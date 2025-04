Javier Timerman, economista graduado de la Universidad de Columbia, denunció que los estudiantes israelíes y judíos vivieron una "situación de violencia" durante las protestas en apoyo a palestina que se llevaron a cabo en la institución. Al mismo tiempo, repudió la detención de estudiantes extranjeros y el recorte de fondos universitarios por parte del gobierno de Donald Trump. "Es algo nunca antes visto que debe revaluarse porque no es democrático", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Javier Timerman es economista, asesor analítico financiero con amplia experiencia en Wall Street y cofundador y socio de Adcap Grupo Financiero. Estudió Ciencias Políticas en Israel y obtuvo un máster en Finanzas en la Universidad de Columbia. Trabajó como trader en UBS y ocupó distintos cargos jerárquicos en Lehman Brothers y Bear Stearns.

Anoche repostaste un tuit de Andy Ostroy, quien vaticinaba que hoy iba a haber un baño de sangre en Wall Street, con pérdidas de miles de millones de dólares, aumento de inflación y desempleo. En resumen, una terrible recesión. Hablando de Trump, Ostroy asegura: “Ha destruido la mejor economía en décadas”. El mismo Mike Pence, quien acompañó a Trump como vicepresidente en su anterior mandato, asegura que estos aranceles son 10 veces mayores a los que implementó en su administración y afirma que arruinarán a las familias norteamericanas. ¿Coincidís con este diagnóstico pavoroso? ¿Cuáles creés que serán las consecuencias a nivel global, más allá de las internas dentro de Estados Unidos?

Esto es bastante devastador y va a tener un impacto importante. De todas maneras, es difícil predecir la conducta financiera de la gente, porque tuvimos también una pandemia que en su momento nos pareció horrorosa, y pensábamos cómo podía ser que los países cerraran. Uno podría pensar que la repercusión que iba a tener en general iba a ser mucho más calamitosa de lo que terminó siendo a nivel económico.

De todas maneras, es un golpe muy fuerte a la estabilidad económica que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países empiezan a comerciar entre ellos y a valorar el impacto positivo del comercio internacional. Yo no soy un experto en comercio internacional, pero es obvio que no todos los países pueden producir todo y es mejor que cada uno se enfoque en producir lo que son competitivos. Entonces, algunos países tienen déficit con otros.

La realidad es que lo que hizo Trump fue bastante bruto. Pone aranceles muy discrecionales hacia países con los que Estados Unidos comercia porque ayudaron de alguna manera con sus productos baratos a que la productividad de Estados Unidos aumente y los americanos sean más ricos. La riqueza en Estados Unidos crece porque crece la inversión porque es una economía productiva, y es productiva porque no se ocupa de producir ciertas cosas que otros países producen más barato y mejor, como puede ser una media o una remera.

Entonces, todo esto va a crear un sinfín de medidas retaliatorias entre los países y nada bueno puede pasar. No veo el lado positivo de esto, porque si, como dice Trump, esto va a terminar disminuyendo el déficit que tiene Estados Unidos, y si también empieza a crear empleo, cosa que dudo, estoy convencido de que ese superávit lo van a usar para bajar impuestos y tampoco va a ayudar por ese lado. Es una transferencia de riqueza de los ciudadanos americanos de la clase media hacia los más ricos, porque va a terminar disminuyendo impuestos hacia los grupos más ricos dentro de Estados Unidos.

¿Cómo ves la relación Milei-Trump? ¿Cómo puede favorecer a la Argentina, o no? ¿Cuánto puede afectar negativamente a la Argentina todas estas medidas de orden más global, más allá de la relación con Milei?

Las relaciones personales son importantes, pero son mucho menos importantes que el ambiente macroeconómico de una época. Si tomamos un ejemplo del pasado, Menem tenía buena relación con Bush, y con los presidentes americanos en general, pero lo que benefició la primera etapa del gobierno de Menem fue que el mundo se abrió macroeconómicamente a los países emergentes. Lo que hizo crecer la economía argentina en ese momento fue el consenso de Washington, no fue la amistad con Bush.

Acá pasa algo similar. Ayuda ser amigo del presidente, ayuda tener buena relación, ayuda obviamente poder levantar el teléfono en un momento de dificultad, pero lo que va a terminar impactando mayoritariamente a la Argentina es el ambiente de negocios que haya para países como el nuestro. Con este nivel de conflictividad comercial entre los países, como estamos viendo en los mercados, en las acciones, en los bonos, lo que hizo Trump va a impactar negativamente porque la Argentina necesita atraer capital. Hasta que no se clarifique el panorama, el capital prefiere desinvertir en activos riesgosos y no riesgosos.

