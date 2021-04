Formosa llevó a TN a la justicia por las embarazadas: dice que fue un montaje

El informe de TN y Canal 13 en el que denuncian que más de 80 embarazadas de comunidades originarias se esconden en el monte por miedo a que las autoridades de Formosa las separen de sus bebés generó una "guerra" dialéctica y judicial entre el grupo Clarín y la provincia comandada por Gildo Insfrán, que también fue objeto de críticas por su estricta política de aislamiento y su prohibición de ingreso a la provincia a familias residentes..

La historia inició el 11 de marzo cuando Telenoche Investiga mostró testimonios de embarazadas de la comunidad Wichí, que tenían su rostro tapado para que no las reconozcan, que contaron que se refugiaban en casillas precarias en el monte durante los últimos meses de gestación para que no las separen de sus hijos al nacer.

Según denunciaron, tienen miedo a que las aíslen por los protocolos de Covid en la provincia al momento en que nazcan sus hijos y también a que las lleven a realizarse una cesárea sin su consentimiento, ya que las mujeres de estas comunidades originarias quieren parir de forma natural.

La investigación televisiva estuvo en boca en estos días de reconocidos periodistas y de políticos. Nancy Pazos dio por sentado que el informe fue armado en un cruce radial con el diputado Eduardo Amadeo y el senador formoseño José Mayans también.

Cómo se originó la denuncia por las embarazadas en Formosa

El informe generó mucha conmoción en Formosa y el Gobierno provincial rápidamente salió a afirmar que fue una "operación mediática". El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, denunció el hecho para que fuera investigado. La Justicia formoseña intervino y realizó una investigación preliminar en la que, a casi un mes del informe, el Procurador General de Formosa, Sergio López, y el fiscal que investigó, Rubén Gon, concordaron en que habría sido un "montaje" de TN y Canal 13.

Incluso, las autoridades judiciales formoseñas afirmaron que el canal de televisión les pagó $5.000 a las mujeres para que se hicieran pasar por embarazadas. "Denunciaron que se apropiaban bebés, eso es algo de la dictadura. Es increíble que denuncien esto porque es totalmente falso", dijo el procurador Sergio López en diálogo con PERFIL.

Este medio también habló con la periodista Paula Bernini, quien realizó el informe: "No me corro una coma de lo que denunciamos. Si ellos quieren decir que llevé actrices, que armé un escenario en el medio del monte, que les pagué 5 mil pesos a cada una de ellas... lo califico de delirante y grave a esta acusación, no hay ninguna posibilidad que haya sido un montaje".

Formosa califica de "operación mediática" informe periodístico con mujeres embarazadas wichí

En su investigación, a la cual tuvo acceso PERFIL, tras la cual solicitó al juez que se desestime la denuncia, el fiscal Gon cuenta que recorrió el lugar junto a Gendarmería Nacional, para no involucrar autoridades provinciales que son cuestionadas por Clarín, y que fueron abordados por un grupo de mujeres, una de ellas tenía un machete, que preguntaron si la intención era detenerlas o comprobar que lo de los embarazos era mentira. Finalmente, según relató el fiscal en el escrito, como seguía la desconfianza, se retiraron del lugar.

El fiscal también habló con cinco testigos que se presentaron con una "manifestación espontánea". Mediante sus testimonios, afirman que las entrevistadas por TN "cuentan con 50 años de edad aproximadamente y que la escena fue montada por los periodistas con la colaboración" de una dirigente de la comunidad. La versión del pago de los $5.000 pesos para hacerse pasar por embarazadas también salió de un testigo.

En esa línea, el fiscal explicó que dialogó con "delegados y autoridades comunitarias de la zona, quienes sólo han manifestado su descontento por el absoluto desapego a la verdad de los relatos realizados y que indudablemente los consideran vinculados a maniobras políticas desleales".

En la investigación judicial hay algunos puntos extraños: el primero es que sólo un "testigo" habla de que hubo un pago y que dos de los cinco testigos son trabajadores de la salud, es decir, dependen del gobierno provincial.

Por su lado, la periodista de TN contó que en todo momento estuvieron con custodia policial que los vigilaba: "Eran 8 policías que estuvieron durante toda la cobertura. Es imposible que yo haya montado esto y que haya llevado actrices. Me da mucha pena que no puedan poner el foco en lo que denunciamos sobre estas mujeres embarazadas que son llevadas a tener compulsivamente sus partos por cesárea, ya que su cultura quiere tener partos naturales, a Las Lomitas, a 300 kilómetros de donde viven, y sus hijos son separados al nacer y son llevados al hospital neonatal de Formosa porque en Las Lomitas no hay neonatal. Tienen que ajustarse a este protocolo abusivo y violatorio de Formosa donde solo al paciente suben a la ambulancia, de esta manera, los recién nacidos viajan solos".

