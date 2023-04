Un viaje en remís, su celular hallado años después y ninguna pista firme: la desaparición de Norma Carrizo

Una mujer se despierta en su casa de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, como cualquier otro día. Pide un auto a la remisería de la zona, como cualquier otro día. Sale de su casa, le envía un mensaje a su hija y avisa que va a volver tarde –como cualquier otro día– porque tiene cosas que hacer. El “vuelvo tarde” se estira horas, después meses, años. La mujer que no volvió es Norma Esther Carrizo, de 58 años, que desapareció el 22 de diciembre de 2017 y, al día de hoy, no hay ninguna novedad sobre su caso.

Esa mañana de viernes de diciembre, a dos días de la Navidad, Carrizo llamó desde el teléfono fijo de su vivienda del Barrio Pueyrredón y pidió un remís. Según consta en los registros telefónicos que se investigaron, eran las 10:50. El viaje tenía como destino una dirección en la localidad cercana de Rada Tilly, ubicada aproximadamente a 15 kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia. En auto, se trata de un trayecto que lleva entre 15 y 20 minutos.

Norma Carrizo tenía 52 años cuando desapareció en Comorodoro Rivadavia.

El conductor no logró encontrar la dirección, y Norma decidió bajar en la Avenida Moyano. No llevaba cartera, ni documento de identidad, ni tarjetas. El chofer dijo que cuando le pagó, vio que sacó la plata de un bolsillo. Ese dinero y el celular parecían ser las únicas pertenencias que llevaba con ella, quizás al encuentro de algo o alguien que aún se desconoce. En su casa quedaron el resto de sus cosas.

El 22 de diciembre de 2017, Norma viajó en un remisorios desde Comodoro hasta Rada Tilly, donde fue vista por última vez.

El caso de Norma Carrizo: un viaje en remís, la hipótesis de que fue engañada y pistas sin certezas

Comerciante, emprendedora, de trato familiar, en constante movimiento. Así la describe su hija cuando habla de ella, cuando explica por qué cree que su mamá puede haber ido a ese lugar citada por alguna propuesta, atraída por un trabajo o un proyecto: siempre estaba detrás de oportunidades.

“Para mi la hipótesis más certera es que alguien la haya citado. Ella fue comerciante durante toda su vida y mucha gente la conoce. Y nosotros no conocemos a esa gente, que es clientela, de su entorno. Quizás alguien la citó, o la llevó engañada. Ella es muy confianzuda, se da con todo el mundo. Pienso yo que pudo ser algo así”, dice su hija, Macarena Jara, en diálogo con PERFIL.

El trayecto que hizo Norma Carrizo, por ese entonces de 52 años, y su descenso del remís se constató mediante el GPS que tenía el vehículo y por un pequeño tramo que se obtuvo de una cámara de seguridad de Rada Tilly, que la registró de espaldas caminando por la cuadra de la avenida donde decidió bajar.

Pero a partir de ahí, todo es incertidumbre. No saben a dónde fue, si alguien la esperaba o qué hizo luego del registro breve que la ubica en el lugar. En Rada Tilly, además, no tienen amigos, ni familiares, ni gente cercana a quien Norma podría haber ido a visitar.

Norma es comerciante y solía tener distintos emprendimientos.

Sólo se sabe que casi una hora después, ya cerca del mediodía, le mandó un mensaje a Macarena y le avisó que tenía cosas por hacer. Nada de esto generó alerta porque era algo habitual por su trabajo o sus emprendimientos. “Tengo que hacer, vuelvo tarde”, escribió en el chat que tenía con su hija en Whatsapp.

Su última conexión en la aplicación fue a las 17 horas de ese mismo viernes, pero no se pudo corroborar de qué ubicación provenía ese registro. Todo indica que cuando Macarena respondió el mensaje –apenas después de recibirlo– ella no llegó a verlo. “Yo le contesté enseguida ese día y no me respondió, nunca vio el mensaje. No me salen las tildes azules”, dice su hija.

Acostumbrada a trabajar en el comercio y por la cercanía con Navidad, Norma había tomado un trabajo en la juguetería de unos amigos, donde le pagaban por horas y tenía flexibilidad con los días y horarios. El miércoles 20 de diciembre, dos días antes de desaparecer, había avisado que no iba a trabajar el día siguiente porque estaba cansada.

Imagen de cámara de seguridad: el último día que Norma Carrizo fue a trabajar a la juguetería.

El viernes –pensó Macarena cuando recibió el mensaje de su mamá– ya se sentía mejor y había vuelto a esa rutina. Cuando pasaron las horas y no regresaba, consultó a una prima que también trabajaba en el lugar por la temporada: le dijo que ese día no la habían visto.

