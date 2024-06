La jueza María Servini ordenó liberar a 11 de las 16 detenidos durante la protesta contra la Ley Bases en el Congreso. Entre ellos Camila Juárez y Nicolás Mayorga, alumnos de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) que dieron cuenta del calvario que vivieron durante la semana que permanecieron detenidos en penales de máxima seguridad, incluyendo maltrato psicológico, físico y amenazas.

El miércoles 12 de junio, una jornada que comenzó con una protesta pacífica en las cercanías del Congreso nacional, rápidamente se convirtió en un escenario de violencia, represión y detenciones arbitrarias, abriendo un escenario incierto que recordó los momentos más oscuros de la memoria colectiva del país.

El megaproyecto de desregulación económica conocido como Ley Bases, piedra angular de la gestión del presidente Javier Milei, estaba en el centro del debate legislativo y social cuando los incidentes estallaron. En medio de denuncias de presuntos "infiltrados" en la marcha, el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes provocó una escalada de tensión que culminó en 33 detenciones y acusaciones graves por parte de las autoridades.

Quiénes son los detenidos en el Congreso: situación judicial y la preocupación de sus familiares

El fiscal federal Carlos Stornelli no escatimó en pedir prisión preventiva para los detenidos bajo 15 delitos graves contra el orden constitucional, incluidos los delitos de "sedición" y "terrorismo", desatando un debate acalorado sobre el uso de la fuerza y la legalidad de las detenciones en contextos de protesta social.

Pero la lista de arrestados también incluyó a activistas sociales, delegados gremiales, vendedores ambulantes, trabajadores televisivos y estudiantes universitarios, algunos de los que ni siquiera estaban en el perímetro de la plaza lindante al Congreso y foco de la jornada de tensión. Este fue el caso de Camila Juárez y Nicolás Mayorga, dos de los 11 detenidos que fueron liberados el pasado lunes.

Incidentes en el debate de la ley Bases en el Senado

El testimonio de los estudiantes detenidos en el Congreso

"Fuimos tratados como terroristas", dijo Juárez, que además de ser alumna de la carrera de Sociología de la UNSAM es activista social y madre de dos hijos. Tanto su testimonio como el de Mayorga dieron cuenta de un patrón alarmante denunciado por organismos de derechos humanos respecto al abuso de autoridad y violación de derechos durante las protestas del 12 de junio.

Camila describió cómo las amenazas de las fuerzas de seguridad fueron utilizadas para intimidar a los manifestantes. "Yo me caigo al piso, y cuando me doy vuelta tengo las motos de la policía que me decían que si me levantaba me disparaban", describió sobre el momento en que fue detenida, en diálogo con Futurock.

Por su parte, Mayorga, que fue campeón panamericano de ajedrez, compartió con el mismo medio la brutalidad física que enfrentó. "Me dispararon a corta distancia dos balas de goma. Fui liberado con muchas condiciones, una de ellas es no alejarme de mi casa ni ausentarme por más de tres días".

Camila Juárez

Estos relatos subrayan las preocupaciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de transparencia en el proceso judicial posterior a las detenciones. En ese sentido, Juárez también describió las condiciones inhumanas durante su detención en los tribunales porteños de Comodoro Py, antes de ser trasladada al pabellón de mujeres de la cárcel de máxima seguridad en Ezeiza.

"En el calabozo nos hicieron desnudar, fue horrible. No tenían ninguna prueba, estamos acusadas de un montón de delitos que no cometimos", continuó. "Hay una compañera nuestra adentro que estamos muy preocupadas porque quedó sola, no sabemos porque tienen detenidos a los otros 5, agregó.

Mayorga asimismo detalló el shock de encontrarse acusado de "terrorismo" y enfrentar condiciones extremas en Marcos Paz, donde permaneció una semana detenido.

"Jamás en la vida imaginé estar en un penal de máxima seguridad. Me dispararon a corta distancia dos balas de goma. Fui liberado con muchas condiciones, una de ellas es no alejarme de mi casa ni ausentarme por más de tres días. No hay detalles de la causa, es imposible averiguar", detalló.

Ambos estudiantes enfatizaron que la mayoría de los detenidos eran personas trabajadoras y sin antecedentes penales, cuya participación en la protesta fue motivada por convicciones personales y preocupaciones sociales.

"Fue una zona liberada, detuvieron trabajadores, estudiantes y gente que salía del subte", denunció Nicolás, reflejando la percepción generalizada de arbitrariedad en las detenciones. "Yo creo que fue al azar a quien dejaban detenido y a quien no", agregó Camila, recordando el accionar policial del pasado miércoles.

Nicolas Mayorga

Piden por la liberación del resto de los detenidos

Este incidente desencadenó un intenso debate sobre los derechos civiles y la criminalización de la protesta por parte de las autoridades. Como todavía quedan 5 personas detenidas por las protestas durante la Ley Bases, este miércoles 19 de junio organizaciones de derechos humanos y legisladores nacionales presentaron un petitorio en Comodoro Py, con 60.000 firmas, para que liberen a los manifestantes que siguen detenidos.

La representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman y la legisladora porteña e hija de desaparecidos Victoria Montenegro hicieron entrega del petitorio. "El mundo está mirando lo que pasa en la Argentina" con "estas represiones que se llevan adelante, esta locura de instalar como terrorismo la protesta social, la privación de la libertad", dijo Montenegro

Por su lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), bajo la dirección de Paula Litvachky, afirmó hoy que es "importante investigar el operativo policial" en torno a los incidentes ocurridos en inmediaciones del Congreso en la jornada en la que se aprobó la Ley Bases y denunció que se detuvo gente "al voleo".

El Gobierno insiste en que los detenidos son "terroristas"

El tuit de Mariano Cúneo Libarona

Por su parte, distintas figuras del gobierno de Milei respaldaron las acciones de seguridad como necesarias para mantener el orden público. Ahora le tocó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresar la visión oficial que asocia a los incidentes como actos de "terrorismo", algo que ya habían hecho tanto Javier Milei como Bullrich.

"Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Los terroristas que atentaron contra el orden público el pasado 12 de junio no pueden quedar impunes", sostuvo Cúneo Libarona en X. "La Justicia tiene todas las herramientas necesarias para hacer cumplir la ley", continuó.

Por falta de pruebas, la jueza María Servini liberó el lunes a 11 de los 16 que permanecían detenidos. Estas personas, pertenecientes a distintos estratos sociales, habían sido arrestados por "alzamiento contra el orden constitucional" en medio los disturbios y destrozos en los alrededores del Congreso mientras se debatía la Ley Bases en el Senado.

