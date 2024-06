Guadalupe: tres años, ningún sospechoso y un pedido desesperado

“Lo único que pido es que me la devuelvan. Que la devuelvan a la familia. La extrañamos un montón y ella también a nosotros”. El papá de Guadalupe Lucero Cialone (8), la nena que fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en la ciudad de San Luis, volvió a pedir por su hija al cumplirse tres años de su misteriosa desaparición.

Eric participó este viernes de la inauguración de un mural en la puerta de su casa del barrio San Luis XXIII, en el sur de la ciudad. La idea surgió para mantener presente el caso de su hija, en un momento en que la causa parece estancada y la única esperanza que existe es que alguien se quiebre y cuente dónde se encuentra la nena.

La investigación no avanzó este último año. No hay sospechosos y solo se trabaja a partir de los llamados que llegan a la línea de denuncias 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde septiembre de 2021 el gobierno nacional ofrece 5 millones de pesos de recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Guadalupe, que al momento de su desaparición tenía 5 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Este año no tuvimos ninguna novedad”, asegura a PERFIL el papá de Guadalupe. “Ni este ni ninguno, la verdad. Sí tenemos una comunicación con la fiscalía federal, pero no hay nada, no hay avance de nada”, señala.

La nena posee un lunar de color oscuro en su cara (lado izquierdo) y un diente frontal superior quebrado. Esas señas son importantes para que alguien pueda reconocerla porque la principal esperanza que existe hoy en día está en la calle.

Eric cuenta que los últimos operativos se realizaron a partir de denuncias anónimas que obviamente no arrojaron los resultados esperados. “Ha habido operativos por llamados en Argentina o afuera, pero lamentablemente todos dieron negativos”, reconoce.

Desde que desapareció Guadalupe se llevaron a cabo operativos en Chile y México. En los últimos meses –según indica el papá de la nena– analizaron distintas pistas en Salta, San Luis y Mendoza, pero no encontraron nada.

Para el padre de la nena la principal hipótesis sigue siendo el secuestro. “Lo que creemos es que a mi hija la secuestraron, pero no sabemos mucho más porque no hay nada”, dice a PERFIL.

El hombre no pierde la esperanza de reencontrarse con su hija pese a que reconoce que “la Policía trabajó mal desde el principio”. “No estaban capacitados para trabajar en un caso así tan fuerte como el de mi hija. Y los jueces también estaban completamente desconcertados. Ninguno sabía para dónde tirar. Y bueno, lamentablemente lo único que hicieron fue tratar que la investigación se inclinara en la familia, en la droga, y se perdió muchísimo tiempo”, se lamenta.

Yanina Cialone, la mamá de Guadalupe, también lanzó fuertes críticas sobre el accionar de la Justicia. “Tres años de una justicia sin resultados, sin pistas, sin saber quién raptó y se llevó a Guada ese día. Esa es la justicia que hay en Argentina y en San Luis. Los desaparecidos no importan. Entran y salen de las provincias llevándose niños que el Estado olvida y no asume la importancia que se necesita. Un estado ausente”, escribió en sus redes sociales.

El papa de la nena entiende que la demora en activar la alerta Sofía –que es un programa para ayudar a buscar niños extraviados a través de alertas en redes sociales– permitió que los captores pudieran actuar con mayor tranquilidad. “La provincia da el informe del aviso y Nación es quien automáticamente larga la alerta, pero lo hacen tres días después. Tuvieron todo el tiempo del mundo. Con la alerta Sofía automática la cosa hubiese cambiado un montón”, indica.

Misterio. Lupe fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en la manzana H del barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis. Estaba en la vereda junto a otros niños cuando supuestamente apareció una mujer y se la llevó.

De acuerdo a la descripción brindada por uno de los niños que se encontraban en la calle ese día, los investigadores del caso pudieron establecer que la última persona adulta y ajena a la familia que estaba en el lugar fue una mujer vestida de negro y con capucha.

La nena fue vista por última vez entre las 19 y las 19.05 de ese día, 22 a 27 minutos antes del llamado al 911 alertando sobre su desaparición.

En los primeros seis meses de trabajo los fiscales tomaron más de 900 declaraciones y se llevaron a cabo 465 allanamientos. Más de cien celulares fueron peritados y otros 150 dispositivos electrónicos portátiles se analizaron a través del programa Pathfinder, que permite procesar interceptaciones telefónicas a través del “barrido” de antenas de telefonía celular. También analizaron cerca de “3 mil horas de captaciones fílmicas de 113 cámaras de la zona, análisis genéticos sobre muestras biológicas (ADN), banco genético de ADN y declaraciones en cámara Gesell.

Sin embargo, los investigadores nunca pudieron obtener un dato certero del paradero de la nena. A tres años de su desaparición todo sigue igual y nadie puede responder esta pregunta: ¿dónde está Guadalupe?

Un investigador privado

La investigación judicial por el caso de Guadalupe Lucero está en punto muerto, según coincidieron los padres de la nena que desapareció en San Luis el 14 de junio de 2021.

La familia no pierde la esperanza y el papá reconoció a PERFIL que buscan sumar un nuevo investigador privado.

“Estamos esperando que nos pasen presupuesto”, reconoció Eric Lucero. “Estamos a la espera de que nos manden, pero es un tema complejo. Hay gente que hace un trabajo bueno pero eso requiere primero de plata y también de un lugar para que pueda trabajar tranquilo”.

Desde que Guadalupe desapareció hubo tres investigadores privados que colaboraron en la búsqueda de información, pero tampoco lograron avances. “Este sería el cuarto”, aseguró el papá de Guadalupe, quien además señala que recibieron propuestas de investigadores extranjeros pero que lamentablemente no prosperaron.

Una serie documental podría ser también una manera de reinstalar el caso en los medios después de tantos años, pero el papá aseguró que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta. “No, no, por lo menos conmigo nadie habló”, dijo Eric.