Patricia Nigro: "El caso Loan exige más ética del periodismo"

Patricia Nigro, profesora de la Universidad Austral, sostuvo que los medios generan un "gran circo mediático" a raíz del caso Loan, que demuestra "el desconocimiento de los porteños o de la gente de las grandes ciudades respecto a cómo se vive en el interior", y criticó que frente a la desesperación por tener una primicia, se terminan transmitiendo rumores o datos con fuentes no confirmadas. Por otro lado, se refirió a la "falta de acción histórica" de los gobiernos en estos casos y sostuvo que el Gobierno actual, frente al poco interés en el Estado, es el "que menos cargo se va a hacer". "En este momento particular, con una persona que dice que vino a destruir el Estado, ¿qué esperanza podemos tener?", se preguntó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Patricia Nigro es doctora en Comunicación, especialista en Ciencias del Lenguaje y licenciada en Organización y Gestión Universitaria. Además, es profesora de la Universidad Austral.

¿Cuál es tu visión respecto al tratamiento que le están dando los medios masivos al caso Loan?

Personalmente, los primeros días en los que empezó a conocerse el caso, sentía una tristeza tremenda por el chiquito perdido, porque hasta ese momento estaba perdido y uno rogaba porque lo encontraran. A medida que iban pasando los días, mi tristeza pasó al enojo.

Recién escuchaba cuando usted hablaba del tema de la protección del Estado. Acá hay algo que viene desde hace mucho tiempo y lo sabemos todos, que es una gran organización criminal, que está súper protegida. Ha vuelto a aparecer en la televisión la hermana Martha Pelloni, que había estado en Goya denunciando hace 10 años el tema de la trata, y vuelve a hablar de las mismas cosas que habló hace 10 años. O sea que mucho no cambió, por no decir que no cambió nada.

Los periodistas vuelven otra vez para aclarar que la frontera es porosa, todo el mundo sabe que la frontera es porosa, se cruza en barquito o en un bote de Paraguay a Misiones, o viceversa porque no todos van para allá, también vienen para acá. Se cruza droga, pasa de todo, y esto es algo que lo saben todos pero nadie hace nada, porque los que tienen que hacer no somos nosotros, sino la gente de la Fuerza de Seguridad, ordenados por los respectivos gobiernos.

Creo que de todos los gobiernos, este es el que menos va a hacer. Es así, no les interesa el Estado. Y además, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Yo estuve revisando los videos de YouTube de ayer a la tarde de todos los medios de comunicación de televisión, que son los más sensacionalistas, y por ejemplo en TN estaba toda la pantalla cubierta por varios opinólogos, porque ahora la onda es cubrir la pantalla con cuadrados de personas que hablan, escenas que no saben muy bien uno qué son pero no importa, están puestos ahí. Y también había un cuadradito donde decía “Milei dijo que no devaluará”, “7,7% de desocupación”, “el PBI… no sé qué”.

Están debatiendo una ley que nos puede llegar a partir por el medio a todos los argentinos. Eso de golpe quedó en un cuadradito de la pantalla. Yo lo voy a decir desde la más pura sinceridad, esto puede ser muy duro porque yo soy madre, pero hay que decirlo claramente, esto le vino muy bien al Gobierno para sacar de primera plana este tema tan terrible que se está debatiendo en el Congreso.

Hay un corrimiento y un hartazgo, porque los periodistas con estas noticias no se están jugando más que decir o denunciar, que es lo que tienen que hacer, obviamente. Algunos están haciendo un amarillismo tremendo, por ejemplo en Crónica, canal que ya conocemos, formulan hipótesis de periodistas ignotos que dicen “No, porque quiso declarar el marino pero no lo dejaron, y entonces, cómo puede ser”. Y después llaman expertos, que son abogados, para que expliquen que si no lo dejan hablar es porque si no hay defensor no va a declarar.

Después el canal A24, y lo digo con nombre y apellido porque yo soy ciudadana, llama a una psicóloga social para que haga un perfil de la abuela, vale aclarar que los psicólogos sociales no tienen título registrado oficialmente. Y aparte, no es que tenga nada en contra de los psicólogos sociales, pero no pueden hacer el perfil de una persona que tiene 87 años y está a muchos kilómetros de distancia.

Sí hay algunos videos que son interesantes donde la abuela se contradice, y qué sé yo, pero de golpe se vio invadida, porque como no había ningún tipo de medida de protección para que nadie llegue a ese lugar, porque ese lugar no estaba cercado, como vimos a diario con varias escenas del crimen, al no haber una protección no se cuida la escena para que nadie la manche o la ensucie.

