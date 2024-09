Gonzalo Montiel, jugador del Sevilla y la Selección argentina, regresó este viernes 20 de septiembre a la Asesoría Pericial de San Justo para someterse a una segunda pericia psicológica en el marco de la causa por abuso sexual en su contra, por un hecho que habría ocurrido en 2019. La defensa del futbolista adelantó que pedirá el "sobreseimiento definitivo" y, además, podría volver a España próximamente.

El ex River fue a la sede judicial ubicada en la localidad de La Matanza, donde se habría producido el hecho, acompañado de su abogado, Daniel Rubinovich. Allí, Montiel se sometió al estudio por el caso caratulado como “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas” en el que está imputado junto a otro hombre, Alexis Acosta, según la denuncia realizada poe una joven con la que había salido.

La defensa de Gonzalo Montiel dice que aportó pruebas que lo desligan del caso por abuso sexual, pero para la víctima tiene "privilegios"

Luego de retirarse, desde la defensa del deportista que anotó el penal decisivo en la final del Mundial de Qatar informaron: "Gonzalo Montiel se sometió a la segunda pericia psicológica programada y ordenada por la Fiscalía N°3, a cargo del Dr. Luis Alberto Brogna y adelantaron que ni bien se conozcan los resultados de la diligencia presentarán el pedido de sobreseimiento definitivo".

Los abogados del lateral derecho precisaron que "no existe ninguna prueba ni ningún testimonio que vincule al futbolista en el hecho que se le imputa". Por el contrario, "todos los testigos directos que estuvieron presentes esa noche ratificaron en sede judicial" que Montiel no se encontraba en el lugar, destaca el comunicado.

Fuentes cercanas al expediente señalaron a este medio que las pericias que se le realizaron a Montiel esta semana son "por protocolo" y añadieron que los resultados de las mismas podrían estar próximamente, "entre una semana y un mes".

Por otro lado, la defensa destacó que “ambas diligencias aportaran evidencias que ratifiquen, tal como se viene demostrando en la causa, la inocencia de Gonzalo Montiel”. Ante esta situación, el futbolista no tendría ningún impedimento para regresar a España para sumarse al Sevilla.

A principios de septiembre se le realizaron las pericias psicológicas correspondientes a Acosta, el otro imputado, y meses antes la denunciante también fue sometida a estos estudios.

La acusación contra Montiel

Al jugador de fútbol se lo acusa por un presunto abuso sexual ocurrido el 31 de diciembre de 2019, en la casa de su familia en la ciudad de González Catán. Montiel fue denunciado por Carolina B., una joven con la que mantenía una relación en ese momento y a quien había invitado al lugar para celebrar su cumpleaños.

En un video publicado en las redes sociales de la Dra. Raquel Hermida Leyenda, abogada de la denunciante, ésta aseguró: “Gonzalo me violó”. En su declaración agregó: “Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”.

También dijo que cuando regresó a su casa indicó que habría hablado con Montiel, quien supuestamente le comentó que "estuvo con alguien". Más tarde, contó que la contactó una mujer, que sería la madre del jugador, y le dijo: "Te violaron mamita, ponete óvulos", y le señaló que el responsable habría sido Acosta.

Por su parte, el exjugador del Millonario negó rotundamente los hechos en su declaración indagatoria.

Además, Hermida Leyenda se quejó en las últimas horas porque “se modificó el lugar de la realización de la pericia, que se debió llevar a cabo en la Asesoría Pericial de La Matanza, pero se hizo en la sede de la Fiscalía, argumentando una cuestión de seguridad”.

En diálogo con el programa De Una con Niembro (Radio Colonia), la abogada sostuvo: “Las víctimas no somos iguales a los imputados y claramente ellos poseen más derechos que las víctimas en nuestro país y en muchos otros”. Acerca de la relación entre el deportista y su clienta, comentó que "tenían un vínculo sexo-afectivo" y en la noche del hecho, tras la insistencia de Montiel, "fue simplemente a conocer a los padres del supuesto novio”.

La letrada resaltó que supuestamente su clienta "no conoce a Acosta" y en otras oportunidades planteó que se trataría de una persona que involucraron en el caso para desligar de la responsabilidad a Montiel, una cuestión que no consta en la investigación, ya que el joven es uno de los principales acusados.

