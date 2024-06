Encontraron huellas y otras pistas de Loan Peña, el nene de 5 años desaparecido en Corrientes

Encontraron huellas de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que permanece desaparecido desde el último jueves en Corrientes. Los investigadores dieron con huellas de calzado que coinciden en alto porcentaje al que llevaba el menor y se incrementaron las esperanzas. Actualmente, 600 rescatistas trabajan en la búsqueda.

Según la información a la que tuvo acceso Diario Época esos indicios fueron hallados en la zona de “sendero de tropa”, donde habitualmente suelen andar los animales vacunos que presenta dificultades para el acceso de personas. Loan se perdió cuando salió a buscar naranjas en un campo vecino mientras permanecía con un grupo con tres mayores y seis menores hasta que se le perdió el rastro.

El ministro de Seguridad provincial, Buenaventura Duarte, aseguró que se encontraron 10 huellas en una zona de cañadas, a unos 2.5 kilómetros, hacia el noreste, del naranjal donde habría sido visto Loan la última vez y a poco más de 4 kilómetros de la casa donde llegó el jueves junto a su padre para visitar a unos familiares. El lugar es Paraje Algarrobal, una zona rural próxima a 9 de Julio.

Por otro lado, el dron que se utiliza para detectar calor corporal todavía no logró dar con ningún cuerpo visible. Los perros rastreadores, en cambio, habían marcado la dirección del hallazgo, un terreno de monte muy espeso y de muchas cañadas.

En una zona conocida como Estancia Las Lagunas, encontraron vómito y materia fecal de un tiempo no mayor a dos días.

Por el momento, tres personas permanecen detenidas, el tío del niño y una pareja amiga. Los allanamientos realizaron en las casas de los tres demorados dieron negativo.



“El chico desapareció entre las 14 y las 15. Una hora y media después llamaron a la Policía y se puso en marcha un operativo de rastrillaje a las 17 con las comisarías de la zona. Se enviaron refuerzos y el Gobernador puso a disposición a todos los ministerios. Hay baqueanos conocedores de la zona”, detalló el ministro de Seguridad provincial, Buenaventura Duarte.

Hasta el momento se trabajó en "casi 5 kilómetros a la redonda de donde desapareció, y no está” por lo que decidieron ampliar aún más el área de rastrillaje.



“Estamos trabajando en una nueva cuadrícula. Son unas 10 mil hectáreas más que se van a completar hoy. El dispositivo es por aire y tierra. Hoy sumamos un helicóptero y dos aviones”, indicó el funcionario.

Buenaventura Duarte dijo que “el fiscal imputo a las personas detenidas por el delito de abandono porque los padres no autorizaron al chico a que vaya con ellos y está por pedir la prisión preventiva”. A raíz de la declaración de los menores en Cámara Gesell determinaron que “Loan se dirigió hacia un lugar distinto y no a la casa de abuela, y que en ese lugar se encontraron las huellas de las zapatillas”.

La palabra de los padres

José Peña, padre del menor desaparecido, aseguró que "esperanza siempre hay". "Y tengo fe, tiene que aparecer”, agregó Sobre los detenidos aseguró que “eran de confianza, siempre estaban ellos acá”. Mientras que la madre del niño, María Noguera, habló con la radio local FM San Roque y apuntó: “Le pedí a la Policía que lo busquen en 9 de Julio. Yo pienso que lo llevaron y está ahí”.

"¿Cómo van a llevar a la criatura por ahí?", se preguntó Peña en diálogo con TN. "El nene estaba con mi cuñado y una pareja amiga que no conozco. Vinieron para almorzar en casa de mi madre. Era la primera vez que Loan venía para lo de su abuela. Ese jueves, yo lo alcancé a caballo y lo dejé con ellos porque iban para lo de mi madre", detalló.

"Yo no tenía trato con ellos porque no los conozco (sobre los adultos, amigos de su cuñado). Vengo para acá para lo de mi madre cada 15 días o una vez al mes, no estoy todos los días. Cuando llego a la casa, Loan no estaba. Estaban todos, pero Loan no. Ahí mi cuñado le habló por teléfono a mi hermana para ver si había regresado para ahí, pero no. No estaba", contó José.

"No entiendo porqué fueron a buscar naranjas a una propiedad ajena, si en mi casa hay naranjas, mandarinas... Es raro. Hay que pedir permiso para eso. Y me tienen que pedir permiso a mí para llevarse a la criatura por ahí. ¿Cómo van a llevar a la criatura por ahí?", concluyó.

