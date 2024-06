Qué pasó con Emma y Maxi, los argentinos desaparecidos en la costa de Málaga

Emmanuel Soria (34) y Maximiliano Ludvik (29) desaparecieron en Málaga el 27 de agosto pasado cuando salieron a surfear y se perdieron en medio del mar. Ya pasaron más de nueve meses desde la última vez que fueron vistos con vida y actualmente nadie los busca.

El sábado 16 de septiembre las autoridades españolas suspendieron la búsqueda y pasaron a un sistema de "radioavisos", que consiste en advertir a las embarcaciones que navegan por la zona que hay dos jóvenes que permanecen desaparecidos.

"La verdad es que pasaron nueve meses muy duros desde lo sucedido con los chicos. Y si, ya nadie sube nada ni dice nada. Lamentablemente, la búsqueda es solamente nuestra pero sólo estamos atentos a alguna información e intentando retomar nuestras vidas que no es nada fácil sin la aparición de Maxi y Emma", dice a PERFIL Francisco Soria, uno de los hermanos de Emma.

Los familiares de Emma y Maxi en la costa de Málaga, poco después de la desaparición de los jóvenes.

Los jóvenes marplatenses desaparecieron el domingo 27 de agosto de 2023, cuando ingresaron al mar por la playa de Huelin. Ese día, cerca de las 7.30 de la mañana, salieron con la tabla de padelsurf para ver el amanecer y no volvieron más.

Horas después, los tripulantes de un velero que navegaba a 25 kilómetros de la costa malagueña encontró la tabla con una bombilla de mate. La búsqueda de las autoridades se extendió desde la entrada al Estrecho de Gibraltar hasta la Isla de Alborán.

El año pasado, el director de cine y piloto de aviación, Enrique Piñeyro, se ofreció para continuar la búsqueda por aire y tierra pero el gobierno español no lo autorizó.

Piñeyro forma parte de la ONG Solidaire y en 2022 trasladó en su avión a refugiados de la guerra de Ucrania. La sospecha que tienen los familiares es que no lo dejaron sobrevolar por el nivel de conflictividad que hay en la zona. El mar de Alborán, frente a las costas de Málaga, es una de las principales puertas de ingreso de inmigrantes ilegales que llegan desde el norte de África.

“Nos mintieron como unos campeones”

Los familiares de las víctimas realizaron marchas y campañas el año pasado pidiendo ayuda para continuar con la búsqueda pero el Estado los dejó solos. "Jamás nos ayudaron", cuenta Francisco. El presidente Javier Milei estuvo en contacto antes de asumir y se ofreció a realizar un video para darle visibilidad al caso. "Le dijimos que no, que no nos servía eso, que si quería colaborar de otra manera, bienvenido sea, pero así no", recordó el hermano de Emma.

"La ayuda no era hacer un video -agregó-, sino que hagan fuerza para que continúe la búsqueda. La ayuda era para que nos den alimento, un techo o algo, porque éramos dos familias que no contábamos con poder adquisitivo para estar bancando la que tuvimos que estar bancando allá solo con la ayuda de la gente", agregó.

Familiares y amigos de los jóvenes realizaron una marcha pidiendo que no se detenga la búsqueda.

La gestión anterior tampoco colaboró con las familias de las víctimas. "Lo único que hicieron fue mentirme. Alberto Fernández y Gabriela Cerruti nos mintieron como unos campeones. Hicieron contacto con el presidente español y meses después salió que tenían negociaciones abiertas entre ellos. No sé si nos usaron a nosotros para hacer negociaciones o qué, pero ayudar no nos ayudaron. Ni el gobierno anterior ni este, ni el que va a venir mañana, porque los gobiernos no te ayudan. Te ayudan cuando tienen que hacer bandera política y si no, no", cuestiona Soria en la charla con este medio.

Cuando los jóvenes desaparecieron, sus familias lanzaron una colecta para poder bancar los gastos del viaje y la logística para instalarse en España. Los hermanos de Emma, por ejemplo, se trasladaron hasta Marruecos para buscar rastros de los chicos en las ciudades de Saida, Nador, Melilla, Alhucemas, Martil y Ceuta, entre otras.

En España, los padres y hermanos de los padelsurfistas mantuvieron varias reuniones con las autoridades. El subdelegado del Gobierno, Juan Pedro Carnero, justificó en su momento que el operativo desplegado había tenido “una duración” y medios “sin precedentes”.

"La gente nos ayudó muchísimo. Eso no me voy a olvidar nunca porque toda la gente de nuestra familia y la de Maxi, los argentinos de España, estuvieron siempre con nosotros. Pero después, no nos ayudó ni el consulado argentino en España", reconoce el hermano de Emma, a nueve meses del caso.

LN / Gi