Más allá de lo que está haciendo Trump, la pandemia género que la globalización enfrenta en una fase de desarme. Empresas que estaban en 100 países llegaron a la conclusión de que habían sido demasiado optimistas y que no se podía manejar desde una sede, y se concentraron en 20 o 30, y se están yendo de los países emergentes concretamente. Es lo contrario de lo que sucedió en los noventa tras la caída del Muro de Berlín. ¿Podríamos decir entonces que Milei, con el RIGI, no leyó bien la época y que estamos en una época opuesta a la de los noventa? Él quiere copiar a Menem, pero no se da cuenta de que el mundo cambió y que en los noventa había una vocación de las grandes empresas de instalarse en los países en vías de desarrollo y los países emergentes, y que hoy es todo lo contrario.

Lo que decís es muy cierto. La combinación de la historia de Argentina más la nueva época es así. En los noventa, la Argentina accedió a capital vendiendo empresas y atrayendo inversiones, y eso continuó durante ciertos años. Después pasa lo que vos mencionás, y hoy Argentina necesita desarrollo, atrayendo capital y no inversiones directas. Es muy importante para la Argentina volver a acceder a los mercados voluntarios de crédito.

Pero eso es deuda, ¿no? Eso no es inversión.

Pero me refería a invertir a que los argentinos inviertan, para que el Estado argentino invierta, para que los argentinos tengan más acceso al capital, para que las empresas argentinas se financien más barato, y no dependamos de ese RIGI. Si bien es importante tenerlo, me parece que para que ocurra, vamos a tener que hacer más que un marco regulatorio.

Pero no es lo mismo deuda que equity. Los extranjeros no solo te aportaban dinero, sino que te aportaban know-how, conocimiento y transferencia tecnológica…

Exactamente.

Elizabeth Peger: ¿Cómo ves el escenario local, más allá de la repercusión que va a tener la decisión de Trump? El Banco Central tuvo 11 jornadas consecutivas de pérdida de reservas para contener el precio del dólar. ¿Se va a tranquilizar con lo que preste el Fondo? ¿Va a haber algún tipo de modificación en el esquema cambiario?

Yo creo que la negociación con el Fondo se diluyó más de lo que a la Argentina le conviene porque creó un momento de incertidumbre. Mientras las cosas funcionan bien y mientras hay optimismo, no pasa nada, pero cuando empezás a tener este nivel de volatilidad global, claramente el acuerdo con el Fondo es un ancla que muchos inversores miran. Y si no, empezás a dudar también de la viabilidad de cualquier modelo.

Entonces, la Argentina insiste -y las palabras acá son importantes- en que este es un programa con el Fondo que es argentino, diseñado por argentinos y pensando en la Argentina. No dan detalles, pero eso me indica que están discutiendo con el Fondo sobre el modelo cambiario, donde la Argentina dice que no quiere tocar el esquema que tengo de crawling peg, y necesita la plata, y el Fondo no sabe bien qué hacer.

A mi juicio, el Fondo va a terminar exigiéndole a la Argentina, sea el modelo cambiario que sea, que un requisito de acumulación de reservas exigente. Después se verá si está atrasado o no el tipo de cambio. Si acumula reservas, tendrá razón la Argentina. Si Argentina no logra acumularlas, no logra bajar su riesgo país y poder refinanciar su deuda en el mercado voluntario, el Fondo va a ser más cuidadoso en sus desembolsos futuros.

Estoy de acuerdo con lo que dice el Gobierno sobre que este es un proceso de volatilidad. No es una crisis, pero es un proceso de volatilidad en un escenario donde la Argentina está debilitada por falta de reservas, y ahora se le suma el tema global y del contagio que esto pueda traer a las diferentes economías. Así que es un escenario muy desafiante para la Argentina. Lo es para muchos países, pero a la Argentina, en medio de la negociación y de intentar acceder a los mercados voluntarios de crédito, se le suma un viento en contra.

En tu doble condición de graduado de Columbia University y estudiante en Israel, ¿cómo ves este conflicto que se genera alrededor de Columbia, atravesado por todo lo que pasa en Medio Oriente y al mismo tiempo por esta actitud de Trump de ir y sacar directamente a una alumna que tenía visa de estudiante?

Se dio una situación de mucha violencia hacia los estudiantes israelíes y judíos. Yo creo que las universidades en Estados Unidos desprotegieron un poco a los estudiantes que tenían una posición pro-Israel o pro-conflicto. No se cuidaron debidamente a los estudiantes israelíes en las universidades norteamericanas. No fue fácil para muchos estudiantes de origen judío o israelí tener que soportar muchas agresiones. De todas maneras, eso no justifica este accionar del gobierno de Donald Trump, que es indignante.

Después de todo, han pasado cosas que bordean la falta de derechos directamente de gente que está estudiando con visas de estudiante, que también tienen derecho a expresar su opinión. Lo veo como dos temas separados. Claramente, las universidades tuvieron cierta responsabilidad y hoy en día, lo que está haciendo el gobierno de Trump, especialmente en lo que toca la retención de fondos y el trato hacia estudiantes extranjeros, me parece que es algo nunca antes visto que debe revaluarse porque no es democrático.

