Hallaron una zapatilla de Loan en un rastrillaje y aumenta la angustia

Loan Danilo Peña no aparece. El nene de 5 años que fue visto por última vez en un monte de la localidad correntina de 9 de Julio lleva más de 48 horas desaparecido y la angustia de sus familiares crece con el correr del tiempo.

“Yo creo que está sano, él es muy fuerte”, dijo este sábado uno de sus hermanos, quien además participa activamente del operativo de búsqueda en la zona donde se perdió el rastro del pequeño. “Veremos por dónde nos guían los perros para encontrarlo. Va a estar todo bien. Sí o sí tenemos que tener alguna novedad”, señaló por la mañana Mariano, en diálogo con Radio Sudamericana.

El hermano de Loan, como sus padres y el resto de los familiares, no pierde la esperanza de hallarlo con vida. “No descartamos nada, pero yo creo que está sano y salvo. Mi hermanito es muy fuerte”, sostuvo.

La última novedad que recibió la familia es el hallazgo de una de las zapatillas del chico. Estaban enterradas en una zona de mucho barro, a unos cinco kilómetros del lugar donde desapareció.

“Las zapatillas son de mi hijo y solo espero que esté bien”, aseguró José Peña, el papá de Loan, sumando además como información que él conoce bien la zona y no hay animales peligrosos.

La versión de la familia dice que el pequeño llegó con su padre a la casa de su abuela pero poco después salió a recoger naranjas por el monte. Lo hizo acompañado de su tío, un amigo, una mujer y tres primos. De acuerdo a estos testigos, en un momento dado el menor decidió regresar a la casa por su cuenta sin que los adultos se dieran cuenta.

Apenas la familia denunció su desaparición, la Policía de Corrientes montó un fuerte operativo en la zona con más de 200 personas, entre las que hay policías, bomberos voluntarios y hasta lugareños, que recorren la zona a pie, a caballo y con la ayuda de drones y perros de rastreo.

María Noguera, la mamá del nene, contó este viernes que su hijo no conoce bien la zona. “Dicen que él quiso irse con su papá, que agarró una naranja y empezó a caminar, él no conoce el camino, y cuando ellos se dieron cuenta ya había desaparecido. Loan no sale solo, capaz alguien lo vio solito, y lo agarró”, aseguró la mujer a los medios.