuesta evidente, ayudan a que la gente se contacte más, hacen visible una problemática que es necesario que la gente conozca. Nuestro trabajo es difundir pero solo con eso no somos nada: necesitamos la respuesta de la gente.

–Muchas veces pasa que hay casos que tienen más visibilidad mediática y otros no, muchos incluso se desconocen, ¿hay algo que influya en eso?

–Lamentablemente, sí. No sé donde reside la diferencia de que haya más impacto, a veces si son más chiquitos, más vulnerables… La verdad es que chicos perdidos hace mucho tiempo y de los que no se sabe nada hay muchísimos, que no son tan mediáticos como el caso de Guadalupe (Lucero) o Sofía (Herrera). Bruno Gentiletti es uno: desapareció siendo muy chico y nadie sabe nada. Y no tuvo el despliegue mediático que tuvieron otros casos. Creo que ahora con la intervención del SIFEBU, y al disparar la Alerta Sofía, causa gran impacto y mayor visibilización del tema. Con el impacto mediático que tiene la Alerta Sofia, que enciende las luces en todos lados, quizás otros casos como el de Sofía Herrera hubieran sido diferentes. A pesar de que por ejemplo en el caso de Guadalupe no sirvió, las herramientas las tenemos para que de inmediato la búsqueda sea intensa y federal, que en todos lados se sepa que hay un chico perdido y evitar que salga del país o le pase algo.

Personas que se perdieron siendo menores de edad y hoy ya son adultos, pero aún sigue su búsqueda vigente. Foto: Missing Children.

La Alerta Sofía –nombrada así por el caso de Sofía Herrera, desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego y aún buscada– es un sistema de alerta de emergencia rápida del Ministerio de Seguridad de la Nación que funciona desde 2019 y apunta a articular el trabajo de búsqueda entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil. Se enfoca en la difusión masiva y orientada del caso de un niño, niña o adolescente menor de edad que está perdido y en situación de “alto riesgo inminente”.

–En esos casos, como el de Sofía y Bruno, se hizo la actualización de las imágenes para orientar la búsqueda a la apariencia que pueden tener en el presente

–Sí, las progresiones de fotos son importantísimas. Las mandamos a hacer a Italia, Missing Children de allá nos facilita los medios para hacerlo. Eso es fundamental, porque un chico que se perdió hace diez años, si seguimos publicando la cara de ese momento, es poco probable que alguien pueda reconocerse o encontrar una coincidencia. No es fácil hacerla, se necesitan muchas fotografías de todo el ámbito familiar: abuelos, tíos, primos… y no siempre se facilitan esas fotos, a veces no se pueden encontrar si la familia está disuelta o separada. Pero siempre que podemos tratamos de concretarlo porque es una ayuda más para tratar de ubicarlos de acuerdo a la fisonomía actual.

Progresión de foto de la imagen de Sofía Herrera, desaparecida el 28 de agosto de 2008. Hoy de 17 años.

Ana Llobet se sumó a la ONG Missing Children Argentina como voluntaria en 2010 en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Desde el año 2020 es la presidenta de la organización, que tiene 18 voluntarios que trabajan en la recepción de denuncias y difusión de los casos de menores desaparecidos. “Todos tienen un trabajo intensísimo, trabajan sin feriados, sin domingos. Hay gente que dedica su vida a esto, lo hacen para que muchos de los chicos que están perdidos vuelvan a sus casas”, dice Llobet.

–Imagino que en casos de desapariciones de muchos años atrás todo era más difícil sin lo que permite la tecnología hoy, ¿es así o no cambió tanto?

–La tecnología ayuda muchísimo. Hoy se hace una denuncia y en una hora la foto está circulando por las redes e inmediatamente el que sabe algo se comunica. Es cierto que las redes tienen muchos contras porque muchos chicos se pierden a través de vinculaciones que logran por las redes y esa es la parte negativa, pero la verdad es que para el tema de la difusión la tecnología ayuda mucho. Nos ha permitido mejorar la actividad a lo largo de los años, sobre todo lo que tiene que ver con la inmediatez. Antes era todo mucho más lento.

El caso de Bruno Gentiletti, desaparecido en 1997 en Rosario.

–En los casos de menores que siguen sin novedades, ¿suele haber una presunción en común de lo que puede haber pasado con ellos?

–Nosotros no investigamos y no tenemos la información que sí tienen los investigadores del caso. Uno hipotetiza y piensa que si no apareció la ropa, ni el cuerpo, ni nada, se lo tiene que haber llevado alguien, pero no deja de ser una cuestión subjetiva y con desconocimiento absoluto de los detalles de la causa. Nuestra hipótesis es que algún día va a aparecer, y por eso seguimos publicando, porque lo que pasó no lo sabemos. Insistimos en publicar la foto y que la gente lo sienta como una responsabilidad de la comunidad que ese chico o chica aparezca.

Desaparición de un niño: qué hacer en esos casos

Chicos perdidos: en Argentina son más de 100 los que se buscan. Foto: Missing Children.



Desde Missing Children elaboraron una guía con los pasos a seguir ante una situación de un chico o chica desaparecido:

Apenas se sospecha que el menor está perdido, llamar a los amigos y compañeros de colegio para averiguar cuando lo vieron por última vez y qué información pueden brindar. “Lo primero es fijarse en el entorno inmediato”, explica Llobet.

Llamar a todos los familiares contándoles la situación y viendo si ellos tienen alguna información.

Averiguar si se llevó celular, tarjeta SUBE o ropa

Hacer la denuncia en la Comisaría más cercana e incluya su autorización a Missing Children Chicos Perdidos de Argentina para difundir la imagen. Si se negaran a tomársela con la excusa que hay que esperar 24 o 48 horas, diga que sabe que su hijo está en "situación de riesgo" e insista en que se la tomen.

“Inmediatamente se tiene que hacer la denuncia. La policía la tiene que tomar de manera inmediata por ser un menor. Cuando se pierde un chico, no se sabe si va a aparecer o se va a encontrar a las horas, al día siguiente o nunca, entonces la denuncia se tiene que hacer”, aclara la presidenta de Missing Children Argentina.

“Si les dicen que no se puede hacer y no reciben asesoramiento, ir a una fiscalía de turno y radicarla allí. La denuncia es lo que habilita todas las herramientas que se van a poner a disposición para buscar a la criatura”, agrega.

Solicitar copia de la denuncia y averiguar en la Comisaría donde se derivará la denuncia, concurrir, y si la causa no hubiera llegado todavía de la Comisaría, solicitar realizar la exposición del hecho denunciado, brindándole todos los detalles y aportando una foto del menor, lo más actualizada posible.

“Tratamos de que esa familia reciba nuestro llamado, nuestro apoyo. Que sepa que estamos buscando, publicando, porque necesitan tener esa sensación. A veces la parte afectiva queda sin cubrir en lo estatal, y tratamos de compensar un poco eso. Escuchar una voz que te diga que se está haciendo todo para encontrarlo, una voz afectiva en ese momento… los padres lo agradecen enormemente”.

Para informarse o denunciar un caso de un chico perdido, se puede contactar a Missing Children por Whatsapp al: 11 4157 3101 / Mail: [email protected]

Por denuncias anónimas, se puede llamar al 134, y a la línea 102 en la Ciudad de Buenos Aires las 24 horas del día.