"Ya tengo las armas": asi planeaban un grupo de adolescentes atacar una escuela de Ingeniero Maschwitz

Un grupo de adolescentes de entre 13 y 15 años en Ingeniero Maschwitz quiso organizar, a través de WhatsApp, un "tiroteo" en su escuela secundaria. Las madres y los padres de los estudiantes alertaron a las autoridades tras descubrir los detalles del plan, que incluían amenazas de muerte y la intención de robar armas de una comisaría local. "Ya tengo las armas", aseguraba uno de ellos.

Los involucrados son diez alumnos de la Escuela Media Nº 4 de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, quienes ya fueron identificados, gracias a que adultos hicieron la denuncia en la comisaría 2da de Escobar al encontraron los mensajes: presentaron capturas de pantallas y audios de las conversaciones en las que varios adolescentes organizaban un presunto ataque armado en el colegio.

"Es ir y con las armas disparar para todos lados siempre y cuando le den al objetivo"

Los mensajes, de extrema violencia, incluían amenazas explícitas, como "persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca", y hasta detallaban la forma en que recorrerían la escuela "para ver si quedó alguien con vida". Además, uno de los adolescentes aseguró tener acceso a armas de fuego, alegando que "mi padrastro tiene" las armas necesarias para ejecutar el plan.

"La MP5 sirve para media y corta. La block de corta y un poco media y la uzl 22 es corta", dice uno de los mensajes enviados en relación a las armas que querían utilizar.

"Es un tiroteo, no es ir y matar a quien vos quieras. Es ir y con las armas disparar para todos lados siempre y cuando le den al objetivo. ¿Se entiende?", señala uno de los adolescentes, a lo que otro le respondió: "Ahora estoy en clases, luego explico ya que soy amante de los tiroteos escolares".

Luego, agregaba, que no quería que nadie se echara atrás y se arrepintiera. "No me gusta gastar mi tiempo", dijo, y en tono amenzante también para los organizadores del tiroteo agregó: "los disparos no serán solo para los estudiantes, sino para el que se arrepiente también".

Otra de las conversaciones que alertó a al comunidad, es que planeaban robar armas de una comisaría ubicada al lado de la Escuela Media Nº4.

La crudeza de los mensajes se difundió en grupo de Facebook y entre los padres, quienes decidieron no enviar a sus hijos al colegio por temor a que la amenaza se concretara.

Los menores no enfrentan cargos penales

Ante la gravedad de la situación, las autoridades educativas tomaron la decisión de desafectar a los menores, de 13 y 15 años, , permitiéndoles continuar sus estudios de manera remota durante cuatro meses.

Pese a la medida tomada por las autoridades, los padres de otros alumnos todavía continúan aterrorizados.

La causa fue judicializada bajo la figura de "intimidación pública", aunque, al tratarse de menores de edad, los involucrados no enfrentan cargos penales. Son inimputables. No obstante, se esperan allanamientos y declaraciones de los estudiantes en las próximas horas.

En respuesta a la creciente preocupación, el Municipio de Escobar y la Jefatura Departamental de Escobar reforzaron la seguridad en las instituciones educativas.