Hay una impunidad por parte de las fuerzas. Ahora lo último, que ya muchos lo imaginábamos, es la complicidad del comisario y de tanta gente. La funcionaria que había salido hablando con Paula Bernini la semana anterior, habló 40 minutos con ella, y después dio la conferencia de prensa de los dos fiscales diciendo que con ellos no había casi hablado, pero se había auto incriminado en la entrevista con la periodista.

Entonces, esto es un gran circo mediático a raíz de un caso, donde se demuestra también el desconocimiento que tenemos los porteños, o la gente de las grandes ciudades, respecto de cómo se vive en el campo, en el interior, en la pobreza, cómo se vive en esas situaciones. Perdónenme que esté tan enfática, pero estoy muy dolida con estas cosa.

Los periodistas que van son de Buenos Aires, y quieren ir allá a aplicarles los cánones a las familias, que se podrían juzgar a una familia de clase media en Argentina, que son otras maneras de pensar, porque hay diferencias culturales, económicas, sociales, educativas. No tienen ni noción, preguntan cualquier cosa, o hay gente que se acerca para felicitarlos y decirle “ay, cómo te quiero, cómo te amo, te veo siempre por la televisión”.

La sensación es una desesperación. Yo formo periodistas desde hace más de 30 años, no trabajo el tema de ética periodista, pero trabajando el tema del lenguaje, de redacción, y el tema de comunicación y actitud de comunicación política, pienso que toda la formación que les damos en la universidad tiene que insistir más en la ética. Porque nadie se hace responsable de lo que dice, estamos llenos de rumores.

Telefé hizo un programa anoche con una temática tremenda, “¿Por qué nos robaron a nuestros hijos? ¿Por qué robaron o raptaron a Loan?” Y numeraron todas las causas espantosas: trata sexual, prostitución infantil, robo de órganos. Y después ponen expertos que niegan todo, dicen que INCUCAI dijo que no hay robo de órganos en la Argentina, que la prostitución infantil es de 9 a 15 años, que para que haya adopción ilegal es solamente con bebés, que prácticamente no existe "adopción ilegal", porque es solamente adopción o no hay adopción.

También informan sobre la teoría de los rituales de secta, que parece que es un solo caso que hubo en no sé cuántos años, y hasta llegaron a decir que como el día que el chico desapareció era San Antonio de Padua, y que como San Antonio de Padua es el patrón de las madres estériles, que yo recién me enteré y eso que soy católica, seguramente lo raptaron porque la abuela estaba de acuerdo con darlo a alguna familia para que lo adopte, justificando esa idea porque tenía muchos santos en la casa.

La verdad es que es tremenda la sensación. Yo ya no sé si prender el televisor o no, porque realmente hay una invasión de disparates, de falta de respeto y de desconocimiento, porque fue gente que no es de la zona, que no sabe cómo se vive ahí, y que habla sin tener la respuesta.

La respuesta tiene que ser contundente del Estado, no como Patricia Bullrich que ahora dice “no voy a Paraguay, voy a Goya a hablar con el gobernador” que habló recién ayer, después de 11 días, y todo eso se usa con fines políticos para decir “Acá viene Wonder Woman a resolver algo”. Además, Missing Children ayer explicó que hay 90 chicos desaparecidos en total en la Argentina, y 40 ya son adultos. Lo que pasa es que siempre se los sigue buscando porque, adultos y todo, si fueron adoptados por una familia o lo que fuera, se los puede llegar a encontrar.

La realidad es una cosa, y la falta de acción histórica de los gobiernos sucesivos y del Estado, es otra. En este momento particular, con una persona que dice que vino a destruir el Estado, ¿qué esperanza podemos tener? Esa es la pregunta que yo me hago, y después no puedo dejar de horrorizarme de ver la poca formación que tienen, no todos, pero sí algunos periodistas.

Todos quieren tener la primicia, todos quieren tener exclusiva, y terminan siendo rumores o datos con fuentes no confirmadas. Contribuyen a la desinformación y al susto de mucha gente que no puede distinguir estas cuestiones por cuestiones educativas, culturales, no todo el mundo tiene que ser especialista en estos temas.

La escucho y me pone triste mi profesión, pero le agradezco, porque la única forma de corregir y mejorar es a través de la autocrítica. Valoro mucho su aporte, estoy muy agradecido.

Gracias a ustedes por escucharme, estoy muy dolida y enojada, perdónenme.

Al contrario, los sentimientos muchas veces se transmiten mejor.

