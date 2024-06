Caso Loan: dos acusados rompieron el silencio, mientras crece la hipótesis de trata de personas

Loan Danilo Peña (5) no aparece. Ya pasaron nueve días de su misteriosa desaparición en un paraje rural de la provincia de Corrientes y la hipótesis más firme que manejan los investigadores es que fue secuestrado y por esa razón el caso podría pasar a investigarse como “trata de personas”.

En las últimas horas, los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo comenzaron a girar documentación del expediente a la Procuraduría de Trata y Explotación de Persona (Protex), un indicio que la causa podría comenzar a investigarse en la Justicia Federal.

Ayer viernes 21 de junio declararon dos de los tres detenidos que tiene el caso: el tío de Loan, Bernardino Antonio Benítez (37) y Mónica del Carmen Millapi (35). Ambos están acusados por el delito de “abandono de persona” y son los que el jueves 13 de junio pasado salieron con Loan, tres adultos más y cinco menores, desde la casa de la abuela del chico rumbo a un naranjal ubicado en el paraje El Algarrobal, a diez kilómetros de la localidad correntina de 9 de Julio.

La mujer fue indagada por el fiscal Guillermo Barry. Habló durante más de dos horas y luego regresó a su lugar de detención, a bordo de un patrullero de la policía de Corrientes, mientras un grupo de personas reclamaba por la aparición del chico al grito de “queremos a Loan”.

Millapi realizó un pormenorizado relato de todo lo que hizo desde el momento en el que llegó a la casa hasta que el chico desapareció. Entre otras cosas, reconoció que el niño desapareció cuando su pareja y también detenido, Daniel “Fierrito” Ramírez (49), recibió un llamado telefónico.

La mujer explicó que la comunicación de su pareja estaba relacionada con el estado de salud de uno de sus hermanos, quien supuestamente se encuentra internado en un hospital de Goya.

Según indicó su abogado defensor Jorge Monti, Millepi pidió declarar porque no tenía “nada que ocultar”. El letrado estuvo con ella el jueves 19 de junio en la Comisaría de la Mujer de Goya. La reunión duró cerca de tres horas. “Yo me someto a cualquier tipo de interrogatorio”, le dijo Millapi a su defensor. “Ahí mismo tomé el teléfono, llamé a la fiscalía, y les dije ‘acá la señora quiere declarar’", reveló el abogado.

Monti explicó a la salida de los tribunales que la mujer y su marido no conocían a Loan. "Lo vieron por primera vez ahí, en ese almuerzo familiar", puntualizó.

La pareja había participado de algunas festividades en la zona de San Antonio, como Santa Rita, San Baltasar o la Virgen de Itatí. "Son fiestas locales que se hacen en casas muy humildes, rurales, y bueno, fueron invitados", amplió el abogado, en declaraciones a TN.

“Fierrito” Ramírez, esposo de Millapi, sí conocía a Antonio Benítez, el tío de Loan y tercer detenido que tiene la causa.

El jueves 13 de junio a las 14.20 Ramírez, Millapi, Benítez, su esposa Laudelina Peña y una mujer de nombre Camila, también familiar del nene desaparecido, salieron de la casa de Catalina, la abuela de Loan, rumbo a un naranjal. Lo hicieron junto a Loan y otros cinco menores, de entre 5 y 10 años.

Según pudo reconstruir la Justicia, caminaron 587 metros por un sendero de campo. Benítez salió un rato antes y fue el primero en llegar. Laudelina Peña y Camila, en cambio, regresaron cuando estaban a unos metros del naranjal.

Los niños jugaron y corrieron un rato por el monte. Benítez le dijo al fiscal que luego de almorzar salió solo rumbo al naranjal con una bolsa arpillera para recolectar frutas. Diez minutos después, según su versión, llegaron los demás.

El tío de Loan hizo hincapié en que nunca vio cuando su sobrino se fue supuestamente solo a buscar a su papá y aclaró que después salió a buscarlo por la zona y que incluso fue hasta la localidad de 9 de Julio para llevar linternas por si se hacía de noche y el chico no aparecía.

Pruebas. Por estas horas los investigadores del caso continúan buscando rastros en el monte donde el chico fue visto por última vez, pero también avanzan con otras medidas de prueba, entre ellas una serie de pericias a los aparatos telefónicos de las personas que participaron del almuerzo en la casa de la abuela. Anoche se llevó a cabo la reconstrucción en el lugar del hecho.

Los voceros señalaron que están analizando las antenas para determinar las comunicaciones que se realizaron antes y después de la desaparición de Loan. También buscan pistas en las cámaras de seguridad de la zona.