"Estuve en Formosa y conozco perfectamente cuál es mi trabajo, la responsabilidad que le pongo. Sé que estas mujeres estaban embarazadas, sé que tenían miedo en sus ojos. Me mostraron el terror que tenían de que la policía las encuentre. En estas redadas que hace la Policía de noche, se las llevan a hisopar, y se llevan a embarazadas de 7, 8 o 9 meses, entonces como nacen prematuras, necesitan neonatología y por eso llevan a los hijos a Formosa", agregó.

TN dice que son más de 80 embarazadas y Formosa afirma que es imposible

En su informe, el fiscal cuenta que el director del Hospital de la ciudad de Ingeniero Juárez dio información acerca de tratamientos prenatales y nacimientos relacionados con las comunidades originarias del lugar. Registran 168 mujeres en estado gestacional en la localidad, de las cuales 38 son originarias. Por este motivo, fiscalía afirma que es imposible que haya más de 80 embarazadas.

Además, realizan atención primaria de la salud cuando se constituyen en los domicilios de las personas gestantes, debido a que las mismas no concurren de manera espontánea a los controles periódicos. "Los testigos las identificaron y ninguna de ellas tenía antecedentes de controles prenatales vigentes", aseguró el Procurador. En esa línea, también comentó que Gendarmería se adentró en el lugar y que los asentamientos cuentan con agua potable y electricidad.

En ese sentido, Bernini explicó de dónde salió la información de las 86 embarazadas: "Estuvimos en Ingeniero Juárez, después recorrimos toda la ruta que va pasando por El Potrillo hasta María Cristina. Una dirigente es quien lleva la lista de la cantidad de mujeres embarazadas que hay a lo largo de casi 300 kilómetros cuadrados. Ella dice ese número. No descreo ni me pongo a pensar si hay 80, 70 o 60. Ella habla de que toda esa zona del oeste formoseño tiene que ir a parir a Las Lomitas, y esto es así".

Los testigos y la versión del pago de $5.000 a las embarazadas de Formosa

Según consta en la investigación del fiscal, hablaron con cinco testigos, quienes habían podido identificar a las mujeres que hablaron con TN. Los testigos, algunos de ellos presentados como profesionales de la salud que trabajarían en hospitales de la zona, realizaron una "manifestación espontánea" sobre los hechos y aseguraron que se trata de mujeres de aproximadamente 50 años y que no están embarazadas. Más allá de que aseguraron que todo era falso y hablaron de "montaje", la declaración con más repercusión la dio uno de los testigos que habló del pago de $5000.

"Al tercer día que anduvieron los periodistas de TN fue a su casa la sobrina de la mujer que habría organizado este 'montaje' a visitar a su hija y le comentó que su tía ofrecía $5000 a quienes quisieran hacerse pasar por embarazadas. Agregó que la gente en esos días comentaba que preparaban casas de hule y ahí metían gente y las disfrazaban. Finalmente refirió que no es cierto que la policía los persiga y los obligue a meterse en el monte, ya que cuando los policías se meten, el originario reacciona 'como avispa' (tex.) y salen todos juntos a defenderse", dice el testimonio recabado por el fiscal.

La declaración de algunos testigos que apuntaron a TN.

Tras esta declaración, el Procurador López expresó: "Estos periodistas de Buenos Aires en compañía de alguien habían ofrecido el importe de 5 mil pesos para aquellas mujeres que querían participar de este programa, lo que los testigos definieron como un montaje".

Ante esta fuerte acusación, la periodista Bernini comentó: "No sé cuál sería el montaje, ¿que hayan plantado las plantitas? ¿que hayan armado en el momento que caí yo las chozas con palos y nylon y que hayan traído mujeres embarazadas del monte?. Además, yo caí de una, no dije que mañana iba a entrevistar a las embarazadas. Caí y pregunté si me podían llevar al monte, fuimos al monte y encontramos a esas mujeres. Es muy difícil que alguien haya montado eso. Tengo 21 años de periodismo y sé cuando algo es una operación y cuando no".

¿Había denuncias previas eb Formosa?

El fiscal aseguró que consultó al Juez de Paz de la localidad de Ingeniero Juárez, al intendente y al Concejo Deliberante de la ciudad, al presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes, entre otras organizaciones de pueblos originarios, de menores, y autoridades comunitarias de la zona. Todas ellas les dijeron que desconocían por completo que exista esta situación.

Por su lado, la periodista manifestó: "Fue denunciado muchas veces por la Pastoral Aborigen, por el diputado Martín Hernández a la Justicia Federal porque en Formosa no se puede hacer ningún tipo de denuncia porque los tribunales están cerrados. Solo comenzaron a trabajar para investigar este informe de TN. El Procurador hace un año que no trabaja. Los diputados del PRO también hicieron la denuncia al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, cuando visitó Formosa. Todo está documentado". Bernini también contó que habló en off the récord con médicos de distintas localidades que le habrían expresado su preocupación por los protocolos "abusivos": "Si les llega un bebé a un hospital de alta complejidad de Formosa obviamente lo atienden más allá de que les parezca una aberración de que llegue solito en ambulancia".

