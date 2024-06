Angustiosa búsqueda de un nene de 5 años que desapareció en un monte en Corrientes

Las horas pasan y la desesperación crece. Desde el jueves 13 de junio a la tarde una familia correntina está en vilo por la desaparición de Loan, un pequeño de apenas 5 años que fue visto por última vez en una salida al monte del Paraje Algarrobal cuando visitaba a su abuela.

La versión familiar indica que el pequeño llegó con su papá a la zona pero poco después salió a recoger naranjas por el monte. Lo hizo acompañado de su tío, un amigo, una mujer y tres primos. De acuerdo a estos testigos, en un momento dado el menor decidió regresar a la casa por su cuenta sin que los adultos se dieran cuenta.

Apenas la familia denunció su desaparición, la Policía de Corrientes montó un fuerte operativo en la zona con más de 200 personas, entre las que hay policías, bomberos voluntarios y hasta lugareños, que recorren la zona a pie, a caballo y con la ayuda de drones y perros de rastreo.

Según las fuentes, los adultos que salieron con el menor fueron demorados preventivamente.

María Noguera, la mamá del nene, se sumó a la búsqueda y contó que su hijo no conoce bien la zona. “Dicen que él quiso irse con su papá, que agarró una naranja y empezó a caminar, él no conoce el camino, y cuando ellos se dieron cuenta ya había desaparecido. Loan no sale solo, capaz alguien lo vio solito, y lo agarró”, aseguró la mujer a los medios.

“Lo único que queda es buscar casa por casa para dar con su paradero”, agregó.

