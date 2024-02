Desaparición del policía Arshak Karhanyan: tras cinco años sin avances, pidieron la intervención de Naciones Unidas

Cinco años se cumplen este 24 de febrero de la desaparición de Arshak Karhanyan, el policía de la ciudad de Buenos Aires que fue visto por última vez en 2019 en el barrio porteño de Caballito. El caso, sin avances y con múltiples irregularidades en su investigación, es todavía una pregunta sin respuesta. Por eso, el más reciente pedido de la querella es que intervenga el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

La querella –encabezada por su mamá Vardush Davtyan, el abogado y ex Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de DD. HH., Mariano Przybylski, y la Red Federal de Derechos Humanos– presentó una solicitud de acción urgente ante Naciones Unidas. El pedido es que intime al Estado argentino para que tome inmediatamente todas las medidas necesarias “para buscar, localizar y proteger a una persona desaparecida y para investigar la desaparición”, informó la Red Federal de DD. HH.

En caso de que el Comité contra la Desaparición Forzada acepte el caso, esa medida de acción urgente se mantiene hasta que la persona desaparecida haya sido localizada y tendrá un contacto permanente con las autoridades estatales.

Arshak Karhanyan tenía 27 años al momento de su desaparición.

La desaparición del policía Arshak Karhanyan: muchas dudas y acusación de "encubrimiento" oficial

“A estos cinco años llegamos con impotencia y bronca por lo mal que se trabajó la causa desde el principio. No tenemos pista concreta de dónde está Arshak, de qué pasó ni de quiénes son los responsables”, dijo Mariano Przybylski en diálogo con PERFIL. “Se arruinaron muchas pruebas importantes que si se hubiesen hecho las cosas bien, no hubiese pasado. Lo que no está se perdió y eso dificulta el avance de la investigación y en definitiva poder saber qué pasó con él”, sumó.

Desde octubre de 2023, la causa quedó a cargo del juez subrogante Martín Yadarola, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº4. El cambio fue luego de que la querella solicitara la recusación del por entonces juez del caso Alberto Baños –hoy a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos– por entorpecimiento de la investigación. Entre otras cosas, el exmagistrado estaba cuestionado por no apartar a la Policía de la Ciudad de la investigación, siendo que era la fuerza sospechada, incluso después de errores en los peritajes en los que se perdió información clave.

Entre las medidas de prueba que se pusieron en marcha con el juez Yadarola está el pedido de librar oficios a todos los juzgados y fiscalías de la provincia y la ciudad de Buenos Aires para que aporten información sobre expedientes con personas fallecidas sin identificar (NN) en los últimos cinco años. En el procesamiento de esa información intervendrá el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que cotejará esos datos forenses con los de Arshak para descartar que no esté como NN en otro expediente.

El hermano de Arshak, Tigran Karhanyan, y la madre de ambos, Vardush Davtyan.

La legisladora de la ciudad de Buenos Aires y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, siguió el caso de Arshak Karhanyan desde su desaparición en febrero de 2019.

“Tenemos esperanzas porque conocemos el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Y también en esta presentación que se hizo ante Naciones Unidas, para que nos ayude a que el Estado se responsabilice en la búsqueda de este agente de la policía de la Ciudad y le podamos dar respuesta a una madre que sigue esperando”, planteó en comunicación con este medio.

En estos cinco años, cuestionó, el ex juez de la causa y actual secretario de Derechos Humanos “hizo todo lo posible para que estemos en esta situación” y para “destruir cualquier evidencia”. “Entregarle la causa a la policía de la ciudad, lo que hizo Baños, es una decisión. Porque si hay una fuerza que podría estar involucrada no puede investigar la propia fuerza”, dijo Montenegro.

Arshak Karhanyan.

Desaparición del policía Arshak Karhanyan: renunció el juez Alberto Baños, a cargo de la causa

El caso de Arshak Karhanyan: un sospechoso, acusaciones de encubrimiento y ninguna certeza

Karhanyan tenía 27 años al momento de su desaparición. Oriundo de Armenia, llegó con su familia a la Argentina en los años '90. Integraba la Policía de la Ciudad desde 2015 en áreas de investigación y cibercrimen; y vivía solo en el barrio porteño de Caballito.

Allí, en la vivienda de un edificio ubicado en Directorio al 900 y después de casi 40 minutos de conversar en la puerta con un excompañero policía –señalado como principal sospechoso– dejó casi todas sus pertenencias excepto su arma, su placa y su billetera. Sacó dinero de un cajero automático y compró una pala en un local Easy. Eso es todo: nadie logró reconstruir el camino que hizo después.

El señalado es Leonel Herba, y es la última persona que lo vio con vida el mediodía de ese domingo en que desapareció. En los videos que pudieron recuperarse de las cámaras de seguridad de la zona se ve cómo ambos conversan en la vereda. Herba le muestra y le hace escuchar a Arshak algo desde su celular y, quienes analizaron esas imágenes, mencionan que se percibe incomodidad en el trato entre ambos.

“Algo en el audio que Herba le hace escuchar le hace modificar su día. Arshak estuvo en la división de cibercrimen y es una definición dejar sus teléfonos para que no lo siguieran. Y a partir de ahí no sabemos qué pasó”, marcó Montenegro.

Herba fue citado a declarar cuatro veces, siempre en calidad de testigo. También declaró su pareja luego de que en la investigación se encontraran audios en los que ella lo acusaba de “hacer desaparecer gente” y le advertía que no lo “cubriría” más, algo sobre lo que luego se desdijo.

Desde la querella insistieron en pedir que fuera citado a declaración indagatoria e imputado en la causa. El por entonces juez Baños rechazó ese pedido y argumentó que no había elementos suficientes para hacerlo.

Los últimos registros de Arshak en el local de Easy de Caballito, ciudad de Buenos Aires.

Arshak se retira del local con un pala.

Para seguir la trayectoria de Arshak se solicitaron las cámaras de 500 metros a la redonda del lugar donde fue visto por última vez, el local de Easy ubicado en Avenida Rivadavia al 5751. De 49 cámaras ubicadas, se obtuvo información sólo de cuatro y una del día 23, sin uso para el caso porque era de un día antes de la desaparición.

Sobre el resto, en algunos casos se informó que no funcionaban. Un año después, la querella volvió a insistir: “Admitieron que las tenían pero que se había roto un servidor y se habían borrado en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En definitiva, no hay nada”, explicó Mariano Przybylski en este artículo publicado en PERFIL al cumplirse cuatro años de la desaparición.

En los peritajes de su computadora y sus teléfonos, los investigadores de la Policía de la Ciudad cometieron errores y el contenido se borró. Luego se obtuvieron registros, pero de fechas muy anteriores al 24 de febrero de 2019. Todo lo que en esos dispositivos podía aportar información para la investigación ya no existe. El reclamo de su familia por saber dónde está Arshak y qué pasó con él sigue vigente, a la espera de una respuesta.

