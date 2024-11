Los abogados de Gonzalo Montiel pidieron su sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Los abogados del futbolista Gonzalo Montiel, que este martes será titular con la Selección Argentina ante Perú por las Eliminatorias 2026, pidieron ante la Justicia su sobreseimiento en la causa por abuso sexual en su contra, por un hecho que habría ocurrido en 2019 y en el que está imputado junto a otra persona.

La defensa del jugador del Sevilla, integrada por los Dres. Daniel Rubinovich y Rafael Sal lari, realizaron el pedido ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Integridad Sexual, luego de que a fines de septiembre se sometiera a dos pericias psicológicas en el caso caratulado como “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”, en el que también está acusado un joven llamado Alexis Acosta.

Caso Gonzalo Montiel: la pericia a la denunciante arrojó que "carece de recuerdos claros y precisos"

"Resulta claro de acuerdo a toda la prueba que Gonzalo Montiel no tuvo nada que ver en el episodio denunciado", señalaron en el escrito los abogados del ex River. En el escrito consideraron que “se produjo una notable disonancia entre la realidad de los hechos y la versión construida por la denunciante", Carolina B., que mantenía una relación con él en ese momento y a quien había invitado a su fiesta de cumpleaños.

Para los letrados, “la evidencia apunta a una acusación infundada, motivada por factores personales y sostenida a través de un relato inconsistente y contradictorio”, mientras que no existiía “ninguna prueba que respalde la intervención" del lateral derecho en el episodio investigado.

Además, en el escrito presentado en la mencionada UFI, en el caso donde también interviene el Juzgado de Garantías número 5 de la provincia de Buenos Aires, manifestaron que las "medidas probatorias lejos de corroborar las acusaciones contra el futbolista, evidenciaron su inocencia"; y apuntaron contra la abogada de la denunciante, la Dra. Raquel Hermida Leyenda.

"La estrategia adoptada por la denunciante y Hermida Leyenda, no está dirigida a esclarecer la verdad. La evidente búsqueda de notoriedad las ha llevado a distorsionar y manipular la realidad de lo sucedido”, expresaron.

Por otro lado, la defensa sostuvo que en la denuncia original presentada en enero de 2019, luego de que Montiel festejara su cumpleaños en la casa de su familia en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, La Matanza, "no se mencionaba" al deportista, sino que se señalaba a otra persona -Acosta- como responsable de los hechos.

"Más de cuatro años después, la denunciante modificó su relato alegando una recuperación de recuerdos durante sesiones de terapia y experiencias personales poco claras que, según argumenta, le habrían revelado el rostro de Montiel en situaciones difusas y sin soporte en evidencia material", añadieron.

En ese sentido, destacaron la declaración de los testigos presenciales, quienes "dijeron en repetidas ocasiones que C. B. no se encontraba en compañía de Montiel durante la noche en cuestión, sino de otra persona. Estas declaraciones, unánimes y coincidentes, refuerzan la posición de la defensa respecto a la ajenidad de Montiel en los hechos".

Según las versiones, el futbolista de la "Scaloneta" no estaba presente cuando habría sucedido lo denunciado por la joven, ya que al parecer habría salido con su auto. Por último, subrayaron nuevamente "la ausencia de pruebas que vinculen a Montiel, destacando que todos los testimonios y evidencias reunidos apuntan inequívocamente a su inocencia".

La acusación contra Gonzalo Montiel

Al jugador campeón del Mundial de Qatar y de dos Copas América se lo acusa por un presunto abuso sexual ocurrido el 1 de enero de 2018, cuando se desempeñaba en River Plate, en la casa de su familia. Montiel fue denunciado por Carolina B., una joven modelo con quien había salido y a quien había invitado al lugar para celebrar su cumpleaños.

En un video publicado en las redes sociales de Hermida Leyenda, la denunciante aseguró: “Gonzalo me violó”. En su declaración agregó: “Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”.

También dijo que cuando regresó a su domicilio indicó que habría hablado con Montiel, quien supuestamente le comentó que "estuvo con alguien". Más tarde, contó que la contactó una mujer, que sería la madre del jugador, y le dijo: "Te violaron mamita, ponete óvulos", y le señaló que el responsable habría sido Acosta.

El exfutbolista del Millonario negó rotundamente los hechos desde el primer momento en su declaración indagatoria: "Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que ella gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería".

Además, agregó que no conocía a Acosta y que supuestamente éste "la había llevado a su casa, y que antes habían estado" en el auto de su padre.

Por su parte, la abogada de la denunciante resaltó que supuestamente su clienta "no conoce a Acosta" y en otras oportunidades planteó que se trataría de una persona que involucraron en el caso para desligar de la responsabilidad a Montiel. También se había quejado en septiembre, cuando se le hizo la pericia al jugador, por que se habría modificado el lugar por cuestiones de seguridad y lo acusó de "tener privilegios".

FP CP