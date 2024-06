Cómo y dónde es la búsqueda de Loan Peña, el nene que despareció en Corrientes hace 4 días

Desde el jueves no hay novedades de Loan Danilo Peña, un niño de 5 años que desapareció en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes, cuando fue a buscar naranjas. En ese sentido, el operativo de búsqueda inició su quinta jornada sin mayores novedades, luego de que se encontraran huellas "de pies de un menor", materia fecal y vómito, los cuales serían de "no más de dos días".

El Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con el Sistema Federal de Búsquedas de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), activó el Programa Alerta Sofía para iniciar las tareas de búsqueda con el objetivo de dar con el paradero del menor. Interviene en el caso la Unidad Fiscal de Goya.

Encontraron huellas y otras pistas de Loan Peña, el nene de 5 años desaparecido en Corrientes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Actualmente, 600 rescatistas trabajan en la búsqueda, compuesta por alrededor de 500 policías, bomberos voluntarios, Gendarmería, Policía Federal y el Ejército. La Policía de Corrientes informó que el lugar donde se llevan a cabo los rastrillajes en tres anillos es el paraje Algarrobal, situado a unos ocho kilómetros de 9 de Julio, donde el niño fue visto por última vez.

Sumado a esto, los miembros del operativo comenzaron a dejar conos con bebidas y comida en lugares estratégicos de los diferentes anillos de búsqueda con una doble finalidad: asegurar la alimentación del pequeño y, a su vez, detectar su presencia en la zona.

Asimismo, un equipo de la Policía de Misiones viajó al sitio el sábado a la noche con perros rastreadores y un dron equipado con cámara infrarroja, el cual tiene la posibilidad de desplazarse cerca de cinco kilómetros a la redonda. Si bien el dispositivo cuenta con una autonomía de 45 minutos, tiene un juego extra de baterías que permite duplicar el tiempo de vuelo.

En tanto, el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, llegó el domingo al anochecer a la zona del operativo y se encontró con un pequeño grupo de rescatistas, por lo cual dispuso inmediatamente la llegada de más policías. El funcionario detalló este lunes que los agentes tienen previsto rastrillar cerca de 10.000 hectáreas con apoyo de un helicóptero y más drones.

Por su parte, el subcomandante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Bella Vista sostuvo que este lunes el operativo de búsqueda comenzó a las 6:30. “Estamos desplegando alrededor de 300 personas en el área donde fue visto Loan por última vez”, detalló.

También habló sobre las condiciones en que deben trabajar, siendo que “está totalmente nublado y, por el momento, el clima colabora con el vuelo de drones por la zona". "Es una zona de llanura con arbustos y pajonales de hasta metro y medio de altura", precisó.

"Al no tener luz de sol, la visión dentro de los pajonales se vuelve muy dificultoso. Para poder penetrar en los matorrales se indica que la distancia entre hombre y hombre durante el rastrillaje no sea de más de cinco metros”, explicó.

En tanto, el subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson, destacó que “se hallaron nuevas huellas. No son frescas, pero sí suman al rastreo del niño. Desde ayer [domingo] estamos trabajando en una nueva cuadrícula". “En principio, las huellas encontradas serían de pies. También se están analizando muestras de vómitos y materia fecal encontradas en la zona”, lo cual genera expectativas de hallar con vida al niño, añadió.

"Estamos trabajando con drones, cámaras térmicas, helicópteros, dos aviones y grupos de parapentes que se dedican a la búsqueda y rescate de personas. A esto se le suma todo el personal infante, el cual cuenta con gran experiencia en casos de este tipo”, afirmó.

Al operativo se añade que el SIFEBU del Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $5 millones para todo aquel que aporte datos certeros sobre el paradero del menor. En tanto, las autoridades correntinas resaltaron que en estos cuatro días de búsqueda hubo varios llamados al 134 que, tras analizarlos, se constató que todos eran negativos.

Además, a la vez que continúa el Alerta Sofía, Interpol anunció un alerta amarilla para los países limítrofes y así reforzar la búsqueda de Loan. Desde la página oficial del organismo se indica que un alerta amarilla “se utiliza con el fin de colaborar en la localización de personas desaparecidas, comúnmente menores de edad, o en la identificación de personas que son incapaces de identificarse por sí mismas”.

Qué se sabe de la desaparición de Loan Danilo Peña

Loan desapareció el jueves por la tarde en la localidad correntina de 9 de Julio. El pequeño habría salido alrededor de las 15 de este jueves, junto a un grupo de tres mayores y sus seis primos, a buscar naranjas. Según una de las versiones, sus familiares regresaron antes del atardecer, pero sin el nene.

El niño mide 0,90 metros de estatura aproximadamente, pesa 26 kilos, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos marrones. Además, posee una cicatriz en la cabeza, justo donde tiene un remolino.

El periodista Daniel Bruno de la radio local FM San Roque precisó que la zona de búsqueda hay pajonales tupidos, montes, forestaciones, lagunas, esteros y arroyos.

