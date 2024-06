Caso Maddie McCann: hallaron por primera vez pruebas que vinculan a Christian Brueckner con la desaparición

La policía alemana anunció el descubrimiento de una serie de mensajes de correo electrónico que vincula a Christian Brueckner, un pedófilo convicto, con el caso Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en una ciudad turística de Portugal cuando vacacionaba con su familia.

El investigador Titus Stampa dijo ante un tribunal en Alemania se encontraron correos electrónicos en una cuenta de Hotmail utilizada por Brueckner que lo vinculaban directamente con el caso. Aclaró que no podía compartir detalles de la evidencia porque estaba "relacionada con el asesinato" de Madeleine.

Agregó que también se encontró una segunda cuenta en la que Brueckner compartió con otros abusadores "muchos correos electrónicos" con videos de abusos contra niños de tan sólo "tres o cuatro años". Brueckner supuestamente borró todos los correos electrónicos de esa cuenta cuando Madeleine desapareció, dijo Stampa.

Stampa describió un correo electrónico que, según él, fue escrito por Brueckner que detalla una fantasía "sobre una niña de cinco años y su madre que son secuestradas y llevadas en una camioneta" antes de ser "abusadas sexualmente". "Se trataba de violencia y brutalidad y de abusos sexuales: una es violada delante de la otra", afirmó.

Helge Busching, testigo clave del caso de la desaparición de Maddie, dijo al tribunal que esperó hasta 2017 para denunciar a Brueckner porque “no confiaba” en la policía portuguesa. Cuando se le preguntó sobre los vídeos de Brueckner, afirmó que temía que los agentes portugueses los hubieran tirado a la basura. "No los envié de forma anónima a la policía de Portugal porque no confiaba en la policía portuguesa", dijo. "No habrían sabido qué hacer con esto y lo habrían desechado".

El investigador se negó a decir si los correos electrónicos recuperados incluían fotos o vídeos que implicaran a Brueckner en el caso McCann pero agregó que también se halló "un disco duro externo" con más evidencia.

Se trata de la primera vez que los investigadores encuentran pruebas que conectan directamente a Brueckner con la desaparición de Madeleine, que tenía tres años cuando desapareció de un apartamento apartamento que la familia alquiló en el resort "Ocean Club" en Praia da Luz, en la costa portuguesa, el 3 de mayo de 2007.

Christian Brueckner, único sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en 2007

Christian Brueckner, hasta ahora el principal y único sospechoso del caso McCann, está siendo juzgado desde febrero en Alemania, acusado de violar a una mujer en Praia da Rocha en 2004 y de abusar de una adolescente de 14 años y una mujer de entre 70 y 80 años en Praia da Luz, donde vivía, entre diciembre de 2000 y junio de 2006.

También se le acusa de exponerse y masturbarse delante de niñas al menos en dos ocasiones en Portugal y de insultar a los funcionarios penitenciarios en Alemania. Anteriormente, en 2019, fue fue condenado a siete años de cárcel tras ser declarado culpable de violar a una mujer anciana en Portugal, en 2005.

La justicia alemana finalmente imputó a Brueckner -que actualmente cumple condena en la prisión de alta seguridad de Oldenburg- como su sospechoso oficial en el caso McCann en 2022, después de que se comprobó que su camioneta amarilla y blanca fuera vista cerca del complejo Praia da Luz en Portugal, donde Madeleine desapareció.

Brueckner negó en reiteradas ocasiones estar involucrado en la desaparición de Madeleine y también negó estar en la zona en ese momento y rechazó las acusaciones en su contra, diciendo que estaba a kilómetros de distancia con una mujer joven en ese momento.

En un caso que obtuvo atención mundial, Maddie desapareció en 2007 poco antes de su cuarto cumpleaños en Praia da Luz, una localidad turística del Algarve, la región más meridional de Portugal. Las fotos de la niña, con el pelo castaño cortado por los hombros y sus grandes ojos claros, dieron la vuelta al mundo.

La desencadenó una extraordinaria investigación de alcance internacional con numerosos giros, pistas falsas e hipótesis, y una cobertura mediática pocas veces vista. El desaparecido diario sensacionalista News of the World ofreció más de 2 millones de dólares por cualquier información que condujera a la recuperación de Maddie.

Nunca se encontró ningún rastro de la niña y tras 14 meses de polémicas investigaciones, marcadas por la imputación de los padres de Madeleine, que después fueron exculpados, y la destitución del inspector encargado de la investigación, la policía portuguesa cerró el caso en 2008 para reabrirlo cinco años después.

A pesar de una amplia lista de sospechosos y de teorías sobre lo que pasó, nadie ha sido condenado por su desaparición, pero el señalamiento de Brueckner como principal sospechoso supuso un punto de inflexión en esta investigación y reavivó la esperanza de los padres, Gerry y Kate McCann, de conseguir finalmente avances en la investigación.

ds