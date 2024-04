La defensa del futbolista Gonzalo Montiel en la causa en la que fue imputado por abuso sexual contra una joven, en un hecho que habría ocurrido en su fiesta de cumpleaños en 2019, registró un cambio de estrategia. Después de que se conociera la pericia psicológica de la denunciante, el ex River y actual Nottingham Forest de Inglaterra cambió de abogado y sumó un reconocido perito al caso.

El jugador de la Selección Argentina es acusado por presunto abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas y se presentó a declarar en junio de 2023 en la Unidad Funcional N°3 de La Matanza. En ese momento, sus abogados eran Nicolás Payarola y Matías Aquino.

Gonzalo Montiel declaró en la causa por abuso sexual en su contra y quedó imputado

Ahora, fuentes judiciales confirmaron a PERFIL que su defensa estará a cargo del reconocido letrado Daniel Rubinovich. El abogado cordobés defendió al empresario K Lázaro Báez y participó en casos como el del exjuez Juan José Galeano en el desvío de la investigación del atentado a la AMIA y asesoró a exdirectivos de TBA (Trenes de Buenos Aires) en la Tragedia de Once.

El "cambio de timón" se conoció luego de que se supiera que las pericias psicológicas realizadas a la joven que denunció a Montiel arrojaron resultados "no concluyentes" y se recomendó realizar una pericia psiquiátrica. La Justicia fijó que la fecha para este estudio sea el próximo 16 de abril y las fuentes coincidieron en señalar que será "determinante para la causa".

En ese contexto, fue sumado como perito de parte del acusado el Dr. Rafael Herrera Milano. El médico psiquiatra ha trabajado en casos de alcance mediáticos y recientemente participó en la causa de violencia de género contra otro futbolista, el ex Boca y Lanús Oscar Junior Benítez, cuya expareja se quitó la vida en Año Nuevo pasado.

Gonzalo Montiel.

Según figura en el expediente, la joven denunció que fue violada en la fiesta de cumpleaños del jugador, el 1 de enero de 2019 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Allí relató que fue a la casa de la familia del jugador que en ese momento integraba el plantel de River, luego de que él la invitara y le dijera que le "pagaba un Uber" hasta su casa.

Además, la chica contó que una vez en la vivienda familiar del lateral defensivo, en la que había unas 25 personas de las que no conocía a nadie, tomó "algunos tragos", perdió el conocimiento, tenía recuerdos de haberse despertado frente a la casa con la ropa mojada y desacomodada, y cuando llegó a su domicilio en Capital Federal, notó que le dolía mucho la vagina y tenía hematomas en la entrepierna.

Luego, comentó que cuando regresó a su casa habló con Montiel, quien le comentó que "estuvo con alguien". También dijo que más tarde la contactó una mujer, que sería la madre del deportista, y le dijo: "Te violaron mamita, ponete óvulos". En ese sentido, le habría revelado que un joven llamado Alexis A. habría sido el responsable y que supuestamente "los amigos de Gonzalo lo iban a cagar a piñas".

Durante su declaración, Montiel había dicho ante el fiscal Luis Alberto Brogna que conoció a la damnificada meses antes del hecho y que tuvieron "relaciones sexuales consentidas" en su departamento. Sobre lo que habría ocurrido en aquella fiesta de cumpleaños, mencionó que volvió a su domicilio alrededor de las 7 y las 8 de la mañana, después de haber llevado a un amigo y que vio que casi todos los invitados se habían ido.

"Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. (la víctima) gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería". Además, agregó que no conocía a Alexis A. y que supuestamente éste "la había llevado a su casa, y que antes habían estado" en el auto de su padre.

Qué dice la pericia realizada a la víctima

"El relato es inconsistente y colmado de lagunas y de posibles intrusiones (...); el incremento de la ansiedad y los sentimientos disfóricos responde a situaciones de cierto stress", indica el informe sobre el examen que se le practicó a la joven.

Las peritos oficiales refirieron sobre un posible "evento externo" que haya tenido "cuestión disruptiva en el psiquismo de la evaluada" e insiste que lo que si se vislumbra en la evaluación son "los rasgos de inconsistencia, proyección y de sobre interpretación" de la denunciante.

Por estos motivos, al considerarse no concluyente, se recomendó "una evaluación psiquiátrica de la peritada" por parte de las profesionales.

