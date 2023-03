Subió a un colectivo en Mendoza y nadie sabe qué pasó después: la extraña desaparición de Nataniel Guzmán

La mamá de Nataniel Guzmán, desaparecido en Mendoza desde el pasado 27 de enero, repitió tres veces el último recorrido en colectivo que hizo su hijo ese día viernes, cuando se perdió su rastro por completo. Con un cartel con su foto, a bordo de la línea 630, esperaba ver algo que le llame la atención, encontrar a un pasajero que lo recuerde, que pueda decirle si lo vio bajar, si lo vio acompañado de otra persona, si al menos cree que lo vio. Pero nada de eso pasó y casi dos meses después, aún no hay ninguna pista sobre su paradero.

Guzmán tiene 38 años y es abogado, hace stand up y cursa una maestría en Derecho laboral. Nació en Jujuy, y hace tiempo que vive en la provincia de Mendoza: allí hizo el ingreso al Poder Judicial y trabaja en el Juzgado de Familia de la localidad de Las Heras. Días antes de su ausencia, estuvo de vacaciones en Mar de Ajó –hasta el 22 de enero– en un viaje que emprendió con su novia, pero del que regresó solo días antes. El motivo, por lo que se sabe, fue una pelea entre ambos.

Nataniel Guzmán es abogado y también hace shows de stand up. No se sabe nada de él desde el 27 de enero.

Puntual y responsable con su trabajo, el miércoles 1 de febrero tenía que reincorporarse al Juzgado y retomar su rutina habitual después de las vacaciones. Fue a raíz de esa ausencia que sus colegas notaron que algo no estaba bien.

“Los compañeros se empiezan a alertar porque él siempre fue muy responsable y muy puntual, nunca faltaba sin avisar”, cuenta su mamá, Silvia Saavedra, en diálogo con PERFIL. Ese mismo día, ella recibe la noticia por su nieta, cuando una amiga de su hija le escribe y le cuenta que no sabían nada de él. Silvia vive en Bariloche: al enterarse que había una denuncia por averiguación de paradero por su hijo, tomó el primer avión que consiguió para buscarlo en Mendoza.

Regreso imprevisto de vacaciones, una reunión con amigos y un viaje en colectivo hacia un rumbo incierto

Nataniel vacacionaba en la ciudad balnearia junto a la joven, de 32 años, con quien se hospedaba en un hotel. Si bien ella declaró que estaban juntos hace un año, Saavedra cuenta que muchos de sus amigos y sus compañeros de trabajo no sabían del vínculo.

El domingo 22 de enero, después de la pelea que tuvieron –de la cual la madre de Guzmán dice desconocer detalles–, él decide regresar solo a su casa.

El miércoles 25, Nataniel recibe la visita de un grupo de amigos de Jujuy que se quedaron en su departamento. Dos días después, el viernes 27 por la mañana, los amigos se van: un vecino declaró haber visto ese día, pasadas las 9, al abogado despidiéndose de ellos en la puerta del edificio, horas antes de desaparecer.

A partir de ahí, según lo que se pudo reconstruir, Guzmán entra a su casa, se cambia de ropa y vuelve a salir. En calle Belgrano, frente al Metrotranvía, toma un colectivo de la línea 630, el interno 72 de la empresa El Plumerillo que va a Las Heras.

En dos videos de las cámaras de seguridad que pudieron obtenerse se lo ve a Nataniel, pasadas las 11:30 de la mañana, caminando por la zona de calle 25 de Mayo al 760 de la ciudad mendocina. Ese día tenía puesto un jogging negro, una remera color morado, zapatillas deportivas y llevaba una mochila negra en los hombros. Luego sube al colectivo, y ese es el último rastro visible de su recorrido.

Su ex pareja declaró que tuvo una última comunicación con él por Whatsapp pasadas las 13.36 de ese 27 de enero. Según relató Silvia Saavedra, ella es quien el lunes 30 de enero hace la denuncia por averiguación de paradero, tres días después de que el abogado saliera de su casa y dos días antes de la fecha en que debía reincorporarse a su trabajo.

Al momento de su desaparición, vestía un jogging negro, una remera color morado, zapatillas deportivas y una mochila negra.

Imagen de cámara de seguridad: Nataniel Guzmán sube al colectivo interno 72 de la línea 630.

Cerca del mediodía del viernes 27 de enero, Nataniel Guzmán sube al colectivo interno 72 de la línea 630.

Lo más reciente de la investigación se obtuvo a partir de su celular. La empresa de telefonía Claro confirmó que los últimos registros del móvil de Nataniel Guzmán fueron a las 19.48 del jueves 2 de febrero, y la señal fue captada por una antena ubicada en Canota, camino a la Reserva Natural Villavicencio, en el departamento mendocino de Las Heras. Esta ubicación está a más de 30 kilómetros de la casa del abogado, y es una zona de descampado.

