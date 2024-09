El ex River Gonzalo Montiel, actual jugador del Sevilla de España, viajó al país para someterse a una pericia psiquiátrica en la localidad de La Matanza por el caso de abuso sexual en su contra, que habría ocurrido en enero de 2019. Por su parte, la abogada Raquel Hermida Leyenda, que representa a la denunciante, acusó "irregularidades" por un cambio de sede que se determinó para realizar el estudio.

El futbolista de la Selección Argentina se presentó este martes en la Asesoría Pericial de San Justo, bajó de un auto vistiendo con una capucha junto a su abogado y no hizo declaraciones frente a los periodistas. Tanto Carolina B., la víctima, como Alexis Acosta, el otro imputado en la causa, ya se sometieron al estudio y Montiel deberá acudir nuevamente al lugar este viernes.

Momento clave en el caso contra Gonzalo Montiel: realizaron una nueva pericia a la denunciante

El defensor lateral, campeón del mundo en Qatar 2022 y que viene de consagrarse nuevamente en la última Copa América, está acusado junto a Acosta por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”.

La causa comenzó por un hecho que habría ocurrido el 1 de enero de 2019, cuando el jugador festejó su cumpleaños en una vivienda la localidad bonaerense de Virrey del Pino. La joven, que se desempeñaba como azafata y modelo y en ese momento salía con el deportista, denunció que supuestamente fue violada en la casa del futbolista, tras haber sido "drogada".

El momento en que Gonzalo Montiel llega a la fiscalía en la Matanza.

“Gonzalo me violó. Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”, sostuvo Carolina a través de un video que grabó y que fue difundido por su abogada en las redes sociales.

Cuando regresó a su casa indicó que habría hablado con Montiel, quien supuestamente le comentó que "estuvo con alguien". Más tarde, contó que la contactó una mujer, que sería la madre del jugador, y le dijo: "Te violaron mamita, ponete óvulos", y le señaló que el responsable habría sido Acosta. Por su parte, el exjugador del Millonario negó rotundamente los hechos en su declaración indagatoria.

En tanto, los piscológos que la analizaron señalaron que tenía "rasgos de inconsistencia, proyección y de sobre interpretación" en su testimonio, y al considerarlo no concluyente, se había recomendado "una evaluación psiquiátrica".

En ese informe, los profesionales sostuvieron que los hechos que mencionó están "acompañados de una significativa pregnancia emocional" y además "carecen de recuerdos claros, ordenados y precisos y que impresiona no haber logrado reconstruir".

En esa línea, se destacaron: "No hemos podido constatar la existencia de un trastorno de estrés postraumático, sino sintomatología ansiosa y temores inespecíficos relacionados por un lado con lo que presume como posibles represalias por haber formulado la denuncia".

La queja de la abogada de la víctima

Luego de que el futbolista ingresara a la asesoría pericial, la abogada de la denunciante se mostró en contra del cambio de sede para que se le realice el estudio a Montiel. “¿Por qué tiene privilegios? Es el autor del último gol del Mundial, pero jurídicamente, ¿qué privilegios tiene? El fiscal actúa como abogado de él”, comentó la Dra. Hermida Leyenda.

En ese sentido, consideró que al fiscal Luis Alberto Brogna, a cargo del caso, “no le queda otra que elevar pronto a juicio y tanto Montiel como este supuesto imputado (Acosta), irán a juicio. La letrada denunció que supuestamente hubo "irregularidades" y también agregó: "Aunque hay otras dos personas más implicadas, pero no tenemos la identificación”.

Hermida Leyenda resaltó que supuestamente su clienta "no conoce a Acosta" y en otras oportunidades planteó que se trataría de una persona que involucraron en el caso para desligar de la responsabilidad a Montiel. Sin embargo, en la investigación consta la presencia del joven -que sería un conocido de amigos del jugador- y es uno de los principales apuntados.

