Incidentes en el colegio de Maschwitz donde los alumnos planeaban una masacre: una madre denunció que amenazaron a su hijo

Después de que se detectara que un grupo de alumnos planificaba una masacre a tiros en una escuela de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, las autoridades educativas municipales decidieron una medida restrictiva con los estudiantes involucrados, en conjunto con la dirección del colegio. Además, se registraron incidentes en la puerta de la institución, donde los padres se reunieron para pedir explicaciones.

Varios adultos se congregaron frente a la Escuela Media Nº4 de Maschwitz para pedir intentar hablar con las autoridades y que sus hijos puedan tener "derecho" a "estudiar sin miedo". Pese a que el edificio permaneció abierto, la mayoría del alumnado no concurrió por temor a una posible respuesta por parte de los estudiantes sancionados, de entre 13 y 15 años de edad.

"Mi hijo no va a venir al colegio hasta que no haya una seguridad", apuntó Mónica, madre de uno de los jóvenes que asiste al colegio, en declaraciones a la prensa presente en el lugar. En medio de las protestas, los padres pidieron protección para los chicos luego de denunciar ante la Policía un presunto plan para llevar adelante un tiroteo escolar, el cual se estaba organizando supuestamente a través de de un grupo de WhatsApp.

Al mismo tiempo, Carlos Ramil, secretario de la Municipalidad de Escobar, confirmó que los cuatro estudiantes identificados como los responsables fueron separados de sus compañeros y tendrán clases virtuales durante cuatro meses, mientras sigue el caso. “No se encontraron armas en los allanamientos. Va a seguir la investigación”, comentó el funcionario.

Además, Ramil, quien también dialogó con los periodistas presentes en el lugar, dijo que los adolescentes tampoco pueden acercarse al establecimiento educativo y subrayó que la custodia policial seguirá en la puerta del colegio por tiempo indeterminado.

"Ya tengo las armas": asi planeaban un grupo de adolescentes atacar una escuela de Ingeniero Maschwitz

Este viernes se conoció que los alumnos estaban planificando supuestamente una masacre y se desató el temor entre la comunidad educativa frente al conocimiento de los crudos mensajes enviados en el grupo. En ese contexto, una mamá denunció que a su hijo le mandaron una "amenaza con la foto de un arma”, por lo que decidió que no fuera a la institución pero só se acercó a participar de la protesta de los otros padres.

El caso ya fue judicializado, pero sin embargo, expresó que son "insuficientes" las medidas para despejar el miedo de los familiares. "No es broma esto, Hoy está la policía porque están los medios...se van las cámaras y se van todos. No nos están dando ninguna seguridad”, añadió.

Temor en Maschwitz: los chats escalofriantes de los alumnos

En el chat los estudiantes de la Escuela Media Nº4 organizaron un ataque y manifestaron que asesinarán a “quien toque”. “Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, dice uno de los mensajes enviados al grupo de la aplicación de mensajería instantánea.

“Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo… acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar, persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo. Ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, si no para el que se arrepiente también”, expresa otro chat del grupo “Tiroteo escolar”, donde había unos 10 alumnos.

Los mensajes fueron publicados en un grupo de Facebook y varios usuarios informaron que sus hijos recibieron mensajes intimidatorios de que “no vayan hoy a la escuela”, junto con la foto de un arma.

“Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene”, expresa otro mensaje. Mientras otros compañeros le contestaban con emojis y stickers, la adolescente que parecía estar a cargo de la organización de la idea continuó: “Quiero agarrar a un estudiante y obligarlo a que abra la boca para después dispararle”.

Otro alumno le respondió hacia el final: “No es ir y matar a quien vos quieras. Es ir y con las armas disparar para todos lados, siempre y cuando le den al objetivo. ¿Se entiende? Ahora estoy en clases, luego lo explico".

FP / Gi