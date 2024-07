Tres adolescentes fueron expulsados de un colegio privado por llevar una torta con clonazepam

Un hecho insólito ocurrió en un colegio privado de Salta, por el que las autoridades educativas debieron expulsar a tres alumnos que habían llevado a la institución una torta con clonazepam que provocó la intoxicación de algunos estudiantes, uno de los cuales debió someterse a un lavado de estómago.

El episodio tuvo lugar el último viernes en el colegio Madre Teresa de Calcuta de Salta, cuando alumnos de 15 años cortaron y entregaron porciones de torta, celebrando un cumpleaños. Nada llamaba la atención hasta que en horas de la tarde compañeros comenzaron a sentir molestias.

"Un hecho que no puedo caracterizar como delictivo pero sí es atentar contra la vida de compañeros"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cerca de las 16.30 la cumpleañera debió asistir a un hospital, donde manifestó que estaba cansada y con mareos. Cuando se le realizaron los estudios, se comprobó que había ingerido una alta dosis de clonazepam, por lo que debieron hacerle un lavado de estómago, una técnica común para la descontaminación gastrointestinal.

Horas después, otros dos estudiantes se acercaron a guardias por síntomas similares y tras una investigación se constató que la torta de cumpleaños estaba preparada con el fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central y que produce un efecto ansiolítico, hipnótico y de relajación muscular.

El descargo del director: “Es atentar contra la vida de compañeros”

“No asocio como una broma lo ocurrido. Más bien, para mí, en lo personal, es una actitud ante la salud de los compañeros, un hecho que no puedo caracterizar como delictivo pero sí es atentar contra la vida de compañeros”, manifestó Alejandro Vilte, director del establecimiento, en diálogo con El Tribuno.

Respecto a la alumna que llevó la torta, se informó que estuvo desaparecida tres días por lo que se activó el protocolo de búsqueda de personas. Finalmente fue encontrada en La Merced. Ante este escenario, Vilte indicó: “Pregunté quién había traído la torta y las compañeras me dijeron quiénes eran, tres compañeros, con nombre y apellido”.

Los padres de los responsables se sorprendieron: “Pensaban que les hablábamos de otra personas, que nada tenían que ver con los chicos que tienen en sus casas, pero luego aceptaron lo que habían hecho”, relató.

Caso Loan: la abuela cree que el niño "está vivo", mientras investigan un camino cerca de su casa

“No podemos determinar el origen. Les dije ‘si esa medicación se vende con doble receta, cómo hace un menor para conseguir medicación de ese tipo’. Probablemente, alguien en la casa consume esa medicación, entonces es un elemento que pueden sacar de la casa sabiendo que en la persona que consume, tiene esos efectos”, aseguró Vilte.

Por último, el director mencionó que la expulsión “no es común” y que los demás colegios no suelen solicitar antecedentes para saber lo ocurrido. “No teníamos situaciones así. Nunca pasó. No es algo que haya pasado siempre”, descartó y analizó la situación en los hogares de los adolescentes, que no reciben atención o comida antes de acudir a la escuela. De todas formas, destacó que lo ocurrido “no es justificable”.

ML / ED