El pequeño Loan Danilo Peña, de 5 años, desapareció diez días atrás en la localidad correntina de 9 de Julio, en jurisdicción de Goya, cuando salió al campo junto a tres adultos y tres niños, quienes luego lo perdieron de vista. Desde entonces se desplegó un gran operativo en las inmediaciones de la zona, pero hasta el momento los rastrillajes no dieron resultado.

Hasta el momento, la hipótesis principal sigue siendo que Loan se perdió y tres personas adultas -su tío y una pareja de su entorno- sólo están imputadas por abandono de persona y detenidos. La policía también detuvo a otras tres personas -una funcionaria municipal, su esposo un ex marino y un comisario- a la vez que se abrió una investigación federal del caso.

La Justicia avanza en la hipótesis de que el niño fue separado de sus primos mientras jugaban en el naranjal y llevado nuevamente a la casa. Allí, se cree, los esperaban la funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez, quienes participaron del almuerzo y se habían ido con la excusa de ir a ver el partido de River.

Esto es todo lo que se sabe, hasta el momento, sobre la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes:

Loan Danilo Peña desapareció en el monte acompañado por tres adultos y tres primos

Loan Danilo Peña, de 5 años, desapareció el 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio.

Antes de desaparecer, el pasado 13 de junio, Loan estuvo en la casa de su abuela paterna, Catalina, de 87 años, en la localidad correntina de 9 de Julio, donde almorzó con su familia.

Entre ellos se encontraban su tío Bernardino Antonio Benítez y la pareja amiga de este, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, quienes luego resultaron detenidos por orden del juez.

Después de ese almuerzo se produjo la salida de la vivienda del niño junto a estos tres mayores y algunos de su primos. "No vi cuando se fue mi hijo", dijo el padre de Loan, José Peña, recordando el almuerzo. "¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?", cuestionó.

Benítez, Ramírez y Millapi salieron de la vivienda con Loan y sus primos rumbo a un naranjo a pocos kilómetros de la casa de la abuela del pequeño, para recolectar naranjas, y realizaron llamados ni bien advirtieron que perdieron de vista al nene.

Todos regresaron menos Loan. "Yo me encontraba en la casa de la abuela y ahí mi marido me llamó y me preguntó si el nene estaba acá", relató Laudelina, esposa de Bernardino Benítez y tía de Loan.

"Mi marido me cuenta que le peló una naranja y se la dio, pero que nunca observó que Loan se había ido por otro camino. El nene sí le dijo a los otros chicos que se iba a buscar a su papá, pero nunca a los grandes", sostuvo Laudelina.

"Creen que se quiso ir del lugar porque tenía miedo que los animales y el caballo se escapen", indicó. "Cuando me avisan habrá pasado cinco minutos y ahí salgo con mi celular a recorrer el monte, pero no lo encontramos", continuó.

Respecto a si el menor conocía la zona, detalló: "No es la primera vez que Loan venía a esta casa. Lo que sí es que nunca había llegado con su papá en caballo solo".

Para el fiscal Juan Carlos Castillo, los tres adultos son responsables por el descuido del niño y, por este motivo, se los imputó por el delito de abandono de persona.

Caso Loan: confirmaron que el exmarino y su esposa estuvieron en Resistencia después de la desaparición

Interrogados en Cámara Gesell, los primos de Loan ofrecieron "relatos coherentes" sobre lo sucedido, dijo el abogado de la familia del nene, Roberto Méndez. "Todos fueron específicos en dónde estaba cada uno al momento de que Loan se fue", dijo.

Con relación al momento de la desaparición, señaló: "Los chicos dijeron que jugaron con insectos, salieron del costado del árbol de naranja y se fueron para un alambrado, cuando se dan vuelta observan que Loan se fue para un costado".

La familia de Loan sostiene que "había alguien en el monte y se lo agarró": "Seguro le tapó la boca porque lo llamamos varias veces, lo buscamos y no pasó nada. No nos cuadra", dijo la madre, María Noguera.

"Alguien se lo llevó. No puede ser, no se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado", dijo María. En relación a los tres detenidos, dijo: "No hay que confiar más en nadie. Ellos son los responsables porque se llevaron al nene con ellos".

"Que caiga quien tenga que caer, mi papá o quien sea. Yo estoy convencido de que todos deben ser investigados, todos los que estaban en esa mesa almorzando están sospechados hasta que se demuestre lo contrario", dijo Mariano Peña, uno de los hermanos de Loan.

"Yo sólo quiero que vuelva Loan, que está perdido, pobrecito. No está secuestrado, nadie se lo llevó, él se perdió. Confió en que lo van a encontrar", agregó.

