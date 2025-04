Los aterradores chats de los alumnos que "planeaban una masacre" en una escuela de Escobar

El intercambio de mensajes de WhatsApp entre los adolescentes que, presuntamente, planeaban realizar una masacre en la Escuela de Educación Media N°4 de Ingeniero Maschwitz en Escobar, fue permanente, y el contenido de muchos de esos posteos es escalofriante. Así consta en los chats que están siendo analizados en los ámbitos policiales y judiciales a cargo de la investigación, expediente que tiene involucrados a cuatro adolescentes que, por su edad, no son punibles.

La supuesta organizadora escribió: “Bien, la cosa es así. Vamos a entrar por la entrada principal, como siempre, y luego irán dos arriba y dos abajo. Acá no es que ustedes elijan a quién mierda le van a disparar. Persona que ven, persona a la que le disparan, sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento”. Y luego advierte: “Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo, por lo cual, si se arrepienten a último momento, ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes sino para el que se arrepiente también”.

La advertencia de la supuesta organizadora de la masacre a sus compañeros

“No es ir y matar a quien vos quieras. Es ir y con las armas disparar para todos lados siempre y cuando le den al objetivo. ¿Se entiende?”, añadió otro de los participantes de la conversación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los adolescentes involucrados en el plan criminal también hablaban de la potencia y alcance de las armas de fuego: "La mp5 [sic] sirve para media y corta. La blook [sic] de corta y un poco de media. Y la UZI 22 de corta, pero de ráfaga. Estuve buscando algo con poco retroceso, para ser más cómodo y mejor movilidad”.

Los jóvenes hablando de las armas y comparando modelos

En otro de los chats, la supuesta organizadora del plan expresa: “Después de que matemos a los demás, hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida. Quiero agarrar a un estudiante y obligarlo a que habra [sic] la boca para después dispararle”.

“Podemos hacerlo ahora, a esta edad, y escapar”, sostuvo uno de los menores. “¿Seguro?”, le consultó la chica que lideraba al grupo, a lo que él responde que “no tiene la idea de matarse” una vez que concreten la masacre. “Yo por mi parte me voy a matar”, confesó la joven. “¿Entonces hacemos el tiroteo y nos matamos?”, indagó el adolescente. En ese momento, la menor le dijo que dependía de lo que dijeran los otros dos menores. “Por mi parte yo sí lo voy a hacer”, sostuvo ella.

Los jóvenes decidiendo que hacer después del tiroteo

Según los audios que analizan los detectives judiciales, el plan era atacar en el momento de ingreso de los alumnos del turno noche. “Podríamos hacer que somos estudiantes que llegamos tarde y ahí coso...”, dijo la supuesta organizadora de la masacre en uno de los audios.

Quién se hizo cargo del caso

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Martín Reinas, funcionario que conduce la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°2 del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana. “Estamos investigando desde el día miércoles (2 de abril). Ayer se hicieron diversos allanamientos. La idea era investigar si había armas y [teléfonos] celulares. Armas no encontramos, encontramos celulares. A su vez, pedimos la prohibición de acercamiento de los niños al establecimiento educativo”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal en el canal LN+.

El fiscal Martín Reinas remarcó que, en principio, “hay [involucrados] cuatro menores no punibles, que tendrían menos de 16 años, pero no descartamos la participación de otra persona más que, por el momento, no está identificada”. El delito que se investiga y por el que se pidieron los allanamientos es el de intimidación pública. La Justicia de Menores ordenó que durante cuatro meses los chicos involucrados no podrán acercarse a un radio de 100 metros de la escuela.

Desde el Municipio señalaron que la alumna que lideraba el plan venía recibiendo “contención especial por parte de las autoridades educativas, ya que había presentado algunos trastornos vinculados a la salud mental”.