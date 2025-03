“Voy a bajar a uno por uno”: el amenazante audio que envió el alumno que atacó con un machete a sus compañeros en Salta

El estudiante de 14 años que ingresó al colegio con un machete el martes por la tarde y agredió a un compañero en Villa Esmeralda, Salta, envió un mensaje amenazante a sus compañeros de curso tras ser detenido por la policía. "Un día de estos voy a caer al colegio y los voy a prender fuego a todos ustedes", se oye en el audio.

El adolescente había escapado del colegio secundario N°5176 luego de violentar a su compañero y la policía de Salta logró detenerlo cuando regresaba a su casa. Luego de estar varias horas retenido, volvió a tener contacto con su celular y envió un mensaje al grupo que mantiene con sus compañeros .

Así comenzó el mensaje amenazante del agresor: “Como ya les dije, esto no tiene perdón. Así que, ya no les digo ni cuándo ni dónde, lo único que les voy a decir es que un día de estos voy a caer al colegio y los voy a prender fuego a todos ustedes. Por hablar giladas, loco”.

“Yo no perdono una ya. Ustedes me hicieron quedar para el orto a mí, ahora yo voy a empezar a bajar uno por uno de ustedes, loco. Nadie me dice a mí lo que tengo que hacer", continuó el mensaje del agresor, lejos de tramitir tranquilidad. El audio fue difundido por el medio local Diario 24 Hora Salta y llegó a los celulares de todos los compañeros de curso del agresor y la víctima, quienes estuvieron presentes durante el ataque.

Los padres y las madres de los estudiantes pidieron urgentemente a las autoridades del colegio que refuercen la seguridad en la entrada del establecimiento, para garantizar que los alumnos puedan asistir con tranquilidad, luego de que el agresor haya sido expulsado.de la institución.

El momento del ataque

El episodio ocurrió durante la tarde del martes y quedó registrado por los celulares de los presentes. De acuerdo al testimonio de los estudiantes, todo habría comenzado por un conflicto entre dos alumnos durante el recreo.

Según la versión de los estudiantes, el agresor había estado molestando a una alumna durante todo el recreo, y fue la víctima quien intervino para que cesara. Este hecho desencadenó un conflicto que terminó en una discusión verbal.

La supervisora general de Educación Secundaria de Salta, Claudia Casas, relató que el alumno insultó a su compañero y lo golpeó en la espalda hasta que intervinieron los docentes que estaban en el lugar.

La directora del colegio secundario N°5176 de la localidad salteña de Villa Esmeralda decidió apartar al adolescente por su violenta conducta y llamó a su madre para tener una reunión por lo ocurrido.

Después de la reunión, el joven salió de la dirección, se dirigió al auto de su madre, tomó un machete y regresó al colegio. Allí comenzó a recorrer los pasillos en busca del alumno con el que había tenido el conflicto.

Un video muestra el momento exacto en el que el joven logró abrir la puerta del curso a la fuerza en medio del caos. Segundos después se observa que una profesora entró en el aula para intentar detenerlo, mientras decenas de estudiantes escaparon del curso a toda velocidad.

“La reacción de los docentes, la directora y el equipo fue intentar reducirlo hasta que un profesor logró quitarle el machete”, contó Casas sobre el alumno de 14 años, que escapó después del episodio, por lo que la policía salteña dispuso una consigna policial en su casa para lograr retenerlo.

El agresor finalmente fue encontrado y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de la causa que es investigada por la fiscal penal juvenil 1, Carolina Mateo Bellini. De todos modos, debido a su edad, el adolescente es considerado no punible, por lo que no puede ser sometido a un proceso penal ordinario.

La audiencia de imputación se realizará en las próximas horas, en una instancia clave para definir las medidas de protección y el abordaje que tendrá el caso a partir de ahora. Cabe señalar que, inicialmente se lo investigaba por lesiones, amenazas y daños, pero ahora la causa está caratulada como tentativa de homicidio.

Este miércoles por la tarde se confirmó la renuncia de la directora de la escuela tras el incidente. En respuesta, se creó un comité de intervención urgente compuesto por equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación de Salta y de la Secretaría de Primera Infancia, con el objetivo de brindar apoyo emocional y psicológico a la comunidad educativa afectada.