"Yo pienso que él se perdió, pero no sé dónde está, obvio. No creo que los que están detenidos tengan que ver. Los conozco a Victoria (Caillava) y Carlos (Pérez). Confío en ellos, no puedo creer que ellos estén involucrados", aseguró.

Un tío y dos personas del entorno, imputados y detenidos por "abandono de persona"

1. Loan. 2. José Peña, papá de Loan. 3. Carlos Pérez. 4. María Victoria Caillava. 5. Catalina Peña, abuela de Loan. 6. Bernardino Antonio Benítez. 7. Daniel Ramírez. 8. Mónica Millapi.

Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, fueron imputados "por el delito de abandono, por ser garantes del cuidado del menor", confirmó Buenaventura Duarte, ministro de Seguridad de Corrientes.

El 18 de junio, en el quinto día de la frenética búsqueda, el juez de garantías Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva para los tres imputados por negligencia en su cuidado.

Según una carta que Bernardino Benítez le envió al fiscal Guillermo Barry de Goya como declaración, el almuerzo del jueves 13 de junio transcurrió sin inconvenientes y que primero fue él solo a buscar naranjas y minutos después lo hicieron Ramírez y Millapi y los nenes.

Bernardino Benítez también detalló que le peló una naranja a Loan y su hijo Joaquín en el momento en el que Ramírez recibió una llamada telefónica y su pareja, Millapi, se acercó para escuchar.

En la carta, el detenido detalló que se fue del lugar minutos antes que los otros adultos y los niños, pero que a mitad de camino una nena se dio vuelta y dijo que faltaba Loan, motivo por el cual todos regresaron al naranjo y observaron que el pequeño ya no estaba.

Caso Loan: más detenidos y el caso empieza a girar hacia una posible trata de personas

En ese momento, llamó a su mujer, Laudelina, y le preguntó si Loan estaba en la casa de Catalina, su abuela, pero la respuesta fue negativa.

Jorge Monti, defensor de la pareja detenida, subrayó que ellos no conocían a Loan y que el día de su desaparición fue la primera vez que lo vieron.

"Mi hipótesis es clarita: desde el primer día dije que a Loan que se lo llevaron y pudo haber entrado en una red de trata", dijo Monti, que señaló que sus clientes son los "perejiles" del caso.

"La madre dijo que a Loan se lo llevaron. Acá hay una cuestión intrafamiliar que parte del hecho que ambos padres se separaron en la querella y designaron abogados distintos", apuntó.

El abogado dijo estar convencido de que "la entrega de Loan se produce en algún camino rural, entre la casa y la ruta", y criticó a la Fiscalía por no detener a todos los adultos estuvieron en ese almuerzo: "Si fuera el fiscal hubiese metido preso a todos e indagado uno por uno".

Otras tres detenciones reforzaron la hipótesis del tráfico infantil

El 21 de junio fueron detenidas tres personas más: María Victoria Caillava, una amiga de la abuela de Loan y directora de Producción de la comuna de 9 Julio; su esposo el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez y el comisario Walter Maciel, encargado de la búsqueda del niño.

"Estuvimos con María Victoria, con mi esposa, participando de ese almuerzo donde se perdió el niño Loan. Quiero aclarar que nosotros fuimos invitados por la abuela, que era amiga de mi esposa. Al resto de las personas no conocíamos a nadie", dijo Pérez en un audio enviado a sus amigos antes de su detención.

Las detenciones se produjeron poco después de que uno de los perros de la Policía detectara rastros de Loan en dos de los tres vehículos peritados que pertenecían al matrimonio. Poco antes de ser detenida, Caillava aseguró, en declaraciones al canal TN, que le "plantaron ropa de Loan" en su auto.

Actualmente la Justicia avanza en la hipótesis de que el niño Loan Peña, fue apropiado en forma ilegal en una falsa reunión familiar y, plantándose coartadas para cubrir a los responsables, fue trasladado a la vecina provincia del Chaco.

Los investigadores sospechan que tras el almuerzo, seis chicos, entre ellos Loan, fueron llevados al naranjal por Bernardino Benítez, Daniel Ramírez y María del Carmen Millapi y, mientras jugaban, el nene fue separado del resto y llevado nuevamente a la casa.

Según esta hipótesis, en la casa los esperaban María Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez, quienes participaron del almuerzo y se habían ido con la excusa de ir a ver el partido de River.

