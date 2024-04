Giro en el caso Gonzalo Montiel: ahora la causa lleva su nombre y se postergó una pericia clave

El caso en el que el futbolista Gonzalo Montiel se encuentra imputado por abuso sexual contra una joven, por un hecho que habría ocurrido en 2019 durante su fiesta de cumpleaños, volvió a sumar novedades esta semana. Después de que se conociera que se demoró una pericia fundamental para el futuro de la causa, la misma cambió de carátula y pasó a tener el nombre del ex River y actual jugador del Nottingham Forest.

"La causa contra Gonzalo Montiel ya se llama Montiel, Gonzalo s/Abuso sexual agravado", informó la abogada Raquel Hermida Leyenda, que representa a la denunciante, identificada bajo el nombre de 'Carolina'. La carátula del caso por presunto abuso con acceso carnal, que se investiga con la participación de dos o más personas, antes era encabezada por el de Alexis Acosta.

A través de una publicación de en su cuenta de la red social "X", antes conocida como Twitter, la Dra. Hermida Leyenda manifestó sobre la decisión judicial: "Cuando yo te digo que es carnaval... Leéte la carátula".

Por otro lado, fuentes judiciales informaron a este medio que después de las pericias psicológicas realizadas a la joven que denunció al jugador de la Selección Argentina y arrojaron resultados "no concluyentes" se recomenzó realizar una pericia psiquiátrica. Sin embargo, este estudio está demorado.

El mismo estaba fechado para el 16 de abril pasado, pero acorde a lo trascendido no pudo ser realizado por la Dra. Patricia Edith Fariña, perito oficial de larga trayectoria en La Matanza, donde el caso se desarrolla en la Unidad Funcional N°3. Al parecer, la profesional estaba enferma en ese momento.

Por otro lado, se conoció que por parte del acusado participará de la pericia psiquiátrica el Dr. Rafael Herrera Milano, especialista de altos honorarios. El experto en psiquiatría y psicología médica es conocido en el ambiente por haber trabajado en el caso del cantante de cumbia “El Pepo" Castiñeiras, el de Julieta Prandi contra su exmarido -asistiendo a la modelo y conductora como paciente-, y el de violencia de género contra el ex Boca y Lanús Oscar Junior Benítez.

En ese sentido, la pericia psicológica que se le realizó a la joven señaló que su "relato es inconsistente y colmado de lagunas y de posibles intrusiones". También añade que el "incremento de la ansiedad y los sentimientos disfóricos responde a situaciones de cierto stress".

En el informe, las peritos oficiales refirieron sobre un posible "evento externo" que haya tenido "cuestión disruptiva en el psiquismo de la evaluada" e insiste que lo que si se vislumbra en la evaluación son "los rasgos de inconsistencia, proyección y de sobre interpretación" de la denunciante.

Al considerarse no concluyente, se "recomienda una evaluación psiquiátrica de la peritada", concluye el documento.

Qué dice la denuncia contra Montiel

Según figura en el expediente, la joven denunció que fue violada en una fiesta de cumpleaños del jugador, el 1 de enero de 2019 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Allí relató que fue a la casa de la familia luego de que él la invitara y le dijera que le "pagaba un Uber" hasta su casa.

'Carolina' contó que una vez en la casa del lateral defensivo, en la que había unas 25 personas de las que no conocía a nadie, tomó "algunos tragos", perdió el conocimiento, tenía recuerdos de haberse despertado frente a la casa con la ropa desacomodada y cuando llegó a su domicilio en Capital Federal notó que le dolía mucho la vagina y tenía hematomas en la entrepierna. Sus palabras fueron ratificadas posteriormente a través de un video que difundió su abogada.

Cuando regresó a su casa indicó que habría hablado con Montiel, quien supuestamente le comentó que "estuvo con alguien". También dijo que más tarde la contactó una mujer, que sería la madre del deportista, y le dijo: "Te violaron mamita, ponete óvulos", y le señaló que el responsable habría sido Acosta, a quien "los amigos de Gonzalo lo iban a cagar a piñas".

Durante la declaración del ex River y Sevilla ante la Justicia, en junio de 2023, le indicó al fiscal Luis Alberto Brogna que conoció a la damnificada meses antes del hecho y que tuvieron "relaciones sexuales consentidas" en su departamento. Sobre aquella noche de la fiesta de cumpleaños, negó los hechos.

"Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que ella gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería". Además, agregó que no conocía a Acosta y que supuestamente éste "la había llevado a su casa, y que antes habían estado" en el auto de su padre.

