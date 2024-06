En el marco de la intensa búsqueda de Loan Peña, el pequeño de cinco años que desapareció en el paraje El Algarrobal, de Corrientes, hallaron este lunes huellas humanas pequeñas y otros rastros, mientras los tres detenidos por el caso fueron imputados y ofrecieron cinco millones de pesos por datos sobre el paradero del pequeño.

El fiscal Juan Carlos Castillo imputó a los tres detenidos, un tío y una pareja amiga de la familia, por el delito de abandono de persona. Buenaventura Duarte, ministro de Seguridad de Corrientes, informó en conferencia de prensa, desde uno de los rastrillajes, que el fiscal dictará la prisión preventiva contra los adultos.

"El fiscal imputó a las personas por el delito de abandono, por ser garantes del cuidado del menor. Se determinó esta calificación por el testimonio del papá que fue indagado en las últimas horas", detalló. El nene de 5 años salió a buscar naranjas junto a sus primos y estas personas el jueves pasado y nunca regresó.

Alberto Molina, Jefe de la policía de Corrientes, dio a conocer detalles de los detenidos: "La mujer es ama de casa y su pareja empleado de una empresa, que ahora estaba de licencia. El otro es un changarín y alguno tendría antecedentes por el delito de abigeato", es decir, robo de ganado.

José, el padre de Loan, reconstruyó: “Ellos vinieron a almorzar porque conocen a mi madre. Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió”, dijo en referencia a quienes hoy permanecen detenidos. Cuando los adultos y niños volvieron, José notó que su hijo no estaba.

“Les pregunté: ‘¿Loan no estaba con ustedes?’. Me dijeron que se fueron a buscar naranjas, pero había naranjas en mi casa”, señaló. “Empezamos a buscar y vine directo para acá. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?”, reprochó en una entrevista con TN y luego tildó a los sospechosos de “irresponsables”.

En ese sentido, siguió: “No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”. Asimismo, Duarte señaló que los tres menores que estaban junto a Loan fueron peritados en la Cámara Gesell: "El resultado es que el nene se fue solo a un lugar distinto cuando volvía a la casa de su abuela y allí se perdió".

En una de las jornadas más determinantes del caso, tanto el ministro de Seguridad, como el Jefe de la policía, destacaron que el menor de 5 años se habría ido solo y que no sabe regresar a la casa de su abuela "ya que era la primera vez que iba". El padre del desaparecido también aseguró que era la primera vez que Loan visitaba a su abuela. “Me dijo ‘llevame a la casa de la abuela’ y vinimos a caballo”, narró.

Este lunes por la noche, en el operativo se hallaron una naranja pelada y manchas de sangre en la zona donde fue visto la última vez, por lo que avanzarían con un cotejo genético para saber si es de Loan. Las autoridades solicitaron a la población que “deje agua y alimentos donde se hallaron las huellas por si Loan está deambulando”. Por su parte, decidieron dejar postas con chupetines y bebidas cada 200 metros con la esperanza de que el niño los encuentre.

El testimonio de la tía de Loan: “Le taparon la boca”

Mientras los rastrillajes continúan a contrarreloj, Laudelina, tía del menor, habló con la prensa y contó cómo se desencadenó el caso para su pareja. “Está detenido porque estaba con Loan. Yo me encontraba en la casa de la abuela y ahí mi marido me llamó y me preguntó si el nene estaba acá".

"Mi marido me cuenta que le peló una naranja y se la dió, pero que nunca observó que Loan se había ido por otro camino. El nene sí le dijo a los otros chicos que se iba a buscar a su papá, pero nunca a los grandes", sostuvo Laudelina. "Creen que se quiso ir del lugar porque tenía miedo que los animales y el caballo se escapen", indicó.

"Cuando me avisan habrá pasado cinco minutos y ahí salgo con mi celular a recorrer el monte, pero no lo encontramos", continuó. Respecto a si el menor conocía la zona, detalló: "No es la primera vez que Loan venía a esta casa. Lo que sí es que nunca había llegado con su papá en caballo solo".

La familia de Loan sostiene que "había alguien en el monte y se lo agarró": "Seguro le tapó la boca porque lo llamamos varias veces, lo buscamos y no pasó nada. No nos cuadra". "Él jugaba con los chicos y hablaba. Es medio tímido, pero había buena relación", destacó Laudelina en diálogo con TN. Por último, expresó: "Queremos saber qué pasó, estamos todos desesperados".

El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $5 millones

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $5 millones para todo aquel que aporte datos certeros de dónde podría estar Loan.

Leticia Risco, coordinadora de Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó que, mientras continúan los rastrillajes, se elevó una recompensa de $5 millones para que las personas que tengan información sobre el paradero del menor puedan hablar. Otra de las cuestiones que resaltó es que en estos cuatro días de búsqueda hubo varios llamados al 134 que, tras analizarlos, se constató que todos eran negativos.

Asimismo, a la vez que continúa el Alerta Sofía, Interpol anunció un alerta amarilla para los países limítrofes y así reforzar la búsqueda de Loan. Desde la página oficial de Interpol se indica que una alerta amarilla "se utiliza con el fin de colaborar en la localización de personas desaparecidas, comúnmente menores de edad, o en la identificación de personas que son incapaces de identificarse por sí mismas".

Continúa el operativo para hallar a Loan Peña

El subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson, confirmó el hallazgo de huellas humanas pequeñas y otros rastros en la tarde de este lunes a medios locales. "Encontramos huellas de una persona chica, podría ser él", expresó el funcionario en medio de la búsqueda en la que participaban unas 600 personas.

Durante el operativo, los equipos de rescate también encontraron materia fecal y vómito, lo que podría ser un indicio de que el niño seguía con vida, consignó el sitio de Radio Sudamericana. "No vamos a parar el operativo hasta no encontrarlo", aseguró Lovinson, mientras voluntarios continuaban recorriendo la vasta área en un esfuerzo conjunto por localizar al niño y devolverlo a salvo con su familia.

Este lunes, tras el hallazgo de elementos importantes en la causa como, por ejemplo, una zapatilla, materia fecal, 10 huellas de pies y vómitos, Buenaventura Duarte, ministro de Seguridad de Corrientes, destacó: "Estamos organizando un rastrillaje en la Estancia La Laguna donde 600 efectivos van a peritar la zona. Va a ser un trabajo intenso durante todo el día donde esperamos encontrar al menor".

Duarte también subrayó que, luego del testimonio de los menores, se logró encontrar una zapatilla de Loan: "Cuando fuimos hasta el lugar indicado por los chicos, a 2 o 3 kilómetros de donde vive la abuela, logramos hallar la zapatilla del menor y los padres la reconocieron". El funcionario destacó que, pese a que ya se rastrillaron varias hectáreas, "no se descarta ningún terreno" al explicar que el menor está desorientado y podría retomar cualquier camino.

En el cuarto día de búsqueda, se sumaron efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal. Así como también drones, un helicóptero, dos aviones, parapentes y agentes de diversas provincias. Por último, acerca de la jornada intensa de rastrillajes, el ministro expresó: "Lo buscamos vivo, eso esperamos. Por las características que nos informaron vamos por ese camino, lo rogamos. Queremos que siga caminando para encontrarlo". "Pedimos tranquilidad a la sociedad y a la familia. Hasta no encontrar a Loan no vamos a cesar la búsqueda", concluyó Molina.