Caso Loan: tres nuevos detenidos, rastros del chico en dos vehículos y un viaje sospechoso

El nene habría sido subido a la camioneta Ford Ranger blanca del matrimonio y llevado hacia el pueblo, adonde fue pasado a un Ford Ka de color rojo en el que se sospecha fue llevado a Resistencia, Chaco.

Caillava y Pérez pidieron permiso al comisario local, Walter Maciel, para dirigirse a Resistencia, para visitar a una hija que estudia en la capital chaqueña, mientras que al regresar se alojaron en la casa de la abuela de Loan.

El comisario Maciel, responsable de la búsqueda del niño, es apuntado por haber autorizado a María Victoria Caillava y a su esposo Carlos Guido Pérez a via­jar a la ciudad de Corrientes 24 horas después de la desaparición.

El 23 de junio, la Justicia Federal de Goya ordenó allanar dos viviendas en Resistencia (Chaco) relacionadas a Caillava y Pérez ubicadas en las calles Pasaje Humaitá 1310 y en Necochea 915.

Se sospecha que el nene habría pasado al menos una noche en la casa de Caillava y Pérez, ambos amigos de la abuela de Loan, y que al día siguiente partieron hacia la provincia del Chaco en un automóvil donde se encontraron rastros de Loan.

El departamento de la calle Necochea es el que usaba Pérez cuando iba a Chaco a visitar a su hija, quien estudia en la Universidad de esa provincia. Allí incautaron una pistola Browing calibre .9 milímetros; tres cargadores; 65 cartuchos calibre .9 milímetros; 72 vainas servidas calibre .9 milímetros; 190 cartuchos calibre 7,65 con sus respectivos cargadores; un DVR de las cámaras de seguridad del edificio; una computadora Notebook BGH; y una tablet.

En tanto, en la casa del Pasaje Humaitá, donde vive la ex esposa de Pérez, secuestraron nueve teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, 218.800 pesos y 7 dólares, que luego fueron restituidos a la dueña de ese domicilio.

La búsqueda de Loan Danilo continúa: Alerta Sofía, 600 efectivos y recompensa de 5 millones de pesos

La búsqueda de Loan Peña empezó el mismo 13 de junio y se mantiene de manera ininterrumpida desde la activación del Alerta Sofía, el 14 de junio. Desde entonces se realizan rastrillajes profundos en la zona a cargo de efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal.

Actualmente, se movilizan más de 600 efectivos policiales especializados en diferentes temáticas, quienes trabajan de manera articulada e ininterrumpida tanto de día como de noche.

Hasta la fecha cubrieron un área de más de 12 mil hectáreas, con 250 vehículos, además de personal de Caballería, motorizada, así como camionetas, aeronaves no tripuladas (drones), helicópteros, y otros.

En los rastrillajes se hallaron algunas pistas, ya que, en la zona de la Estancia Las Lagunas se encontraron huellas "de pies de un menor", materia fecal y vómitos, los cuales serían de "no más de dos días", se informó.

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $5 millones para todo aquel que aporte datos certeros de dónde podría estar Loan.

Asimismo, a la vez que continúa el Alerta Sofía, Interpol anunció un alerta amarilla para los países limítrofes y así reforzar la búsqueda de Loan.

Desde la página oficial de Interpol, se indica que un alerta amarilla "se utiliza con el fin de colaborar en la localización de personas desaparecidas, comúnmente menores de edad, o en la identificación de personas que son incapaces de identificarse por sí mismas".

La desaparición de Loan: el abogado del papá del niño señaló "discrepancias" en las declaraciones

El 23 de junio, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló sobre el operativo de búsqueda de Loan diciendo: "Estamos desde el primer día trabajando con todas nuestras capacidades. No somos comentaristas del caso, estamos abocados a resolverlo".

"Hemos puesto a disposición personal especializado, perros, Policía Científica, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional Argentina para poder encontrar al niño. En este marco, el Ministerio debe cumplir con el resguardo de la información para cuidar la integridad de la causa. No es que no demos información, sino que la preservamos de manera profesional para lograr el objetivo que es encontrar a la criatura", expresó.

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, informó este 23 de junio que la justicia federal está actuando de oficio en el caso a raíz de informes periodísticos que indican que el nene podría ser víctima de una red de trata de personas.

"La apertura de esta causa es para producir prueba en la hipótesis que se venía viendo. Se dijo que podía haberse cometido un delito pasando los límites de jurisdicción de la justicia de Corrientes por la ubicación geográfica en que fue visto el menor", dijo la jueza.

"Se fueron desencadenando una serie de sucesos que hicieron necesario que se redoblarán esfuerzos para poder abordar un caso como el de Loan".

