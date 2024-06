Habló la abuela de Loan: "No sospecho de nadie de la mesa, son toda gente de mi confianza"

Catalina Peña, la abuela de Loan, habló este martes de la desaparición de su nieto luego del almuerzo que llevó a cabo en su casa. En esa línea, la mujer aseguró "no sospechar" de ninguna de las personas que estuvo presente esa tarde, ya que confía en ellos.

"No sospecho de nadie de la mesa, son toda gente de mi confianza", expresó Catalina en diálogo con TN. También habló de la relación con los detenidos, en especial con María Victoria Caillava, quien junto a su esposo Carlos Pérez están sospechados de ser los cabecillas de la organización que secuestró al niño de 5 años.

"Mi prima es Victoria Caillava por el lado de mi madre. Es mi prima, los abuelos son hermanos. Tanto mi abuela como el de ella. Ella quería comer pollo de campo y por eso la invité. Vino con su marido porque sus hijos son grandes. Era la primera vez que veía a Carlos", detalló la mujer.

Asimismo, indicó que no esperaba la presencia de su nieto en el almuerzo del día que desapareció: "José [papá de Loan] y Loan llegaron a la mañana. Vino de sorpresa a la mañana, no lo esperaba". En tanto, contó que a Antonio Benítez y a Mónica del Carmen Millapi (imputados por trata como partícipes primarios) los invitó su hija y que fueron con sus sobrinos; mientras que Daniel “Fierrito” Ramírez (tío de Loan e imputado por el mismo delito) había ido también el domingo anterior "porque quería comer locro a leña"

"Yo la llamé a Victoria y le pedí que traiga el pan y la soda. Ahí trajo el vino, la gaseosa y el pan. Vinieron en la camioneta de ella. Ella trabaja con la producción. Cuando ella subió para irse, le pregunté qué pasaba", relató Catalina. "Yo no sabía que la criatura se perdió, le pregunté por qué corría y me dijo que se perdió una criatura en el monte y que se iban porque el marido quería ir a ver a River", añadió.

Continuando con su relato del momento en que desapareció Loan, la mujer expresó: "La llamé a Victoria para ver si lo había visto en el camino y me dijo que no, pero que volvían a buscarlos y volvieron". En tanto, describió que Ramírez y Millapi indicaron que el niño "corrió para adelante".

También contó que su hija Laudelina la acompaña "todos los días". "Ella me dijo que la estoy hundiendo y que no puede salir de la casa porque la tienen encerrada y porque el marido [Ramírez] está preso, yo digo la verdad. Mis otras tres hijas están en Buenos Aires", afirmó. "En un momento desconfié de mi yerno. Ya ha estado preso y todo. No espero nada de Ramírez, la criatura que se perdió, se perdió", añadió.

"No sospecho de nadie de la mesa, son toda gente de mi confianza. María Victoria con el marido se quedaron en la mesa con José y conmigo", expresó. Sin embargo, señaló que no fueron responsables "a la hora de cuidar a las criaturas".

Además, relató que está "fundida" por el hecho y que estuvo buscando al niño "por el monte" que está cerca de su casa. "Vinieron dos personas conmigo para acompañarme. Me fui a fijar, estoy encerrada y sola, no quiero andar por el monte porque me pierdo", detalló. "No sé que pasó con Loan, se dicen muchas cosas", manifestó.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aseguró este martes que todas las investigaciones en torno a la desaparición de Loan apuntan a la casa de su abuela y a los mayores que estuvieron en el almuerzo celebrado el día del hecho. "Después del trabajo que se hizo, el rastrillaje de 500 hectáreas, todas las investigaciones conducen a la casa y a los mayores presentes", explicó el mandatario provincial en declaraciones a Radio Rivadavia.

Además, se refirió a la teoría de trata de personas que mencionaron los investigadores: "Lo que manifiestan los fiscales es que sería un caso de trata o de cooptación para un fin que no ha sido determinado". "No tenemos que descartar ninguna hipótesis ni que haya más personas implicadas", añadió.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, remarcó que no se descarta ninguna hipótesis ni que haya más imputados.

Sumado a esto, indicó que la intención es peritar todas las comunicaciones de 9 de Julio en los momentos de la desaparición, al señalar que se trata de un lugar "que no es muy grande". No obstante, aclaró que es la Justicia Federal, que cuenta con las herramientas necesarias, la que tiene que determinar si el hecho fue cometido por una "banda internacional" o un grupo con "conexiones implicadas".

En cuanto a las sospechas sobre el accionar del comisario Walter Maciel, quien fue acusado de entorpecer la investigación de la desaparición ocurrida el 13 de junio pasado, recordó que fue la misma Policía de Corrientes la que aportó las pruebas para acusarlo.