Si bien en el lugar se realizaron rastrillajes, con perros y drones, no se pudo obtener ningún dato de interés para el caso. “Ahí lo que se capta es el rebote de la última antena, en Las Heras. Eso no significa que Nataniel haya estado allí”, explica su mamá, que al igual que con el recorrido en colectivo, fue también hasta ese sitio para saber de qué se trataba. Dice que es imposible que su hijo haya llegado solo y por decisión propia hasta allí, que tampoco acostumbraba hacer actividades al aire libre como para pensar en la posibilidad de que se trasladara hasta ahí con ese fin.

La zona de Canota, camino a la Reserva Natural Villavicencio, donde una antena captó el celular de Guzmán. Foto: Silvia Saavedra.

La hipótesis del suicidio y la incertidumbre sobre lo que pasó en los últimos días: “Hay algo que no sabemos”

La familia de Guzmán cree que hay detalles o quizás información que desconocen sobre lo que ocurrió por esos días y dudan si su ex novia sabe algo que ellos desconocen, si hubo algún otro hecho que puede cambiar el rumbo de la investigación. “Es extraño que la ex novia, ante un llamado que él no contesta, ya el día sábado lo viene a buscar al edificio como que está desaparecido. Si se habían peleado, ¿qué te da a suponer que porque un día no te contesta ya es que está desaparecido?”, plantea Saavedra. Y sigue: “Ahí hay algo que no sabemos: si ella sabe algo, si pasó algo más”, dice.

No obstante, no hay una línea de investigación en ese sentido. La primera hipótesis de la fiscalía, que aún no descartan, es un posible suicidio.

La madre de Nataniel explica que los investigadores que peritaron la computadora de su hijo y allanaron su casa el pasado 2 de febrero no encontraron nada que pueda hacer pensar en esa decisión, tampoco sus amigos –que compartieron días con él antes de su desaparición– dijeron haber percibido en él algún tipo de malestar. “De dónde se vale el fiscal para esa hipótesis, la verdad que no sé. Lo cierto es que a más de 50 días que pasaron no hay cuerpo, no hay nada”, dice sobre el caso, a cargo del fiscal Gustavo Pirrello.

Nataniel Guzmán.

“Yo siempre hice hincapié en que Nataniel dejó todo acá, incluso el gato, que era su mascota. Da la impresión que fue a hacer un trámite o algo, pero para volver. Dejó sus documentos, sus tarjetas… Es muy difícil pensar que se fue como para quitarse la vida cuando ves que no hay nada que te lleve a eso”, agrega.

Saavedra cuestiona que, al seguir sólo esa línea de investigación, se perdieron días clave para pedir los registros de cámaras de seguridad por la zona donde circula el colectivo, para determinar si se bajó o no en alguna de esas paradas.

Mendoza ofrece una recompensa por datos sobre Guzmán: “Yo a Nataniel lo sigo buscando, y con vida”

Desde fines de febrero, al cumplirse un mes de su desaparición, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza ofrece una recompensa de $1.350.000 a quienes puedan aportar datos certeros sobre su paradero. Según pudo saber este medio, se recibieron llamados pero la información que se obtuvo no condujo a ninguna pista clara.

“Voy a estar hasta el final pidiéndole a la justicia mendocina que me de respuestas. Mi hijo pertenece al sistema judicial. Si a Nataniel, que lo conocen fiscales, jueces, que trabaja en la justicia, que está afiliado al sindicato de judiciales… si no se moviliza, imaginate para cualquier otro”, cuestiona Saavedra.

Familiares y amigos de Nataniel Guzmán hicieron marchas por su búsqueda.

La mamá de Nataniel Guzmán lleva más de dos meses en Mendoza. Cuenta que le costó hospedarse en el departamento de su hijo, que en este tiempo su salud se deterioró: perdió cinco kilos en menos de un mes y está con tratamientos médicos. Dice que ya no sabe qué más hacer para sumar a la investigación y que seguramente regrese a Bariloche, al menos por un tiempo, pero con la mirada puesta en la causa. “Nos hemos movido para acercar direcciones, nombres de choferes de la línea 72, hemos aportado –dice–. El tema es hoy qué más se puede seguir haciendo”.

“Tengo que intentar estar bien en todo aspecto para seguir con esto hasta dar con mi hijo. Yo a Nataniel lo sigo buscando y con vida, porque hasta ahora no hay nada que me demuestre que sea diferente”, cierra Silvia Saavedra.

Por datos sobre su paradero, comunicarse con la Dirección de Investigaciones de Mendoza a través de las líneas telefónicas gratuitas 0800-222-7627, 0261 3857138 y 911 o a la Dirección de Inteligencia Criminal al 0261 3859033.