A su vez, sostuvo que el jueves Loan no tuvo clases en el Jardín de Infantes del Colegio Pedro Benjamín Serrano de 9 de Julio porque hubo una jornada deportiva. Por ese motivo, fue con su padre a visitar a su abuela al campo.

En ese momento fue cuando aprovechó junto a sus primos salir a recolectar frutas a la hora de la siesta y habrían llegado a una casa abandonada. Cuando volvieron, los niños le comunicaron al padre del pequeño que se les habría adelantado. El nene no llegó, por lo que se dispusieron a buscarlo.

“El chico desapareció entre las 14 y las 15. Una hora y media después llamaron a la Policía y se puso en marcha un operativo de rastrillaje a las 17 con las comisarías de la zona. Se enviaron refuerzos y el Gobernador puso a disposición a todos los ministerios. Hay baqueanos conocedores de la zona”, detalló Duarte.

Hasta el momento se trabajó en "casi 5 kilómetros a la redonda de donde desapareció, y no está” por lo que decidieron ampliar aún más el área de rastrillaje. En una de los jornadas más determinantes del caso, tanto el ministro de Seguridad, como el Jefe de la Policía, destacaron que el menor se habría ido solo y que no sabe regresar a la casa de su abuela, "ya que era la primera vez que iba".

Las esperanzas de hallar al niño se incrementaron este fin de semana cuando los rescatistas encontraron sus zapatillas y pisadas en el barro, en cercanías de un espejo de agua de la estancia Las Lagunas, a unos cinco kilómetros de donde fue visto por última vez. Según la información a la que tuvo acceso Diario Época esos indicios fueron hallados en la zona de “sendero de tropa”, donde habitualmente suelen andar los animales vacunos, por lo que presenta dificultades para el acceso de personas.

El ministro de Seguridad provincial aseguró que se encontraron diez huellas en una zona de cañadas, a unos 2.5 kilómetros, hacia el noreste, del naranjal donde habría sido visto Loan la última vez y a poco más de 4 kilómetros de la casa donde llegó el jueves junto a su padre para visitar a unos familiares.

Sumado a esto, en la misma zona se halló materia fecal y vómitos, los cuales serían de "no más de dos días", según trascendió. De este modo, todos los elementos fueron incautados para su próximo peritaje a la espera de saber si lo encontrado corresponde o no al menor desaparecido.

Por el momento, tres personas permanecen detenidas: el tío del niño y una pareja amiga. Sumado a esto, las autoridades realizaron allanamientos en las casas de los tres demorados, pero dieron negativo.

Según explicó el ministro de Seguridad provincial, “el fiscal imputó a las personas detenidas por el delito de abandono porque los padres no autorizaron al chico a que vaya con ellos y está por pedir la prisión preventiva”. A raíz de la declaración de los menores en Cámara Gesell determinaron que “Loan se dirigió hacia un lugar distinto y no a la casa de abuela, y que en ese lugar se encontraron las huellas de las zapatillas”.

Por su parte, Alberto Molina, Jefe de la Policía de Corrientes, dio a conocer detalles de los detenidos: "La mujer es ama de casa y su pareja empleado de una empresa, que ahora estaba de licencia. El otro es un changarín y alguno tendría antecedentes por el delito de abigeato".

Quién es el niño desaparecido: Loan Danilo Peña, de 5 años, mide 0,90 metros de estatura aproximadamente, pesa 26 kilos, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos marrones. Posee una cicatriz en la cabeza, justo donde tiene un remolino.

Loan Danilo Peña, de 5 años, mide 0,90 metros de estatura aproximadamente, pesa 26 kilos, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos marrones. Posee una cicatriz en la cabeza, justo donde tiene un remolino. Dónde desapareció Loan: la zona rural de 9 de Julio (Corrientes), el pasado jueves por la tarde.

la zona rural de 9 de Julio (Corrientes), el pasado jueves por la tarde. Los detenidos: Tres adultos, una mujer y dos hombres, los últimos en ver a Loan. Son el tío del niño y una pareja amiga de él. Fueron imputados por el delito de abandono, por ser garantes del cuidado del nene.

Tres adultos, una mujer y dos hombres, los últimos en ver a Loan. Son el tío del niño y una pareja amiga de él. Fueron imputados por el delito de abandono, por ser garantes del cuidado del nene. Las pistas halladas: Zapatillas de Loan, huellas de "un menor", materia fecal y vómito que serían de "no más de dos días".

La palabra de los padres

José Peña, padre del nene desaparecido, aseguró que "esperanza siempre hay" y que "tiene fe" de que su hijo va a aparecer. En tanto, María Noguera, madre de Loan, habló con la radio local FM San Roque y expresó: "Le pedí a la Policía que lo busquen en 9 de Julio. Yo pienso que lo llevaron y está ahí".

Por otro lado, el hombre hombre dio detalles acerca de los sospechosos demorados, asegurando que "eran de confianza" y que "siempre estaban ellos acá". "Ellos vinieron a almorzar porque conocen a mi madre. Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió", señaló.

"Empezamos a buscar y vine directo para acá [el lugar de la búsqueda]. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?", se preguntó varias veces José.

Además, sostuvo que hay algo extraño en la causa: "No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando".