El Departamento de Justicia de EE.UU divulgó un informe sobre la masacre escolar de Uvalde, 20 meses después de que el tirador, Salvador Ramos irrumpiera en la Escuela Primaria Robb y asesinara a un total de 21 personas en un tiroteo, como consecuencia de la inacción policial, reavivando la indagación a los cientos de agentes que participaron del operativo.

La ciudad que compone el estado de Texas, aún no sale de la conmoción por el asesinato de más de 18 alumnos y tres maestras de un colegio primario, que tuvo lugar en mayo del 2022.

La tardía respuesta fue contraria al entrenamiento que se imparte para casos en los que hay hombres armados activos, el cual hace hincapié en confrontar al atacante, un estándar establecido hace más de dos décadas luego del antecedente más reciente, ocurrido la Escuela Secundaria Columbine mostró que el hecho de aguardar puede costar vidas.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos consideró que “esta investigación proporcionará un recuento independiente de las acciones y la respuesta de los organismos policiales aquel día”, e “identificaría las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para ayudar al personal de emergencias a prepararse para hechos de esta magnitud”.

“Aún no he recibido una copia del informe del Departamento de Justicia, pero que le han dicho que esté no aborda ninguna posible acusación penal”, reveló la fiscal del distrito del condado de Uvalde, Christina Mitchell a través de un comunicado.

En un documento compuesto por 80 páginas, elaborado por un panel de legisladores estatales se precisa que “durante más de 70 minutos, un gran número de agentes entraban y salían de la escuela con las armas desenfundadas, pero no ingresaron al aula donde estaba ocurriendo el tiroteo. Entre los 376 oficiales en la escena había agentes de la policía estatal y de la policía de Uvalde, agentes escolares y agentes de la Patrulla Fronteriza”.



En la jornada del último miércoles, previamente a que el informe se hiciese público, el secretario de Justicia y Fiscal general de los Estados Unidos desde el 2021, Merrick Garland, visitó murales en honor a las víctimas que han sido pintados en el centro de la ciudad.

Al menos cinco agentes han perdido sus puestos, entre ellos dos oficiales que pertenecían al Departamento de Seguridad Pública y el jefe de la policía de Uvalde, Pete Arredondo, que fue el comandante en la escena durante el ataque.