"La noticia la habíamos leído en el informe de la Pastoral pero no le di tanta trascendencia porque me parecía inverosímil, pero no dejé de estar alerta. Después en un móvil, una mujer dijo que cuando cumplía siete meses se iba a ir al monte, lo dijo dos veces. Cuando terminó el móvil, uno de mis compañeros me comentó que esto puede tener que ver con lo de Emiliana Mansilla, lo que denunció la Pastoral. Ahí me puse a hablar con la chica y me cuenta que las mujeres embarazadas se van al monte porque tienen miedo que de noche llegue la policía y las lleve a tener sus hijas la hospital de Las Lomitas", contó la periodista.

Formosa: nieto recuperado cruzó a Horacio Pietragalla por las mujeres separadas de sus bebés

En ese sentido, comentó que las mujeres tienen miedo debido al caso de Emiliana Mansilla, denunciado por la Pastoral Aborigen en febrero, que fue separada de su hijo durante 14 días. "Hay otra mujer más, Rosa, que estuvo 33 días sin sus hijos. Y por si hay dudas, tres días después de nuestro informe, en Clorinda, una madre da a luz, se lo roban prácticamente al hijo porque el padre se puso adelante de la ambulancia para que no se lo lleven solo y la ambulancia se va, escapándose del padre. Se llevan al chico a Formosa capital y regresa muerto con síndrome de Down, está judicializado, tuvieron que enterrar a su chiquito, juran que sus estudios nunca marcaron que su hijo tenían alguna anomalía. Este es el protocolo de la provincia de Formosa, suben a las ambulancias solo los enfermos, o en este caso los recién nacidos, que se van a atender", añadió.

Mientras que el Procurador contestó: "No quisieron investigar. Vinieron los de TN y no consultaron a ningún juez ni fiscal sobre el tema. Si tanto les interesaban las embarazadas hubiesen hecho alguna denuncia. En la audiencia pública había gente de la justicia, Gendarmería y testigos, gente que conocía el lugar, nadie sabía nada de la denuncia que habían hecho en TN. Nadie había recibido ni un comentario de esto".

Desde la fiscalía nombraron que existe solo un caso similar a lo denunciado por TN: "Se trata del nacimiento de un niño en la ciudad de Las Lomitas que al nacer el 12 de enero presentó “distrés respiratorio grave”, por lo que fue derivado al Hospital de la Madre y El Niño, debiendo la madre cumplir cuarentena en la localidad de El Potrillo por haber arrojado resultado positivo a coronavirus en el hisopado, siéndole entregado el recién nacido en fecha 25 de enero, luego de restablecida la salud de ambos".

Chips anticonceptivos en Formosa

Otro de los puntos que generó controversia y que aborda el fiscal en su investigación es la aplicación de chips anticonceptivo. En ese sentido, la periodista de TN expresó: "El chip anticonceptivo es una de las mejores medidas de política sexual que puede haber en un país para quienes están en estado de vulnerabilidad. Pero tienen que ser siempre con el consentimiento de las menores, con una ginecólogo que les explique los pro y contra".

"Nos encontramos de casualidad con un testimonio que me pedía que yo le lea la tarjeta de lo que tenía puesto en el brazo. No se puede admitir de ninguna manera que el método anticonceptivo sea abusivo. Mostramos el caso de una de ellas, pero el Ministerio de Salud tienen planillas de cuántas personas se colocaron ese chip en cada provincia y cada localidad. Habría que pedir el registro para ver a cuántas mujeres se les colocó el chip en Formosa y preguntarles a una por una si fue con su consentimiento. Hay que tener en cuenta que no hablan castellano de manera fluida y no leen", contó.

Mientras que por su lado, la fiscalía sostuvo: "En toda la provincia se está implementando el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, desde el cual se garantiza el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos previa consejería y asesoramiento, con el fin de que los usuarios realicen la elección del método en forma autónoma e informada. Dentro de la canasta de anticonceptivos se encuentra el “implante subcutáneo”, desde el año 2014, destinado principalmente a la prevención del embarazo en adolescentes".

"Detalla el informe en cuestión la metodología empleada para su colocación como también para su extracción, todo lo cual es realizado por profesionales específicamente entrenados, siempre contando con los formularios de consentimiento informado. El detalle brindado me exime de mayores consideraciones, estimando que, contrariamente a cualquier vulneración de derechos en tal sentido, los procedimientos se hallan nutridos de todos los recaudos que hacen a su transparencia y tienden también al resguardo de la salud de las jóvenes de las comunidades originarias", concluye.

La polémica iniciada tras el informe de TN y Canal 13 parece que no va a aflojar ya que el Procurador Sergio López adelantó que queda "a consideración del Estado provincial evaluar" la posibilidad de "acciones legales"

EuDr