Continúa la búsqueda de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, un niño de 5 años que desapareció hace ya nueve días. Este viernes fueron detenidos el comisario Walter Maciel, un ex prefecto, Carlos Pérez y su esposa, Victoria Caillava, una funcionaria municipal de la localidad de 9 de Julio que ahora fue desplazada de sus funciones, tras el hallazgo de rastros del chico en dos vehículos.

Al comienzo, la búsqueda se centró en la posibilidad de que Loan se hubiera perdido en el monte mientras buscaba naranjas con familiares y amigos, pero nuevas pruebas hicieron girar la investigación hacia un posible secuestro.

A última hora del viernes, el fiscal Guillermo Barry confirmó las detenciones de los tres nuevos detenidos: Walter Maciel, un comisario, y Victoria Caillava, funcionaria municipal. También fue detenido su esposo, Carlos Pérez. Varios días después de la desaparición del Loan, se incautaron sus vehículos, donde se encontraron huellas del menor de 5 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Municipalidad de 9 de Julio confirmó que desplazó de sus funciones a Caillava, directora de Producción. La resolución, que lleva la firma del intendente Hugo Ynsaurralde, justifica el despido en el "inalterable compromiso asumido por el Municipio de 9 de Julio" y que "fortalece e incentiva la persecución de la verdad y los esfuerzos para la aparición de Loan conforme se desprende de las pruebas producidas en el expediente penal".

Desaparición de Loan: renunció el abogado del tío y un parrillero asegura que lo vio en Entre Ríos

La reconstrucción de los hechos involucró a Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan, y a una pareja de amigos, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, quienes ya estaban detenidos bajo prisión preventiva. Durante el operativo, se utilizaron perros de rastreo que siguieron la huella de Loan hasta dos vehículos pertenecientes al matrimonio que asistió al almuerzo en casa de la abuela de Loan el día de la desaparición. Los resultados de las pericias fueron contundentes: uno de los vehículos mostró rastros positivos del niño, mientras que el otro arrojó resultados parcialmente positivos.

Tras el giro en la causa quedó en suspenso la declaración de Ramírez, uno de los primeros imputados. "Mi defendido no creo que declare tras lo que pasó anoche. Murió la hipótesis del extravío del niño. Fue secuestrado, raptado. Alguien lo levantó", comentó ante la prensa su abogado, Jorge Monti

Ramírez era el único de los tres detenidos que no había sido indagado por los fiscales. Ayer había sido indagada su pareja, Mónica Millepi, y el tío de Loan, Antonio Benítez. Es por ese motivo que su testimonio había quedado pendiente para hoy, algo que finalmente quedó en suspenso.

El padre del nene: “no me lo esperaba”

Tras las detenciones de la funcionaria municipal y su marido, el papá de Loan manifestó estar “sorprendido”.

“A ella la conocía así nomás, sabía quién era, pero no tenía relación. A su marido no lo conocía”, expresó José en declaraciones realizadas a Telefe desde la puerta de la comisaría. Y agregó: “No me extrañó que estén ese día ahí porque mi mamá los invitaba”. El padre del nene aseguró que “no se lo esperaba” y que “no sospechó nada”

Expectativa de vida y mortalidad infantil: cómo impacta el aumento de la pobreza

“Loan no tenía relación con ellos. En la mesa hablamos y se reían con él”, indicó José, mientras que un hermano de Loan que estaba a su lado dijo que no descartan nada.

Lo llamativo del caso son las declaraciones de Pérez que resultan contradictorias.

Antes de ser detenidos, Pérez y Caillava dieron una entrevista a TN, en la que Pérez recordó un incidente desconcertante que ocurrió días antes de la desaparición. Contó haber visto un auto gris arrastrando perros con sogas, una imagen que le impactó. A pesar de la conmoción, no vinculó directamente este suceso con la desaparición de Loan.

"No tuvimos nada que ver. Todo lo contrario", aseguró Pérez junto a Caillava. Y añadió: "Estuve todo el tiempo sentado a la mesa. De hecho, estaba imposibilitado de salir porque era un lugar ajustado. Tengan en cuenta que es una casa muy precaria".

La nueva hipótesis que manejan los investigadores es la de un posible caso de trata de personas. Sospechan que la pareja, que se encuentra demorada en la localidad de 9 de Julio, llevó a Loan a Corrientes con el objetivo de venderlo. Por eso, la Fiscalía Federal de primera instancia de Goya, que investiga el caso, pidió además la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)

Caillava fue la primera en denunciar la desaparición del niño después de asistir junto a su marido al último almuerzo del pequeño de 5 años con su familia en casa de su abuela. De hecho, en la foto que trascendió de ese momento, se ve a Pérez entre el padre del menor y su esposa, quien estaba al lado de la abuela de Loan, ubicada en la cabecera de la mesa.

En tanto el comisario Walter Maciel, quien permanece aprehendido en Goya, quedó apuntado por ser quien autorizó a Pérez y Caillava a dejar la localidad de 9 de Julio luego de que saliera a la luz el caso.

LT