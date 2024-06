Caso Loan: los detenidos fueron imputados por tráfico de personas y la causa gira al ámbito federal

Este lunes, los tribunales correntinos que investigan la desaparición de Loan Danilo Peña fueron el escenario de una mañana caótica que culminó con el dictado de prisión preventiva para los últimos tres detenidos por el caso que sacudió al país. Además, el juez de Garantías a cargo indicó que la causa pasará a la Justicia federal debido a que se enfocará en el delito de trata de personas.

Se encontraban detenidas seis personas vinculadas al caso: Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Carlos Pérez, Victoria Caillava y Walter Maciel, ex comisario de 9 de Julio, siendo los últimos tres los más recientes imputados. Cerca de las 14 horas, el juez de Garantías Darío Ortiz dictó prisión preventiva para todos ellos por acusaciones de "captación de menores para fines de trata".

"Convertí la detención en prisión preventiva", afirmó Ortíz este 24 de junio desde los tribunales provinciales de Goya, en Corrientes. "Quiero aclarar que los seis detenidos están acusados de trata de personas, pero cada uno en sus distintas funciones y responsabilidades", agregó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en la localidad correntina de 9 de julio.

Tensión en los tribunales donde investigan la desaparición de Loan

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el pasado jueves 13 de junio en un monte cercano a la localidad de 9 de Julio, en Goya, Corrientes. Desde entonces las autoridades emprendieron la búsqueda que derivó en los arrestos de allegados a la familia, funcionarios locales y un comisario, totalizando seis detenidos.

Desde el inicio la Justicia sostuvo la hipótesis de que el nene se perdió, por lo que tres personas que lo acompañaban fueron imputadas por "abandono de persona", siendo la carátula inicial y principal hipótesis de la investigación.

Sin embargo, once días después se presume que pudo haber sido víctima de una red de tráfico infantil, por lo que de ahora en adelante el expediente tendrá otra carátula, "captación de menores para fines de trata", y, por tanto, tramitará en la Justicia federal por el tipo de delito. El anuncio sobre el cambio de jurisdicción se oficializó cerca de las 14 de este lunes y luego de que los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo se declararan incompetentes.

Caso Loan: desde Paraguay descartan la hipótesis de que haya cruzado la frontera

En esa línea, la de hoy fue una jornada crucial para el desarrollo del caso anclado hasta este mediodía en los tribunales provinciales de Goya. Esta mañana estuvo marcada por una escena caótica, con cerca de un centenar de vecinos enardecidos que incluso empujaron a uno de los abogados defensores, Jorge Monti. "La gente está muy nerviosa, es entendible, pero yo estoy haciendo mi trabajo", dijo Monti, el abogado que defiende a "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi.

Además, los últimos tres detenidos, la funcionaria municipal Victoria Caillava, su pareja y excapitán de navío Carlos Pérez, y el excomisario Walter Maciel, no prestaron declaración hasta el momento. "Ellos pueden dar testimonio cuando ellos quieran, en el momento en que lo dispongan, ante el fiscal o ante mí, el juez de garantía", dijo Ortíz. Cabe destacar que Caillava y Pérez fueron imputados como coautores materiales del secuestro de Loan para fines de trata de personas, mientras que Maciel por encubrimiento.

Por su parte, Jorge Monti criticó la investigación. "Hay mucha confusión, se hizo todo mal, hubo una alarmante morosidad y hasta un llamativo desconocimiento del código penal de parte de los responsables de la investigación", afirmó este lunes por la tarde, según diario Clarín.

La funcionaria Victoria Caillava, su pareja Carlos Pérez, son apuntados como coautores de la desaparición de Loan con fines de trata de personas.

Además, el letrado cuestionó la falta de citación a testigos clave como la abuela del menor desaparecido, entre ellos Laudelina Peña, la abuela del nene, Catalina, y su papá, José. "Yo estoy cansado de hacer el trabajo investigativo de los fiscales y los abogados querellantes. Suena pedante decirlo, pero es así", añadió.

Con respecto a los otros detenidos, Fierrito Ramírez fue uno de los que declaró y "que mantuvo la coherencia del relato desde el comienzo", informó Monti. "Se sometió a todas las preguntas de la fiscalía y de la querella. Y sus testimonios coinciden con los de Millapi y con los de Benítez", agregó.

"Mis clientes Millapi y Ramírez no fueron la mano de obra de los autores intelectuales. Sólo cometieron un error: estar en el lugar equivocado en un momento inoportuno. La Justicia no pudo comprobar ningún entrecruzamiento llamativo, sino estaría registrado. Desmiento ante cualquiera que haya habido contradicciones o incongruencias de mis defendidos. Que insisto, si yo estoy equivocado, dejo la abogacía y me dedico a otra cosa", argumentó el abogado.

Patricia Bullrich viajará a Paraguay para avanzar en la búsqueda de Loan y Valdés sostiene la hipótesis de trata

Acompañado por su colega Marcelo Hanson, el abogado defensor anunció que pedirá la liberación de Millapi y Ramírez ante la jueza federal Cristina Pozzer Penso, argumentando que "existen suficientes pruebas" para ello.

La tensión entre los vecinos y el ambiente judicial cargado de expectativas marcaron el día en Goya. La comunidad espera respuestas sobre el destino de Loan Peña y el desenlace de este complejo caso judicial, ahora bajo la competencia del fuero federal y con los seis detenidos enfrentando acusaciones de trata de personas.

Uno por uno, las 6 imputaciones por la desaparición de Loan

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio. Para dar información llamar a la línea 134.

— El comisario Walter Adrián Maciel enfrenta cargos de encubrimiento por favorecimiento real, agravados por la gravedad del delito y su condición de funcionario público.

— Carlos Guido Pérez es acusado de captación de personas con fines de explotación, con el agravante de que la víctima era menor de 18 años, actuando como coautor material.

— María Victoria Caillava también está acusada de captación de personas con fines de explotación, agravada por la minoría de edad de la víctima, en calidad de coautora material.​

Caso Loan: confirmaron que el exmarino y su esposa estuvieron en Resistencia después de la desaparición

— Bernardino Antonio Benítez enfrenta cargos por captación de personas con fines de explotación, agravados por la minoría de edad de la víctima, actuando como partícipe primario.

— Daniel "Fierrito" Ramírez es acusado de captación de personas con fines de explotación, con el agravante de que la víctima era menor de 18 años, en calidad de partícipe primario.

— Mónica del Carmen Millapi también es acusada de captación de personas con fines de explotación, agravada por la minoría de edad de la víctima, en calidad de partícipe primaria.

cd / ds