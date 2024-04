Los colegios privados volverán a aumentar en mayo. Es que la Provincia de Buenos Aires autorizó un alza del 6,7% promedio en los aranceles de los servicios educativos, que alcanza a todos los institutos con subvención estatal.

Así fue comunicado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Buenos Aires, entidad que agrupa a 2300 instituciones privadas, que incluyen jardines, primarias y secundarias, con un universo de 1,3 millones de estudiantes.

Los incrementos anunciados se suman al 50% de subas acumuladas entre diciembre de 2023 y marzo pasado.

Desde AIEPBA, resaltaron la necesidad de un nuevo aumento en las cuotas para "compensar el crecimiento de los costos operativos que registró la gestión de los centros de enseñanza y con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios educativos”.

"Estamos muy preocupados por los costos que no se alcanzan a cubrir con estos nuevos cuadros arancelarios, por ejemplo incrementos muy altos en las facturas de los servicios como luz, gas, agua, que dificulta la gestión financiera de los colegios", advirtió Martín Zurita, secretario ejecutivo de la entidad.

Cabe remarcar que el gobierno de Javier Milei autorizó, a partir del 1 de abril, fuertísimas subas para los usuarios de las empresas Edenor y Edesur, que prestan el servicio eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y que oscilan entre el 120% y el 300%, de acuerdo con la categoría de usuarios, afectando sobre todo a los de mayor consumo y aquellos que utilizan la energía de manera productiva, que dejarán de recibir subsidios.

En simultáneo, se confirmó que las boletas de gas recibirán, desde mayo, incrementos dolarizados del 300% promedio, pero que podrían alcanzar el 1000% en el AMBA para los segmentos de mayor gasto.

Se espera que la Ciudad de Buenos Aires siga el mismo camino y oficialice un aumento similar en las próximas horas.

¿Cuánto subirán las cuotas de los colegios privados en mayo?

Con los aumentos anunciados en PBA, un jardín con un 100% de aporte estatal para el pago de sueldos podrá cobrar hasta $17.500 de cuota, mientras que, si el subsidio es del 40%, dicho número podrá ampliar hasta los $78.000 mensuales.

En el caso de la secundaria, ese rango irá desde $19.200 hasta los $102.500, y en las técnicas o agropecuarias el valor podrá ser de entre $22.100 y $117.000 por mes para los que cobran 10 boletas por año, de marzo a diciembre inclusive.

En Buenos Aires funcionan poco más de 4.000 centros educativos que reciben algún aporte estatal para el pago de haberes. El grupo de colegios con "arancel libre" tiene otros costos y no están regulados. Tienen mensualidades que pueden alcanzar los $250.000 y hasta $500.000 por alumno en sistemas de doble jornada, con alimentación y materias extracurriculares.

¿Qué ocurrirá con quiénes pidieron la ayuda del Estado Nacional?

En este marco, atravesado por una pérdida de poder adquisitivo producto de la licuación de los salarios, las jubilaciones y los ingresos de las familias, y la profunda recesión económica consecuente de esta política económica, el Gobierno Nacional intentó atenuar el golpea a los bolsillos de la clase media con un plan de asistencia.

Se trata de los "vouchers" para ayudar a pagar hasta el 50% de las cuotas de los colegios privados subvencionados, con un tope de hasta $27.198 por alumno, que alcanza todos los niveles de enseñanza; específicamente, establecimientos de inicial, primario y secundario que reciban una subvención del 75% o más y tengan una cuota que no supere los $54.396.

Respecto a los incrementos anunciados, como se tienen en cuenta los valores de marzo para establecer a quién le corresponde o no la ayuda gubernamental, los nuevos aranceles no se contemplan, lo que simboliza que, aunque se excedan del techo fijado por el Ministerio de Capital Humano hace menos de 30 días, no van a perder los beneficios.

Según estimaciones, en CABA y la Provincia de Buenos Aires estarían en condiciones de acceder a la ayuda oficial poco más de 940.000 padres o tutores de alumnos.

Cabe remarcar que se trata de un trámite automático. La inscripción debe ser realizada por una de las personas que ejerza la responsabilidad parental del estudiante, ya sea la madre, el padre o el tutor.

Para poder acceder, el grupo familiar debe tener un ingreso inferior a siete veces del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), que hoy representa $1.419.600. Quienes cumplan con los requisitos podrán inscribirse hasta el 30 de abril accediendo a www.argentina.gob.ar/voucherseducativos.

Los que cumplieron con los requisitos y fueron aprobados, recibirán la ayuda a partir de mayo. Se liquidará directamente a una cuenta que informaron los solicitantes el formulario correspondiente.