El abogado Monti, por su parte, presentó este jueves 20 de junio un escrito solicitando a la fiscalía que pida los registros de los domos y cámaras de seguridad que hay en las rutas de la zona. Entre otros sitios, en la entrada a los pueblos, en Corrientes capital, en las avenidas, en el peaje de Riachuelo y el del Puente General Belgrano.

Además, los tres vehículos en los que llegaron los familiares del nene a la reunión familiar serán sometidos a una prueba de luminol, el reactivo que usan los forenses para detectar sangre en las escenas del crimen.

Para el abogado de la pareja detenida, el chico fue secuestrado. “Yo pienso que hubo una extracción, un levantamiento, un rapto. Se lo robaron”, aseguró. En la zona donde fue visto por última vez la policía no encontró evidencias después de rastrillar cerca de 12 mil hectáreas de campo desde el día que fue visto por última vez. Por ahora, el paradero de Loan es un gran misterio.

“No sabemos qué es lo que está pasando”

La familia de Loan está desconcertada. José Peña, el papá del nene de 5 años, reconoció esta semana que algo no le cierra y este viernes Mariano, uno de los hermanos del chico, señaló que todo es “muy raro”.

“Estamos con la familia, con mi madre y mi padre. Estamos todos los hermanos y estamos unidos. La familia está esperando una respuesta”, aseguró el joven, en declaraciones a TN.

Mariano contó que su mamá, María Noguera, es la que más afectada está. “Es una incertidumbre que nosotros tenemos de parte de mi madre. Ella es la que más está sufriendo por la pérdida”, indicó aclarando que entre sus padres nunca hubo problemas. “Entre mi papá y mi mamá jamás pasó nada. Nunca tuvieron un problema. Nosotros, la familia, nunca tuvimos un problema”, aseguró.

El joven habló de los cinco adultos que acompañaron a Loan al naranjal y señaló que no tenía diálogo con su tío Antonio, uno de los tres detenidos. “Mi tía Laudalina solía venir a casa. Con Antonio nos saludábamos siempre en la calle, pero no teníamos diálogo. No nos sentábamos a almorzar, por decirlo así, en una fiesta o algo”, señaló.

El hermano de Loan destacó también que en la familia “nunca hubo discusiones ni peleas”. “Ahora, qué habrá pasado en el campo, no sé, porque no se entiende. Mi mamá dijo en una noche que se lo llevaron, pero mi mamá es mamá, por ahí decimos cosas estando emocionados. Ella piensa distinto, yo pienso distinto, mi papá, mi tío, todos pensamos distinto, porque no sabemos qué es lo que está pasando”.

Missing Children reveló que hay más de cien niños y adolescentes desaparecidos en el país

R.P.

La presidenta de Missing Children Argentina, Ana Rosa Llobet, habló sobre el caso Loan y aseguró que el pequeño está en un “gran riesgo”.

“Nos conmueve muchísimo la situación de Loan porque de todos los casos que venimos teniendo, es uno de esos difíciles porque pasa el tiempo y el tiempo juega en contra. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es recomponer qué fue lo que pasó”, aseguró la mujer, en una entrevista con Radio Dos de Corrientes.

Llobet indicó que mantienen la esperanza de que el chico sea hallado con vida. “Tenemos la esperanza, por supuesto, de que esto termine bien, que se pueda encontrar a Loan sano y salvo, pero nos preocupa muchísimo, nos tiene muy conmovidos. Está todo el país pendiente de Corrientes y en especial 9 de Julio y de Loan”, señaló.

La mujer hizo foco también en el drama de los niños y adolescentes que desaparecen en nuestro país sin dejar rastros.

“Son muchos los casos que se registran en el país y cada vez son más los menores, especialmente adolescentes, que se van de forma voluntaria por conflictos familiares de sus hogares”, apuntó.

“En general, son mujeres y cada vez de más corta edad: entre 12 y 13 años”, afirmó la presidenta de la organización.

Llobet señaló que hay casos de niños pequeños y bebés que son víctimas de “secuestros parentales”, donde uno de los progenitores se lleva al hijo.

“Lamentablemente, existen más de cien casos no resueltos de desaparición de menores en Argentina, cuyas fotos están publicadas en la página de Missing Children”, contó la mujer recordando, además, que varios de los chicos perdidos nunca fueron encontrados y sus rostros fueron reconstruidos para proyectar cómo se verían hoy en día. “No queremos que Loan Peña sea un caso más de esos en que no se sabe nunca más qué pasó, qué fue lo que le ocurrió, dónde está o con quién está”, reclamó la presidenta de la ONG.