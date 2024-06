La última entrevista de la sexta sospechosa: “Jamás imaginé que se iba a perder”

María Victoria Caillava declaró en la causa como testigo porque era una de las personas que estuvieron en la casa de la abuela de Loan, el día de su desaparición, y también habló públicamente ante la falta de noticias del chico.

Caillava aseguró que conocía a la familia del nene porque “es un pueblo muy chico y acá nos conocemos todos”. “No tengo una amistad ni una relación con nadie de los demás que estaban. Solamente mi relación es con Catalina y de amistad”, dijo en la entrevista con el canal de noticias TN.

Entre otras cosas, la mujer recordó cómo fueron los minutos posteriores a la desaparición de Loan. “A los 20 minutos, 15 minutos, llega este matrimonio Ramírez-Millapi con los chicos, con una hija y los sobrinos. Y nos sumamos todos a la mesa. Los chicos tenían una mesa aparte. Loan fue el único niño que se quedó en nuestra mesa, al lado del papá, para que le corten la carne y todo eso”, sostuvo.

“Fue todo muy maravilloso, tranquilo. Después las chicas, cuando terminamos todos, se levantan para lavar los platos. En ese momento, los chicos van detrás de la casa de Catalina, sacan mandarinas y se van”, recordó.

“En la mesa de sobremesa quedó Catalina, la abuelita, José, el papá de Loan, mi esposo y yo. Fuimos los únicos cuatro que nos quedamos en la mesa. Y dos chicas, hijas de Catalina, que se van a acostar porque vinieron caminando desde el pueblo y estaban cansadas”, sumó a su relato.

“El papá de Loan no se levantó nunca de la mesa. En ningún momento. Estuvo permanentemente con nosotros ahí y después se quedó con mi esposo. Catalina y yo fuimos a bajar las mandarinas y luego se sumó Laudelina. Cuando estábamos en eso, ella recibe un llamado, que después me entero que es Antonio el que le llama, el esposo de ella, y se retira un poco. Vuelve y me dice, ‘Vicky, yo me voy porque Loan dice que quiso venir cerca del papá y acá no llegó. Me voy a buscarlo por el callejón’, me dice. Yo le digo, ‘bueno, yo me voy’ porque lo tomé como que iba al encuentro del sobrino. Jamás imaginé que Loan se iba a perder, jamás me imaginé”, cerró la mujer.