Poco después la hija de Carrizo comprobaría que hacía horas que no tenían rastro suyo. “En ese momento –recuerda– hicimos la denuncia policial porque ni sus amigos, ni sus hermanos, nadie de su entorno la había visto”. La denuncia se hizo en la comisaría tercera de Comodoro Rivadavia.

Mientras los habitantes de esa ciudad –y de Argentina, y del mundo– ultimaban los preparativos para la primera de las fiestas de fin de año y dividían tareas para hacer las compras de último momento, la familia de Norma pasaba los días buscándola. El 24 de diciembre recorrieron varios puntos y fueron a la terminal de ómnibus, con la expectativa de encontrarse con ella. Hasta ese momento todo parecía reversible.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia. Para dar con su paradero se hicieron dos rastrillajes: el primero fue una semana después de su desaparición, en la zona de Avenida Moyano en Rada Tilly, donde fue vista por última vez, y el segundo se realizó un mes después en varios puntos de la Villa Balnearia Rada Tilly, en la zona de la reserva Punta del Marqués.

Hace más de 5 años que no hay noticias de Norma Carrizo, tampoco hipótesis firme de qué le pasó.

Este último fue por la hipótesis de un suicidio: que Norma haya ido hacia el agua para quitarse la vida. Esto se descartó, dice Macarena, después de rastrear con canes, motos y un avión en la zona costera y de no hallar ningún indicio, tampoco una carta o una despedida, algo que según argumentó el investigador del caso suele aparecer en esas situaciones.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 500 mil pesos para quien pueda aportar datos certeros que lleven al paradero de Norma Carrizo, que aún sigue vigente.

Mientras tanto, el tiempo siguió pasando. La búsqueda se extendió hasta Caleta Olivia, y hubo pistas en Trelew, Río Gallegos, Mendoza, Misiones, Buenos Aires, e incluso en la ciudad de Coyhaique, Chile. En la mayoría de los casos, al avanzar en los indicios de alguien que aseguraba haber visto a Norma, se corroboraba que era otra persona similar; en otros no se pudo avanzar más allá de ese testimonio por la falta de pistas para seguir.

Una investigación paralizada: la incógnita por el celular de Norma Carrizo, encontrado en La Plata dos años después

El 14 de enero de 2020, dos años después de iniciada su búsqueda, las autoridades confirmaron que habían hallado el teléfono celular de Norma Carrizo. El aparato estaba en More, un pub con dirección en Villa Elisa, La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Hugo Morales, jefe de la brigada de Búsqueda de Personas de la Policía de Chubut, informó por ese entonces que luego de varios allanamientos para dar con el equipo, finalmente llegaron a un hombre que trabajaba como seguridad en el lugar, que al ser interrogado dijo que lo encontró en un sillón del local nocturno y decidió utilizarlo.

Pese a las expectativas que generó ese hallazgo, no hubo ninguna información de interés para la investigación de la desaparición de Carrizo. “Cuando recuperan el celular no hay nada de Norma, es como que estaba reseteado”, explica Macarena.

Morales dijo que intentaban establecer cómo llegó ese celular a La Plata, pero aclaró que eso no era indicio de que Norma hubiera estado allí.

“Eso quedó ahí, en suspenso. Yo insistí mucho con los medios para ver si alguien se animaba a aportar algo”, agrega la hija de Norma. Es que a esa última pista sin continuidad, le siguieron más de tres años sin novedades en la causa. Macarena pidió que se hicieran más rastrillajes para buscarla, con o sin vida, pero no se avanzó en ese sentido: “Entonces te quedas así con esa angustia, con incertidumbre”.

El flequillo sobre los ojos marrones, el pelo a veces un poco más claro, a veces más oscuro, pero siempre lacio y del mismo largo. La mirada de Norma Carrizo sigue ahí, en cada una de las fotos que su hija Macarena publicó, una y otra vez, en los últimos años en la página Buscamos a Norma Carrizo, a la que se abocó todo el tiempo posible, y más, para difundir lo que se sabe sobre su desaparición.

“Para mi siempre era como que iba a volver, una mentira que me inventaba –dice–. Recién ahora me está cayendo la ficha de que ella desapareció y lo estoy tratando de asumir”. Cuenta también que no hay un solo día en que no se pregunte cómo está, dónde, si tiene hambre, si pasa frío: “El dolor está ahí, persiste”.

Para quien pueda aportar datos sobre su paradero, puede denunciar de manera anónima al 134 o bien llenar un formulario en el este enlace.

