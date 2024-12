La Justicia sobreseyó a Gonzalo Montiel en la causa por abuso sexual: "Dañaron a mi familia y a mi carrera"

El futbolista Gonzalo Montiel, actual jugador del Sevilla y multicampeón con River y la Selección Argentina, fue sobreseído en la causa por abuso sexual luego de que la Justicia evaluara las pruebas y determinara que no existen elementos para avanzar en su acusación por un hecho que habría ocurrido en 2019. "Dañaron profundamente a mi familia y a mi carrera", expresó el jugador tras conocerse la noticia.

El Juez de Garantías en lo Penal Nº 5, Gustavo Banco, resolvió el sobreseimiento del autor del penal que consagró a la Albiceleste campeona del mundo en Qatar 2022 por el pedido del fiscal Luis Alberto Brogna, al coincidir que lo denunciado por la joven Carolina B. contra Montiel “no existió”. En ese sentido, el magistrado consideró prudente que se continué la investigación respecto de la actuación de Alexis Acosta, el otro imputado.

Caso Gonzalo Montiel: el fiscal pidió el sobreseimiento del futbolista en la causa por abuso sexual

El ex River era investigado por supuesto “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”, por un hecho que habría ocurrido cuando festejaba su cumpleaños en la casa de su familia, en la localidad bonaerense de González Catán. “Hoy fui sobreseído de una acusación totalmente falsa", sostuvo el lateral luego de que se difundiera el caso.

"Usaron mi nombre para darle notoriedad y hacer pública una causa en la cual no tuve absolutamente nada que ver. Dañaron a mi familia y a mi mujer, quien, estando embarazada, tuvo que lidiar con esta mentira", agregó Montiel, quien fue padre por primera vez junto a su pareja, Karina Nacucchio, en junio pasado.

"Además del daño personal y familiar, esas mentiras perjudicaron mi carrera, ya que tuve siempre propuestas de contratos en clubes, pero me pedían que primero estuviera sobreseído para contratarme", señaló el deportista que también pasó por el Notthingham Forest de Inglaterra.

En su descargo, el defensor derecho también se solidarizó con las personas que sufren situaciones de abuso en cualquiera de sus formas, pero sostuvo que "la mentira que se intentó instalar" en su contra significó "la banalización de un mal que afecta gravemente a muchas personas en el mundo y que no debe ser tratado con liviandad ni con mentiras, como lo fue en este caso".

"Es muy injusto que hayan ido tan lejos, manchando mi reputación sin importarles mi persona, ni mi familia, ni las personas que realmente sufren un mal de extrema gravedad como el referido. Agradezco a la gente que siempre confió en mi inocencia y me acompañó en momentos injustos y difíciles. Gracias a Dios la verdad sale a la luz siempre”, concluyó el ex River.

De qué se acusaba a Gonzalo Montiel

Los hechos que figuran en el expediente habrían ocurrido en la noche del 31 de diciembre de 2019 y el 1° de enero de 2020 en la casa de la familia del deportista, en la mencionada localidad del partido de La Matanza. Según el testimonio de la denunciante, habría sido drogada durante la celebración y luego abusada sexualmente por Montiel y al menos otro hombre.

"Gonzalo me drogó. Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”, había dicho la joven mediante un video que difundió en las redes sociales su abogada, Raquel Hermida Leyenda.

El exjugador del Millonario negó rotundamente los hechos desde el primer momento en su declaración indagatoria: "Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que ella gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería". También añadió que no conocía a Acosta y que éste "la había llevado a su casa, y antes habían estado" en el auto de su padre.

Causa por abuso: Gonzalo Montiel completó la pericia psicológica y su defensa pedirá el sobreseimiento

En la presentación de la Fiscalía, se mencionó que "las conclusiones de los peritos oficiales dan cuenta que el relato de la víctima resulta confuso, inconsistente, careciendo de recuerdos claros, ordenados, precisos y que impresiona no haber logrado reconstruir".

"No hemos podido constatar la existencia de un trastorno de estrés postraumático, sino sintomatología ansiosa y temores inespecíficos relacionados por un lado con lo que presume como posibles represalias por haber formulado la denuncia", resaltaron los estudios de las pericias psiquiátricas.

