Mató a tiros a una perra y lo condenaron a dos años de prisión

La Justicia de Jujuy le impuso una pena de 2 años de prisión condicional a un joven de 22 años tras haberlo encontrado penalmente responsable de haber asesinado a balazos a una perra, en un hecho ocurrido a principios de abril. El imputado no irá a la cárcel, pero deberá cumplir con una serie de requisitos para evitar que este beneficio no le sea revocado.

La jueza Laura Flores, titular del Juzgado Ambiental jujeño, dictó la sentencia en el marco de un juicio abreviado celebrado este martes 29 de abril, una fecha simbólico al tratarse del Día del Animal. El acusado fue identificado como Esteban Frazzi, quien disparó contra la perra llamada "Polo" mientras estaba en compañía de otras personas en un lote ubicado en la localidad de Los Alisos, episodio que luego se viralizó rápidamente en las redes sociales.

La magistrada encontró a Frazzi culpable de los delitos de "Crueldad Animal y Portación ilegítima de arma de fuego en Concurso Real", en el procedimiento que se consensuó entre el fiscal a cargo del caso, Javier Sánchez Serantes, el abogado defensor del inculpado y la querella constituida por Andrea Szecsi, presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy.

Debido a que la pena impuesta no supera los tres años de prisión, el joven no irá a la cárcel, pero deberá cumplir con una serie de condiciones impuestas por la magistrada. "Se le impusieron un montón de reglas de conducta vinculadas a no molestar a las víctimas, constituir domicilio en otro lugar alejado de las víctimas y la realización de un curso de sensibilización sobre maltrato animal", indicó la jueza al medio El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido, la magistrada explicó que aunque el imputado quedará en libertad en las próximas horas, el beneificio de la prisión se le revocará si no cumple con esas pautas. Sin embargo, se lo autorizó a seguir trabajando en la zona por razones laborales.

El fallo de la titular del Juzgado Ambiental provincial se basó en la Ley Nacional N.º 14.346 de Maltrato Animal y el Código Penal, además de contar con el acompañamiento de la querella, encabezada por Szecsi. Durante el proceso, destacaron que se puso en evidencia los avances legislativos n materia de protección animal en Jujuy, puntualmente lo ocurrido luego de la promulgación de la Ley Provincial N.º 6.293 y la reforma constitucional, que sumó el bienestar animal como principio fundamental.

"Polo", la perra asesinada a tiros

El hecho que derivó en la condena de Frazzi ocurrió el domingo 6 de abril último por la mañana en la localidad de Los Alisos, que se encuentra en los departamentos Doctor Belgrano y San Antonio, en una zona entre un nuevo lote y una finca denominada “Los Manzanos”.

En el mismo intervinieron efectivos policiales que al llegar al lugar encontraron un grupo de personas entre los que estaba el joven con una escopeta en la mano, y a unos metros la perra que recibió el disparo. La perra, de pelaje claro y corta edad, fue trasladado a un veterinario policial, que constató que murió por las heridas provocadas por el arma de fuego.

Las imágenes de la muerte de "Polo", cuyas causas no trascendieron, se hicieron virales en las redes, y a Frazzi se le impusieron 20 días de prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. “Nosotros no buscamos solamente castigar, sino también generar sensibilización en la población. Todos somos animales sintientes de distintas especies”, había expresado en ese momento el fiscal Sánchez Serantes.

FP